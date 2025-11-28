- تواجه الروائية الإيرلندية سالي روني تحديات مهنية بسبب دعمها لحركة "بالستاين أكشن"، المصنفة كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة، مما قد يمنع نشر أعمالها الجديدة وسحب كتبها من الأسواق البريطانية. - قدمت روني بياناً في المحكمة العليا بلندن يوضح تأثير الحظر على قدرتها على النشر، مشيرة إلى أن رواياتها قد تكون متاحة عالمياً ولكن غير متاحة في بريطانيا، مع احتمالية منع ناشرها من دفع حقوقها. - تأسست "بالستاين أكشن" عام 2020 وتستهدف مصانع أسلحة تزود إسرائيل، مما أثار جدلاً واسعاً بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية.

ما تزال تداعيات إعلان الروائية الإيرلندية سالي روني دعمها لحركة "بالستاين أكشن"، والتي صنّفتها المملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي ضمن لوائح الإرهاب الخاصة بها، تزداد تأثيراً على حياتها المهنية، إذ تواجه الكاتبة احتمال منع نشر أعمالها الجديدة وسحب كتبها الحالية من الأسواق البريطانية بسبب ارتباطها بهذه الحركة.

وفي جلسة عُقدت، للطعن في الحظر، أول من أمس الأربعاء أمام المحكمة العليا في لندن، قدّمت روني (1991) بيان شاهد يوضّح تأثير حظر الحركة على قدرتها على نشر أعمالها في المملكة المتحدة. وأشارت في إفادتها إلى أنه "يكاد يكون مؤكداً" أنها لن تتمكّن من نشر أي عمل جديد داخل المملكة المتحدة خلال فترة الحظر، مضيفة أنه إذا صدرت روايتها المقبلة بينما لا يزال التصنيف قائماً، فستكون متاحة عالمياً ولكن غير متاحة في بريطانيا.

ومنذ إدراج "بالستين أكشن" على قائمة الإرهاب، أعلنت روني أنها ستتبرع بعائدات أعمالها للمجموعة، وهو ما دفعها إلى إلغاء حضورها حفل تسلّم "جائزة سكاي آرتس" الأدبية، في سبتمبر/أيلول الماضي، خوفاً من الاعتقال، كما قالت إنّ الغموض القانوني يجعل من الصعب معرفة مصير كتبها، مشيرة إلى أن ناشرها Faber & Faber قد يُمنع قانونياً من دفع حقوقها، ما قد يؤدي إلى سحب أعمالها الحالية من الأسواق البريطانية.

وأضافت أنّ اختفاء كتبها، سيكون "تدخّلاً متطرفاً من الدولة في مجال التعبير الفني"، واصفةً عمل "بالستين أكشن" بأنه "شجاع وجدير بالتقدير"، مؤكدة أنها لم تتلق أي سبب مقنع للتراجع عن دعمها "سوى أن ذلك قد يكون أسهل بالنسبة لي شخصياً ومهنياً".

وكانت شرطة لندن قد أعلنت أن 143 شخصاً اعتُقلوا، أول من أمس الأربعاء، خارج المحكمة بتهمة دعم "مجموعة محظورة"، ومن المقرّر أن تُختتم جلسات المراجعة القضائية يوم الثلاثاء المقبل.

تأسست حركة "بالستاين أكشن" ("العمل المباشر لفلسطين") عام 2020، على يد الناشط اليساري البريطاني ريتشارد برنارد والناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، وتعتمد الحركة في نشاطها على أعمال مباشرة تستهدف مصانع وشركات أسلحة في بريطانيا تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وأثار قرار الحكومة البريطانية تجريم الحركة وشملها ضمن قانون الإرهاب صدمة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان.