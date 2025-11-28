دليل إسرائيل لعام 2025 ... تحولات رافقت عامي الإبادة

- أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد الخامس من "دليل إسرائيل العام 2025"، الذي يقدم قراءة شاملة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل، مع التركيز على الصراعات الداخلية وتأثيرها على الفلسطينيين. - يتناول الدليل التغيرات في التركيب السكاني والمؤسسة الأمنية والعسكرية، ويبرز التكنولوجيا كأداة استعمارية، مع التركيز على الرقابة على المحتوى الفلسطيني وتعاون إسرائيل مع شركات مثل "ميتا" و"غوغل". - يسلط الدليل الضوء على العلاقات الإقليمية والدولية لإسرائيل، وتحولات المشروع الصهيوني بعد حرب غزة، مما أثر على صورته كـ"واحة ديمقراطية" في الغرب.

في تقليدٍ تتبعه مؤسسة الدراسات الفلسطينية منذ نحو ثلاثين عاماً، لقراءة الحياة السياسية والقانونية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب البيئة الاستراتيجية ونظام الحكم والأحزاب في إسرائيل، أصدرت المؤسسة العدد الخامس من "دليل إسرائيل العام 2025"، وهو أحد منشوراتها الرئيسية التي تُعنى بتزويد القارئ العربي بمعلومات عن كيان الاحتلال، لدراسته من الداخل وقراءة علاقاته وتحولاته.

وقد صدرت المجلدات الأربعة السابقة في لحظات حاسمة من مسار القضية الفلسطينية؛ فالمجلد الأول في 1996، على أعقاب اتفاقي أوسلو ووادي عربة، والثاني في 2004 جاء بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية وإعادة كيان الاحتلال تنظيم علاقاته مع السلطة الفلسطينية عبر تقويضها والتنصّل من مبادئ أوسلو. أما المجلد الثالث، الصادر عام 2011، فوثّق مرحلة متقدمة من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة، فيما صدر المجلد الرابع عام 2020 مع بدايات الاتفاقات الإبراهيمية واتساع مساعي التطبيع مع الدول العربية.

فيما يصدر المجلد الخامس متزامناً مع إعلان انتهاء حرب الإبادة على غزة، وإن كان العمل عليه قد ترافق مع سلسلة أحداث شهدتها إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر، مع خوضها حرباً متعددة الجبهات: ضد غزة أولاً، ثم في لبنان، ومع إيران، وتوسّع عملياتها في الجنوب السوري. ويقدّم الدليل، بلغة اختصاصية قراءة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصراع الأحزاب داخل الكيان، كما يعرض التغيرات البنيوية في مجالات القضاء والسلطة التشريعية وعلاقتهما بالسلطة التنفيذية، ويضيء على الانقسام الداخلي وانعكاساته على الفلسطينيين وعلى الحروب التي تخوضها إسرائيل.

تحويل فلسطين إلى مختبر للطائرات المسيّرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي

وإلى جانب محافظته على جوهره الوصفي والموسوعي لمختلف جوانب الحياة في "إسرائيل"، في العدد جانب تحليلي مرتبط بالتغيرات الأخيرة في مجالات التركيب السكاني، والمؤسسة الأمنية والعسكرية، والاستيطان. كما يضم المجلد الجديد فصولاً إضافية، أبرزها فصل حول الصناعات التكنولوجية في الاقتصاد الإسرائيلي. ويُظهر هذا الفصل التكنولوجيا بوصفها أداة استعمارية استيطانية: من أنظمة المراقبة والتعرّف على الوجوه، إلى تحويل فلسطين إلى مختبر ميداني للطائرات المسيّرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تناول الرقابة على المحتوى الفلسطيني، وحجب الأصوات عبر تعاون الدولة مع شركات مثل "ميتا" و"غوغل".

كما يتضمن المجلد فصلاً جديداً عن العلاقات الإقليمية، وآخر عن العلاقات الدولية لإسرائيل، مع إضاءة على التحولات التي يشهدها المشروع الصهيوني، بعد خسارة سرديته أمام الرأي العام العالمي، عقب حرب الإبادة في غزة التي كشفت الوجه الحقيقي لهذا المشروع، وهزّت صورة الاحتلال في الغرب باعتباره "واحة ديمقراطية حقوقية تقدمية" في شرق "رجعي".

شارك في إعداد هذه النسخة من دليل إسرائيل العام: أريس بشارة، وأشرف بدر، وإيناس خطيب، وإمطانس شحادة، وأنطوان شلحت، وبلال الشويكي، وخالد فراج، وساري عرابي، وسوسن زهر، وعميد صعاينة، وفادي نحاس، وكريم قرط، ورائف زريق، ورازي نابلسي، ومرام مصاروة، ومهند مصطفى، وهمّت زعبي.