دوونغ ثو هوونغ.. ضمير الأدب الآسيوي الحديث ما بعد الحرب

- تُعتبر دوونغ ثو هوونغ صوتًا فريدًا في الأدب الفيتنامي، حيث تميزت بإعادة كتابة التاريخ من منظور الألم الإنساني والخذلان السياسي، خاصة في أدب "ما بعد الحرب"، معبرة عن تجارب الحرب ومآسيها في أعمال مثل "جنة العميان" و"رواية بلا اسم". - روايتها "أرض النسيان" تُعتبر ذروة نضجها الفني، حيث تطرح سؤالًا وجوديًا حول إمكانية النسيان للاستمرار في العيش، وتُظهر الكتابة كفعل مقاومة ضد انفراط الذاكرة. - رغم انتقالها إلى باريس، ظلت مرتبطة بجذورها الفيتنامية، وواصلت الكتابة عن الهوية والحرية والحب، مشبهة بمارغريت دوراس وميلان كونديرا في تفكيك العلاقة بين الفرد والسلطة.

رغم الأهمية الخاصة التي تحظى بها الروائية الفيتنامية دوونغ ثو هوونغ Duong Thu Huong، ورغم ترجمة أعمالها إلى أكثر من عشر لغات، لا يجد القارئ العربي إليها سبيلاً، وكأنّ الثقافة العربية لم تكتشف بعد هذا الصّوت الأنثوي الحاد الذي استطاع أن يوقظ الضّمير الأدبي في فيتنام، وأن يعيد كتابة التاريخ من موقع الألم الإنساني والخذلان السياسي، خاصة أن أعمالها تندرج في دائرة أدب "ما بعد الحرب".

دوونغ ثو هوونغ المولودة سنة 1947 في هانوي، ترعرعت في سياق تغذيه الشعارات الكبرى، لكنها سرعان ما أدركت أن الحرب كانت تقتل المعنى الإنساني، خاصة أنها وقفت على ذلك بعد انخراطها في الجيش خلال حرب فيتنام، إذ عاشت تجربة الجبهة بكل ما فيها من قتلى ومآسٍ، لتصبح الحرب حاضنة لأحداث أغلب رواياتها.

تعكس رواياتها الأولى مثل "جنة العميان" أو "رواية بلا اسم" أو "ما وراء الأوهام"، وجه فيتنام ما بعد الحرب. إذ كتبت عن السلطة الغارقة في "عادات الجنود"، وعن العائلة الفيتنامية المفككة، وعن ذاكرة المقاتلين التي تئنّ، وعن النساء اللواتي لم يعدن يعرفن لأي شيء يصلح الإنجاب. كما وقفت، بكل سخرية، ضد "تربية الثكنات" التي يتميز بها نظام الحكم. نقرأ من رواية "زهرة أذن الفأر": لم يتفضل العريف المسرّح حتى بإلقاء نظرة على الوجوه المندهشة لزملائه. رأى في صمت الغرفة إنصاتاً حقيقياً من تلاميذ معجبين، فانطلق بكل حماسه في خطاب طويل حول المعاني السياسية والتاريخية لمهمتهم، حول واجبات المواطنين. وختم خطابه بلهجة رسمية، مكلّفاً إياهم بـ"إبداع برنامج فني أصيل، وإنجاز أنشطة نموذجية، تليق بالعيد العظيم للأمة الذي تمثّله الثورة، وتتماشى مع التقليد الوطني الممتد لأربعة آلاف عام لشعبنا، وتستحق ثقة وتطلّع العم هو والحزب".

مُنعت روايتها الأولى في بلدها وحظيت بترحيب بعد نشرها بالإنكليزية

وبينما كان يفرغ شحنته العاطفية في خطابه، كانت عيناه تمران على عشرين شخصاً شباناً وكهولاً من جميع التلاميذ الذين كانوا يتقلبون على الأرض. أحدهم كان يحدّق في السقف، وآخر يلوّي عنقه وينتف شعر ذقنه. ثالث يتثاءب ويشرب الشاي بصوت مرتفع. رابع أخرج قطعة قطن من جيبه، لفّها على عود تنظيف، وبدأ ينظف بها أذنيه باجتهاد".

فمنذ روايتها "جنة العميان"، التي مُنعت في فيتنام وحظيت بترحيب كبير بعد نشرها بالإنكليزية سنة 1988، دخلت دوونغ ثو هوونغ المشهد الأدبي العالمي على نحو قوي وغير مألوف، بوصفها امرأة تكتب عن جرح الحرب المفتوح. إذ تقتفي الرواية مصير ثلاث نساء في فيتنام ما بعد الثورة، وتكشف كيف حوّلت الشعارات التحررية النساء إلى كائنات مسحوقة بين الخوف والواجب والذاكرة، وذلك عبر اقتفاء سيرة "هانغ"، الفتاة التي تحاول فهم تاريخ عائلتها المثقل بالخسارات. غير أن ذروة نضجها الفني والفلسفي تجسدت في روايتها الشهيرة "أرض النسيان" (2002)، التي ترجمت إلى الفرنسية سنة 2005. ففي هذا العمل، انتقلت دوونغ من سرد الخراب الخارجي إلى تأمل الخراب الداخلي، من وصف الحرب إلى تفكيك أثرها في النفوس.

