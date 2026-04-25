دوشامب الذي غيّر مفهومنا للفن.. هل كان مبدعاً أم مخرّباً؟

- في عام 1917، شهد العالم أحداثاً مهمة مثل الثورة الروسية ووعد بلفور، وقدم مارسيل دوشامب عمله "النافورة" الذي أثار جدلاً في الفن الحديث. - دوشامب كسر التوقعات التقليدية للفن بمفهوم "الجاهز"، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الفن وسلطته، وتحدي المؤسسات الفنية والمتلقين. - أسس دوشامب لتحول في الفن من الجماليات إلى الفكرة، مما أثار جدلاً حول تأثيره على الفن المعاصر، ويظل محوراً للنقاشات حول الحداثة والمعاصرة.

كان عام 1917 عاماً حاشداً بالتحولات الكبرى؛ من الثورة الروسية إلى دخول الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا ضمن سياق الحرب العالمية الأولى، وصولاً إلى وعد بلفور الذي سيترك أثره العميق في تاريخ الشرق الأوسط. في هذا العام نفسه، وبهدوء لا يخلو من سخرية، قدّم الفنان الفرنسي مارسيل دوشامب عمله الأشهر "النافورة"، الذي سيصبح لاحقاً أحد أكثر الأعمال إثارة للجدل في تاريخ الفن الحديث. يعود اسم دوشامب إلى الواجهة مجدداً، بمناسبة المعرض الاستعادي الذي افتتح في الثاني عشر من الشهر الجاري، في متحف الفن الحديث في نيويورك (MoMA) ويتواصل حتى الثاني من أغسطس/آب المقبل. فهل مثل دوشامب بالفعل لحظة قطيعة حاسمة مع المفاهيم القديمة؟ وهل كان حضوره مهماً وضرورياً في مسار الفن العالمي، أم لعب دوراً مخرّباً للذائقة الجمالية ومشوهاً لمفهوم الفن وطبيعته؟ هي تساؤلات يعاد طرحها اليوم تزامناً مع معرضه الحالي.

لفهم هذه اللحظة التاريخية التي ظهر فيها دوشامب، لا بد من العودة إلى المناخ الفني في بدايات القرن العشرين، حيث بدأ الفنانون يتخلّون تدريجياً عن فكرة محاكاة الواقع. مع بابلو بيكاسو وجورج براك، جرى تفكيك الشكل وإعادة تركيبه في التجربة التكعيبية، بينما دفع فاسيلي كاندينسكي نحو تجريد كامل، تحوّل فيه اللون والخط إلى عناصر قائمة بذاتها، لا تحيل إلى مرجع خارجي. ولم يعد هناك تيار مهيمن، بل تعددت المسارات، من التكعيبية إلى المستقبلية، ومن التعبيرية إلى الدادائية، التي حملت نزعة ساخرة وعدمية متأثرة بفظائع الحرب.

راوحت أعماله بين التجريب البصري والسخرية المفاهيمية

في قلب هذه التحولات، جاء تدخل دوشامب حاداً ومباشراً. لم يكتف دوشامب بتفكيك الشكل في أعماله التصويرية، وإنما ذهب إلى ما هو أبعد، إلى تفكيك فكرة الفن نفسها. حين قدّم "النافورة" عام 1917، مثّل العمل اختباراً لمفهوم المؤسسة الفنية وحدودها. العمل، وهو مبولة مقلوبة موقّعة باسم مستعار "R.Mutt"، قُدّم ضمن معرض نظمته جمعية الفنانين المستقلّين في نيويورك، التي رفعت شعاراً ديمقراطياً يتيح لأي فنان عرض عمله مقابل رسم رمزي. وهنا كان الاختبار الحقيقي، هل تلتزم المؤسسة بمبدئها، أم تستبعد ما لا ينسجم مع ذائقتها؟ وجاء الحل ملتبساً، إذ لم يُرفض العمل صراحة، ولم يُعرض بشفافية كاملة. غير أن هذا الالتباس كان جزءاً من العمل نفسه، إذ أثار تساؤلات مهمة حول طبيعة الفن، ومن يملك سلطة تعريفه؟

"النافورة" في معرض بلندن، 2013 (Getty)

