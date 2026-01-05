رحلة النار

- اشتعلت النيران في منزل الكاتب بعد حادثة سقوط برميل مازوت، مما أدى إلى تدمير الوقود المخصص لتدفئة الشتاء، وأثار ذلك سخرية الجنود ومرارة الكاتب. - الحريق لم يقتصر على الوقود، بل امتد ليشمل اللوحات الفنية الثمينة التي جمعها الكاتب، مما أدى إلى فقدان جزء من ذاكرته وروحه، حيث لا يمكن تعويض اللوحات مثل الكتب أو الأفلام. - النار كقوة تدميرية تُستخدم لمحو الذاكرة البشرية، كما أشار إليها جيمس فريزر وإلياس كانيتي، وتُستغل كأداة للخراب في الحروب لإحياء الفزع ومحو الذاكرة الجمعية.

بدأ الدخان الأبيض يتصاعد من النافذة، ومن أطراف الباب الحديدي الكحلي. لوني المفضل في الحديد. أخذت سحابة قوية تندفع من الباب الأمامي، وخلفها عمود من النار اللاهبة. هرب الجنود مبتعدين، راكضين نحو رفاقهم الواقفين في الشرفة. كانوا يضحكون، سرّهم أن اللهب أخذ يقوى، بعد أن أوقع أحدهم برميل المازوت.

أفكّر أنَّ الحصة التي وفرتها من أجل الشتاء راحت. قد لا يأتي الوقود هذه السنة. ربما نتأخر في تعبئة البرميل. هل سنعاني البرد؟ أسخر من نفسي. اللعنة على كل شيء، فأنت تشتري المازوت كي تمضي شتاء دافئاً، فإذا به يتحول إلى وقود لإشعال بيتك، وإضحاك جنود الموت: الأمن العام. وزارة الدفاع. العصائب الحمراء. بدا اللهب حائراً من أين يمكن أن يخرج. سمعت عزيف جن. صراخ الأشياء التي تحاصرها النيران في الداخل. الكتب. الخزائن الخشبية. أسلاك الكهرباء. المفاتيح. المسامير. المفكات والمنشار الناعم. أكياس الرز والسكر وعلب المحارم، مؤونتي من زيت الزيتون. يسخن السقف القرميدي، ولكنه لا يتهدم، وإنما تخرج من أطرافه سحب دخان يشتد، ويزداد سواداً.

ليس الوقود وحده يا جندي، بل اللوحات الكبيرة والصغيرة التي أنجزها تمام في كلية الفنون في أثناء تخرجه، واللوحات الأخرى من معارضه الأولى التي أقامها في دمشق. الكراسي مثلاً. معرض الكراسي التي رسمها بالألوان المائية لفتت أنظار المشتغلين بالفن إليه. ثمة العديد من اللوحات التي أهديت إليه من زملائه الفنانين.

لم يستطع بيتي استيعاب جميع تلك اللوحات على جدرانه، ولهذا وضعتها في الكراج الذي تحول، بمرور الزمن، إلى مخزن الأشياء الحميمة. ستحترق تلك اللوحات المسكينة، وتختفي ألوانها إلى الأبد. المأساوي في الفن، أن اللوحة وحيدة، ليست نسخة مكررة، ولا يوجد بديل لها في أي مكان من عالم الأحياء والأموات، على غرار الكتب، أو الأفلام السينمائية. ولهذا حين تحترق، تقضم من العالم كله جزءاً حميماً من روحه. العالم بلا الفن التشكيلي عالم جاف، مثقل بالحصى. هناك احترقت إلى جانب لوحات تمام عزام ولوحات عمران يونس وعبد الكريم مجدل بك ونصوح زغلولة وياسر صافي وحمد الحناوي. فجأة تخرج النار الحبيسة من الباب الخارجي. تندفع الكتلة المتحررة من أسر المكان الضيق نحو الجدار المقابل، في الطرف الآخر من الطريق، ثم تقذف كتلاً زرقاء صارخة في العدم.

