دلال البزري تعيد كتابة زمنها ولغتها

- تستعرض دلال البزري في "الغار والزيتون" ذكرياتها من الطفولة حتى الجامعة، متناولة تأثير الأيديولوجيات السائدة على حياتها في لبنان. - تتحدث عن تأثير الحرب الأهلية اللبنانية على مسيرتها، وتجربتها في العمل الحزبي والنشاط النسائي، ودراستها للحركات الإسلامية في فرنسا، وعودتها لتأسيس "تجمع الباحثات اللبنانيات". - تختتم بالانتقال إلى تورنتو بعد الانهيار اللبناني، متناولة تحديات الهوية الثقافية، مقدمة رؤية نقدية للتاريخ السياسي والاجتماعي العربي ودور المرأة والمثقفين.

"نادتها اللغة كما نادى هملت شبحُ أبيه". هكذا يكتب المفكّر التونسي الطاهر لبيب في تقديمه لكتاب الباحثة اللبنانية دلال البزري الجديد "الغار والزيتون: أو ما يشبه السيرة الذاتية" الصادر حديثاً عن "منتدى المعارف" (بعد طبعة تونسية عن "دار الجنوب"). منذ البداية، تسير البزري بين دكار وصيدا وبيروت فالدار البيضاء والقاهرة وصولاً إلى تورنتو، متنقّلةً بين لغات وذكريات، بينما يبقى خيط يشدّها إلى اللغة العربية، تلك التي "لها عطر الصابون ورائحة الغار والزيتون"، كما تكتُب.

من سنوات الطفولة إلى ما بعدها، مروراً بعقد الستينيات، نتابع رحلة دلال البزري المتنقلة في التعلّم بين مدارس الفرنسيسكان والراهبات الأنطونيات في بيروت، و"السينيال" (قطعة صغيرة غالباً خشبية تُسلَّم للتلميذ الذي يضبطه أحد وهو يحكي عربي. هذا التلميذ يبقى "حامل السينيال" لغاية ما يسمع أحداً آخر يخالف القاعدة وينطق بالعربي، فيسلّمه له فوراً)، وصورة أستاذ العربية الشاب الرومنطيقي، فارع الطول، جوزيف حرب’ المرتبطة ذكراه بـ"أطلال" أم كلثوم، وأطياف حبّ أبدي. يتقاطع ذلك مع العدوان الثلاثي، وحبّ عبد الناصر في منزل والدٍ ناصري الهوى فرنسي اللسان، ومع نكسة 1967 ومرحلة الصبا، والتنقّل بين المدارس الثانوية. ومع أواخر الستينيات، تنخرط البزري في منظمة العمل الشيوعي، التي كانت قد نسجت صلتها بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على وقع حرب فيتنام. يدخل القارئ عالم العمل الحزبي والديالكتيك، ثم الجامعة اللبنانية وصراع استقطاب القواعد العمالية.

بعدها تأتي مرحلة كلية الآداب ـ فرع الفلسفة ـ في الجامعة اللبنانية، وصراع الاستقطاب بين المنظمة والحزب الشيوعي لاجتذاب القواعد العمالية، خصوصاً عمال "الريجي" في الحدث. وسط هذا التنافس تنفرُ "الذكورية الرفاقية" بسلوكها وكلماتها النابية، لتصبح عنواناً لصدام متكرر. وعلى الطرف المقابل، يقف الرفيق وضاح شرارة، أبرز مثقفي المنظمة آنذاك، في مشهد لافت خلال إحدى المحاضرات وهو يحمل طفلته ويرضعها، في تقاسم واضح للمهام مع شريكته. ثم تأتي أجواء الجامعة اليسوعية وفوارقها مع اللبنانية، فالزواج الأول والإنجاب، إلى أن تندلع الحرب الأهلية عام 1975.

مع الحرب، تحتل المنظمة مدرسة في حيّ الشياح، وتبدأ مرحلة جديدة تماماً. الكلية تتضرر، وكلية التربية التي كانت "محميّة بابلية"، كما تكتب البزري، يتلاشى بريقها وتخلي الساحة لفراغ لغوي يختفي معه صوت الملاطفات الفرنسية والغنج والفن. تظهر تجربة "التجمّع النسائي الديمقراطي"، والتدريس في مدارس ذات جوّ تقليدي خانق، ثم العمل في مجلة "الحرية". تتناول البزري حصار زحلة عام 1981 من قِبل الجيش السوري، وتشير إلى بيان المنظمة الذي بدا أقرب إلى الخطاب الطائفي المسلّح منه إلى جماعة علمانية، ما يجعل إرهاصات الاستقالة الأولى تتشكل عندها، قبل أن تتحقق فعلاً إثر ذلك.

