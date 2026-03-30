رحلة "ابن الشمس ألبير كامو" من أحياء مدن الجزائر إلى العالم

يتتبع المخرج والباحث الجزائري جمال محمدي في كتابه "ابن الشمس... ألبير كامو 1913 - 1960" (موزاييك بوك، 2026) رحلة الروائي الفرنسي منذ طفولته في الجزائر، متنقّلاً بين موندوفي وبلكور، إذ نشأ في بيئة يغلب عليها الفقر والبساطة، مروراً بوهران التي شكّلت محطة بارزة في مسيرته، وصولاً إلى باريس حيث واجه صراعات فكرية وأيديولوجية أثّرت في تطور رؤيته للعالم، كما يبرز المؤلف الدور الكبير للأماكن في تشكيل وعي كامو.

يسعى المؤلف إلى تقديم صورة شاملة لكامو بوصفه إنساناً قبل أن يكون كاتباً عالمياً، من خلال استحضار تفاصيل حياته وتجربته الشخصية، إلى جانب كتاباته وما رُوي عنه من قصص وشهادات، في محاولة لإعادة اكتشاف ملامح شخصيته من زوايا متعدّدة تجمع بين البعد الإنساني والفكري والفني.

ويقدّم العمل سرداً يمتد عبر مراحل زمنية مختلفة من حياة كامو بين عامَي 1913 و1960، مستعرضاً تحوّلاته الفكرية والإنسانية في سياق متداخل بين التجربة الشخصية والإنتاج الأدبي. ويعتمد المؤلف أسلوباً يجمع بين السرد التحليلي واللمسة الأدبية، ما يمنح القارئ تجربة قراءة تتجاوز التوثيق التقليدي لتغوص في أعماق الشخصية المدروسة، وتكشف عن تفاعلاتها مع محيطها الاجتماعي والثقافي والسياسي.

ويتزامن صدور الطبعة العربية من الكتاب مع اليوم العالمي للمسرح، إذ يسلّط الضوء على مكانة المسرح في حياة كامو، الذي اعتبره إلى جانب كرة القدم "جامعته الحقيقية"، ومصدراً أساسياً لاكتساب القيم والتجارب الإنسانية، ويبرز الكتاب كيف كان المسرح بالنسبة له فضاءً للتعبير والتعلّم، ومجالاً حيوياً لرؤيته عن العالم ولإنسان في آن واحد.

كما يتناول الكتاب التأثير الفكري والفني للمسرحي الفرنسي جاك كوبو في توجه كامو نحو المسرح، إذ استلهم منه فلسفة تقوم على إعطاء الأولوية للنص والجمال ووحدة التجربة الدرامية، ويؤكّد المؤلف أن المسرح ظل حاضراً بقوة في حياة كامو حتى بعد نيله جائزة نوبل عام 1957، إذ بقي بالنسبة إليه مساحة وجدانية وفكرية يجد فيها ذاته، ويطرح من خلالها أسئلته الوجودية حول حرية الإنسان.