يمكننا تخيّل كيف تلقّى الجمهور هذا العمل في حينه، وكيف مثل له صدمة حسية مباشرة. لم يكن الزائر لهذا المعرض مستعداً لطرح تساؤلات حول تعريف الفن، بل كان يتوقع لوحات ومنحوتات، أي أشياء تحمل علامات الصنعة والمهارة. لذلك، فإن الارتباك الذي أحدثته "النافورة" كان نابعاً من كسر التوقع نفسه، وليس فقط من غرابة الشكل. فجأة، يجد المتلقي نفسه أمام شيء مألوف إلى حد الابتذال، منزوعاً من وظيفته، ومُلقى في فضاء العرض بوصفه عملاً فنياً. هذا التحويل البسيط في ظاهره لشيء مألوف، والعنيف في مغزاه، وضع المتلقي في موقع غير مريح، فلم يعد السؤال موجّهاً إلى العمل، بل إليه هو. ماذا يرى؟ وعلى أي أساس يحكم؟ وهل تكفي الصدمة أو الاستفزاز ليصبح الشيء فنّاً؟ لهذا كانت "النافورة" عملاً محيراً، وشديد الدلالة. لقد تجاوزت تجربة دوشامب هنا حدود السخرية، فالإشكال لا يكمن في العمل بحد ذاته، بل في المعايير التي نستخدمها للحكم عليه.

أسّس دوشامب لما سيُعرف لاحقاً بمفهوم "الجاهز" (Readymade)، حيث يكفي اختيار الشيء ووضعه في سياق فني لمنحه صفة العمل الفني. وقد كان هذا انتقال حاسم من صناعة الصورة إلى صناعة الفكرة. ترى الناقدة جانيس مينيك في كتابها "مارسيل دوشامب: الفن كعدم" (المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2002) أن تجربة دوشامب تمثل تحوّلاً جذرياً من الإنتاج إلى التساؤل حول ما هية الفن، ولماذا ننتج الفن أصلاً؟

تبنّى مفهوم "الجاهز" بوصفه خياراً بديلاً عن الصنعة

هذا التحول النظري وجد صداه لدى نقاد لاحقين، إذ يرى الناقد تييري دي دوف في كتابه "كانط بعد دوشامب" (منشورات معهد ماساتشوسيتس، 1996) أن مركز الثقل في الفن انتقل من القيمة الجمالية إلى الحكم المفاهيمي، بما يعيد صياغة السؤال الكانطي حول ماهية الفن. في المقابل، حذّر الباحث ويل غومبرتز في كتابه "إلى ماذا تنظر" (فايكنغ، نيويورك، 2016) من تأثير دوشامب المخرب، إذ يرى أن كثيراً من الممارسات اللاحقة اكتفت باستعارة الفكرة من دون امتلاك ضرورتها. صارت الصدمة هدفاً، وإثارة الجدل وسيلة للانتشار السريع، ما فتح الباب أمام ممارسات سطحية تفتقر إلى العمق والهدف.

من أعمال دوشامب في كريستيز (Getty)

غير أن ربط دوشامب بهذه النتائج اللاحقة قد يكون ظلماً لتجربته نفسها، فالرجل لم يكن يسعى لإثارة الجدل، حين تعامل مع الفن بوصفه مساحة للتجريب وطرح الأسئلة. كان دوشامب رافضاً لفكرة الاستقرار، لهذا راوحت أعماله بين التجريب البصري والسخرية المفاهيمية، من دون أن تستقر على شكل أو وسيط واحد.

في العالم العربي، يحضر اسم دوشامب بوجهين متناقضين؛ فبينما يراه البعض رمزاً لتحرر الفن من القوالب الأكاديمية، يعتبره آخرون مسؤولاً عن تفريغ الفن من قيمه الجمالية. وقد برز هذا الجدل بوضوح منذ تسعينيات القرن الماضي، مع صعود جيل من الفنانين المفاهيميين الذين أعادوا قراءة فكرة "الجاهز" في سياقات محلية. في هذه التجارب جرى توسيع مفهوم العمل الفني ليشمل الأرشيف، والنص، والفعل اليومي، بل وحضور الفنان نفسه داخل العمل. ومع ذلك، ظل اسم دوشامب يُستدعى في النقاشات التي لا تتوقف حول الحداثة والمعاصرة والممارسات الجديدة. يتم استدعاء اسم دوشامب بوصفه أداة حسم، أكثر من كونه مرجعاً يُقرأ في سياقه التاريخي.

المعرض الحالي في نيويورك يتيح تتبع هذا المسار كاملاً، من البدايات التصويرية إلى التجارب المفاهيمية، لكنه لا يقدّم إجابة نهائية. على العكس، يعيد طرح الأسئلة ذاتها حول دوشامب، هل كان ما فعله ثورة ضرورية حررت الفن من قيوده، أم أنه فتح الباب أمام فوضى مستمرة؟ هل "النافورة" عمل عظيم، أم سخرية ذكية تضخم معناها عبر الزمن؟ ربما تكمن أهمية دوشامب في أنه لم يقدّم إجابات، بل غيّر طبيعة السؤال نفسه. ومنذ ذلك الحين، لم يعد ممكناً النظر إلى الفن بالطريقة ذاتها.