مُغامِرة تمرّدت على الجاهز من الأيديولوجيات والوصفات الفكرية

تنتقل الباحثة بعدها إلى فرنسا للتحضير للدكتوراه والتعمّق في دراسة الحركات الإسلامية. هناك تتعرّف على ميشال سورا، وتروي محاولات الشيخ زهير شاويش إقناعها بالانضمام إلى الإخوان المسلمين، لولا أن اجتياح 1982 أنقذها من هذا المسار المحتمل. ثم تأتي مرحلة "الجمعية العربية لعلماء الاجتماع" والتعرّف على الطاهر لبيب، فالعودة إلى بيروت بعد انتهاء الحرب، ومبادرة "المجتمع والحرب" الندواتية.

"علينا الآن، ونحن نقترب من الأربعين، أو بلغناها... علينا أن ننسى لكي نغرف السعادة في ما تبقّى"، تقول البزري في مرحلة صدور كتابها "دنيا الدين والدولة" عام 1995. في تلك الفترة، ترصد ظهور التلفزيونات الجديدة، ويأتي مذيع يريد محاورتها من دون أن يقرأ الكتاب، بل يعرض عليها أن تضع هي بنفسها الأسئلة، ترفض اللقاء والعرض معاً. تروي مشاركتها في تأسيس "تجمع الباحثات اللبنانيات" إلى جانب: عزة شرارة بيضون، ولور مغيزل، وماري تريز خير بدوي، وأخريات. مكان كان أشبه بـ"جنة" قبل أن يتحوّل إلى مساحة تطغى عليها الطبطبة والوجاهات الاجتماعية. فتعود إلى "استفزازيتها"، التهمة التي لا تنكرها، فتتقدّم باستقالتها.

تبدأ المرحلة المصرية التي استمرت عشر سنوات منذ عام 1999: الزواج الثاني، ومغادرة التعليم إلى الكتابة الصحافية، وأول مقال في ملحق "تيارات" في صحيفة "الحياة"، ثم تحوُّلُ ذلك إلى روتين استمرّ عشر سنوات، وكتاب جديد "مصر ضد مصر". لقاء بهدى جمال عبد الناصر وتكتشف امتلاكها أرشيفاً هائلاً لوالدها لكنّه غير مُتاح للاشتغال عليه للباحثين غير المصريين. تقارن البزري بين الجغرافيا والزمن اللبنانيَّيَن والمصريَّيَن: لا صحافة "تابعة للدولة" في لبنان كما في مصر، المسماة "القومية". ويُختتم هذا الفصل الطويل برحيل نجيب محفوظ.

تعود بعدها إلى بيروت بين 2009 و2020، وتطرح أسئلة عن جيلها وعلاقاتها مع أصدقائها: هي، وضحى شمس، وحازم صاغية، وجوزيف سماحة الذي "كان حضنه كالخيمة الرحبة، انحسر بعد غيابه حتى تلاشى". تكتب "مصر التي في خاطري" مباشرة على اللابتوب، وتعيش تجربتها بين "نوافذ المستقبل" و"المدن" قبل أن تستقرّ في "العربي الجديد" بما فيها من مجال واسع لآراء متعددة ومتعايشة. كذلك تتوقف عند كتابيها "دفاتر الحرب الأهلية"، ولقائها بالمفكر العربي عزمي بشارة الذي كلما قلتَ فكرة أو تعليقاً، ينهال فهمُه لها "بوضوح وإيجاز". وانطلاقاً من سؤاله: "كيف غيّرتِ رأيك بالمقاومة؟ وكيف غيّرتِ رأيك بحزب الله؟" تبني كتابها "يساريون لبنانيون في زمنهم" الذي يصدر عن المركز العربي للأبحاث، بعد أن أعادت طرح ذلك السؤال بدورها، على يساريين لبنانيين، خلال سنوات الثورة السورية.

تنتهي السيرة، أو "ما يشبهها"، عند الانهيار اللبناني بعد الثورة، والهجرة إلى تورنتو الكندية، والعودة إلى "غار العربية وزيتونها". هناك تتمسك البزري بعربية يُهملها أولادها، وتستند إلى فرنسية آخذة في الانسحاب بعد أن تحوّلت إلى لغة "استعمار سابق"، وفي تورنتو تكتب نصوصها في زمن الصورة والذكاء الاصطناعي الذي يهدّد بأن يرمي الكُتّاب في شتات المهن المنقرضة.