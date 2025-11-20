ربيع علم الدين وعمر العقاد يفوزان بجائزة الكتاب الوطنية الأميركية

- في روايته "القصة الحقيقية الحقيقية لرجا الساذج وأمه"، يروي ربيع علم الدين قصة رجا ووالدته زلفى، حيث فازت الرواية بجائزة الكتاب الوطنية الأميركية لعام 2025 عن فئة الرواية. - فاز عمر العقاد بجائزة الكتب غير الخيالية عن كتابه "يوماً ما، سيكون الجميع دائماً ضدّ هذا"، الذي يناقش الحياة في الغرب بعد الإبادة في غزة، بينما حازت باتريشيا سميث جائزة الشعر عن مجموعتها "نيات الرعد". - تضمنت الجوائز فئات أخرى مثل الأدب المترجم، حيث فازت ترجمة روبين مايرز، وأدب الشباب الذي فاز به دانيال نايري.

في شقة صغيرة ببيروت، يعيش رجا، البالغ من العمر 63 عاماً، مع والدته. يعمل رجا مدرّساً للفلسفة ويحبّ القراءة، والمشي التأملي، والهدوء. أما والدته زلفى، التي تجاوزت الثمانين من عمرها، فتعتبر رغبة ابنها في الخصوصية تحدياً شخصياً، وتصر على معرفة كل تفاصيل حياته. هذا بعضٌ ممّا يقصّه الكاتب اللبناني الأميركي ربيع علم الدين في روايته "القصة الحقيقية الحقيقية لرجا الساذج وأمه"، والتي فازت مساء أمس الأربعاء بجائزة الكتاب الوطنية الأميركية لعام 2025، عن فئة الرواية.

وتتضمن الجوائز التي أُعلنت نتائجها في حفل أُقيم بنيويورك أربع فئات أُخرى، حيث فاز الكاتب والصحافي الكندي المصري عمر العقاد بالجائزة في فئة الكتب غير الخيالية، عن كتابه "يوماً ما، سيكون الجميع دائماً ضدّ هذا". يقدّم الكتاب مواجهة لما يعنيه العيش في الغرب بعد الإبادة في غزة، وما يعنيه أن نكون في عالم مزدوج المعايير تديره مجموعة صغيرة من الدول كأميركا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا. والجدير بالذكر أن الكتاب كان قد حصل قبل أيام على جائزة فلسطين للكتاب في لندن عن فئة التيار المضاد.

في فئة الشعر، فازت الشاعرة الأميركية باتريشيا سميث عن مجموعتها "نيات الرعد: قصائد جديدة ومنتقاة"، التي تجمع أبرز أعمال مسيرتها، حيث تقدم قصائد تعكس موهبتها العميقة، وتحتفي بالحياة بقوة. باتريشيا سميث هي عضو في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، صدرت لها تسع مجموعات شعرية، وقد سبق أن حازت عدّة جوائز أدبية مرموقة.

وفي فئة الأدب المترجَم، فازت ترجمة روبين مايرز لرواية "نحن خضر ونرتعش" للكاتبة الأرجنتينية غابرييلا كابيزيون كامارا. أما في فئة أدب الشباب، فقد فاز بها الكاتب من أصول إيرانية دانيال نايري، عن كتابه "مدرّس أرض البدو: قصة من الحرب العالمية الثانية".

قدّمت دُور النشر الأميركية ما مجموعه 1835 كتاباً لهذا العام في جوائز الكتاب الوطنية، منها: 434 في فئة الرواية، و652 في الكتب غير الخيالية، و285 في الشعر، و139 في الأدب المترجم، و325 في أدب الشباب. بدأت جوائز الكتاب الوطنية في عام 1936، وتكرّم الأعمال التي يكتبها مؤلفون من الولايات المتحدة وتُنشر داخل البلاد. يحصل كلّ من المرشحين النهائيين على مبلغ ألف دولار، بينما ينال الفائز في كل فئة جائزة مالية قدرُها 10 آلاف دولار.