هل يمكنك أن تسمع النار الوحيدة التي تحرق نفسها؟

هل يمكنك أن تسمع النار الوحيدة التي تحرق نفسها؟ أنا سمعت صوتها المأتمي الموشح بخطوط برتقالية بلون جهنم. إذا كان هذا هو الحريق، فما الذي حدث للمحروق؟ أشفق على الكتب والخشب وأفلام السينما. لن يبقى شيء من أي شيء، وسط هذا الجنون الناري الأعمى. أتأمل صورة المكان بعد الحريق. يا للهول! من الذين مروا من هنا؟

في الغالب لا يخلو واحد من أفلام الحركة التي تؤرخ للصراع بين القبائل، والإمارات القديمة، والإمبراطوريات أيضاً، من استخدام النار في الحروب. الغاية المستقرة كانت دائماً هي إفناء البيئة، تدمير الأمكنة التي يعيش فيها العدو، أو محوها، ومنعه من استعادة ذاكرته. الحريق أكثر قوة من التدمير والتخريب على ذاكرة البشر، إنه يمحو. يزيل. يرسل كل شيء إلى الهباء.

يتجول جيمس فريزر في كتابه "أساطير في أصل النار" في ثقافات الشعوب بحثاً عن النار، وأفضل ما يمكن أن نستنتجه من كتابه، هو الحيرة. حيرة البشر في هذه المادة الهلامية الغريبة التي لا يمكن إمساكها، بينما تستطيع هي أن تأخذ بتلابيب أي شيء على سطح الأرض. تنوع الأساطير، واختلافها في فهم أصل النار، ومصدرها، يشير بقوة إلى خشية الناس منها، وخوفهم، الذي وصل إلى حدود العبادة. والطريف أن الثقافة العالمية، لم تأخذ بأي أسطورة من تلك الأساطير على الرغم من أنها، كلها، أو معظمها، مشبعة بالحكمة، واحتفظت بأسطورة بروميثيوس وحده، من الثقافة اليونانية، وسمته سارق النار. هذه واحدة من تأثير الثقافة الأوروبية الناري في الثقافة الإنسانية كلها.

أما إلياس كانيتي فقال في كتابه "الجماهير والسلطة" إن أكثر وسائل التدمير إثارة للانتباه، لدى الحشود والكتل، هي النار، فهي مرئية من بعيد، وتجذب الآخرين إليها، وهي تدمر على نحو طاغ، فلا شيء يعود إلى ما كان عليه بعد النار. "خاصة أن من يراقب النار هم تلك الكتلة الموحدة دينياً، أو طائفياً، المحتشدة وراء شعارات الغلبة والقوة والانتصار. تصبح النار احتفالاً، بصرف النظر عن الأشياء التي تبتلعها".



سوف نعرف، في الأيام، والأسابيع التالية، أن النار سترافق رحلة هؤلاء الجنود في خراب القرى، والبلدات، والمدن التي اجتاحوها. كان مقصد الجنود إحياء الفزع، وتوزيعه، وحشوه في رؤوس المستهدفين، كي لا ينسوا بتاتاً. اتضح لي وأنا أشاهد الدخان يتصاعد من البيوت الممتدة على طول الطريق، والنار التي تلحق به، أن المقصود هو الذاكرة الجمعية.

الغريب أن يكون هناك من يرغب في محو حيوات عادية لبشر منسيين في أطراف الوعر، يفاجئهم العالم حين يتذكرهم بالسيف والخنجر. المدهش في عناصر الطبيعة أنها تمتلك قوى خارقة، تستخدمها في اتجاهين متنافرين. بناء العالم، وتخريبه. هل كان لها دور في الحفاظ على التوازن؟ هل كان مسعاها الدائم منذ أن تكونت الأرض أن تمنع استيلاء قوة ما من بينها على قوة أخرى؟ الماء والنار والتراب والهواء. غير أن النار كانت هي القوة الوحيدة التي قبلت أن تكون أداة الخراب في يد البشر. بقية العناصر ظلت مهامها داخلية، طبيعية، جزءاً من آية البقاء في الكون. ولهذا قال الله في القرآن: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، حين رمى النمرود إبراهيم في النار كي يحرقه. ذلك أن الرب كان يعلم مدى شدتها، وهياجها، وجنونها، حين تفلت من الرقابة والسيطرة، ويعلم أنها أداة بلا عقل في أيدي البشر.

*روائي من سورية