تروي رواية "أرض النسيان" حكاية امرأة (ميان) تمزقها المفارقة بين رجلين: زوجها (بون) الجندي الشيوعي الذي عاد من الجبهة بعد أربع عشرة سنة من الغياب، والرجل الذي أحبته في غيابه (هوان)، وأنجبت منه طفلاً. إنها مأساة وطنٍ يحاول أن يستيقظ من سباته الطويل، وأن يتعلم كيف يغفر ويستمر، وذلك عبر تفاصيل دقيقة وصور شعرية مؤلمة، تضع دوونغ ثو هوونغ القارئ أمام سؤالٍ وجودي: هل يمكن للإنسان أن ينسى من أجل أن يستمر في العيش؟ أم أن الذّاكرة قدر لا مهرب منه، خاصة أن ميلان مجبرة على إرضاء الزوجين في آن؟

في هذه الرواية التي تجسد أسلوبها المشبع بالمجازات والسكينة المأساوية، لاحقت الكاتبة الطريقة الناجعة لاحتمال الحقيقة، وذلك بالغوص في ماضي هؤلاء الثلاثة (ميان، هوان، بون) الذين صاروا جميعاً ضحايا للحرب، وعليهم رغماً عنهم أن يتحملوا إكراهاتها الاجتماعية والنفسية، إذ تصير الكتابة نفسها، وفق هذا المنظور، فعلاً من أفعال المقاومة ضد انفراط الذاكرة.

بعد الاستقبال الكبير الذي حظيت به "أرض النسيان" في فرنسا، اختارت دوونغ ثو هوونغ أن تنتقل إلى باريس عام 2006، وهناك وجدت مساحة أرحب للتعبير عن ذاتها، فكتبت أعمالاً جديدة مثل "ما وراء الأوهام" و"مسار الطفولة" و"في ذروة السماء" و"قصص حب أعيدت قراءتها بعد الفجر" و"زهرة أذن الفأر"، وواصلت في هذه الأعمال حفرها في تربة الهوية والحرية والحب، لكنها لم تفقد جذورها الفيتنامية.

ورغم إقامتها في فرنسا، ظلت كتابات دوونغ ثو هوونغ مسكونة ببلادها الأولى، بوجوه الفلاحين وظلال النهر الأحمر وأصوات النساء اللواتي يتحدثن في معظم رواياتها بصدق الأرض التي أحرقتها أوهام النظام الشيوعي.

يُشبّه بعض النقاد دوونغ ثو هوونغ بمارغريت دوراس من حيث الحساسية الشعرية والوعي الأنثوي بالتاريخ، فيما يضعها آخرون إلى جانب ميلان كونديرا في قدرتها على تفكيك العلاقة بين الفرد والسلطة، وإلى جانب إلياس كانتي من حيث العمق الفلسفي الذي يسم علاقتها بالذاكرة والسلطة والأنوثة. لكنها تبقى في المشهد الأدبي الأسيوي المعاصر صوتاً فريداً ومغايراً، فهي لا تنتمي إلى تيار نسوي صرف، ولا إلى تيار سياسي مباشر، بل إلى ما يمكن تسميته بـ "أدب الذاكرة الجريحة".

الخلاص لا يأتي من الثورة بل من الإصغاء إلى الهشاشة الإنسانية

تشترك دوونغ ثو هوونغ مع الكاتبة الكورية الفائزة بجائزة نوبل للآداب (2024)، هان كانغ، في الحساسية الوجودية تجاه العنف والذاكرة، إذ تؤمن الاثنتان أن الجسد نفسه يصبح أرشيفًا للألم، وأن الخلاص لا يأتي من الثورة بل من الإصغاء إلى الهشاشة الإنسانية. كلاهما يكتب عن كارثة الحرب ليبقيها حية في الذاكرة. أما بالمقارنة مع الكاتبة اليابانية يوكيو أوغايومي أو الصينية آنغالي مين، فإن دوونغ تتفرد بكونها تكتب من داخل تجربة الحرب ومن داخل الخيانة السياسية في آن.

وفي حين تلجأ هان كانغ إلى لغة تأملية متقشفة، تميل دوونغ إلى لغةٍ حسّية فائرة بالصور والتفاصيل، تمسّ الجذر الحي للوجود: كيف يمكن للإنسان أن يستمر بعد كل هذا الخراب؟ إنها تكتب من داخل الجرح لا عنه، وتحوّل الذاكرة إلى لحم حيّ ومشوه مزروع بالشك والارتياب في النُظم والمآلات.