درية شفيق.. سيرة تُستعاد بعد محوٍ طويل

على صفحات جريدة الأهرام في منتصف خمسينيات القرن الماضي، تتجاور الأخبار السياسية مع طرائف المجتمع اليومي؛ جرائم "نشل" في المواصلات العامة، نقاشات ساخنة حول شكل الدولة، ومقالات رأي تعكس سجالات زمنٍ متخم بالتحولات. في ذيل واحدة من هذه المقالات يظهر اسم درية شفيق، وهي تكتب عن "الحق الشرعي للمرأة في تولي القضاء". يتكرر الاسم في صفحات أخرى بالجريدة ذاتها، فثمة مقالات لها عن المشاركة السياسية، وعن التعليم والعمل، وعن موقع المرأة في المجال العام. من خلال هذه الشذرات الصحافية يمكن أن نرى كيف كانت شفيق صوتاً مضاداً للتيار، يسعى لإعادة تعريف العلاقة بين النساء والمجتمع والدولة في مصر.

هذه العودة إلى أرشيف الجريدة ليست سوى إحدى بوابات الدخول إلى المعرض الذي يستضيفه المعهد الفرنسي في القاهرة حول سيرة المناضلة والكاتبة المصرية درية شفيق (1908–1975). المعرض الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري، يشكل محاولة لإعادة قراءة مسار شخصية لعبت دوراً محورياً في تاريخ الحركة النسوية المصرية، قبل أن تُقصى قسراً من المجال العام، ثم تعود مجدداً إلى الواجهة في السنوات الأخيرة عبر كتب ومعارض ونقاشات وصور ولوحات.

يقدم المعرض مادة بصرية ووثائقية غنية، بينها صور فوتوغرافية نادرة لدرية شفيق في طفولتها وشبابها، وأخرى في مناسبات عامة، ومنها زيارتها لسجن النساء، ورحلتها إلى القدس عام 1955، ولقاءات عامة وخاصة، وعدد من أغلفة مجلتها الشهيرة بنت النيل. إلى جانب ذلك، ثمة نصوص مقتطفة من كتاباتها بالعربية والفرنسية ومراسلاتها، وشهادات لآخرين كتبوا عنها.

تمنح هذه المعروضات الزائر مساراً متدرجاً يعرّفنا أولاً بطفلة ولدت في طنطا عام 1908 داخل أسرة متوسطة ومحافظة، ثم بفتاة قررت أن تتعلم وتغامر وتخوض طريقاً مختلفاً. في السادسة عشرة أصبحت أصغر مصرية تنال البكالوريا الفرنسية، قبل أن تنتقل إلى باريس بدعم من هدى شعراوي، لتنجز دراستها العليا في السوربون وتحصل على الدكتوراه بتقدير عالٍ. لم تكن هذه السيرة مجرد قصة نجاح فردية، بل كانت تشي بتغيّر اجتماعي أوسع، وبانفتاح أفق جديد لجيل من النساء يبحثن عن موقع أكثر حضوراً في التعليم والعمل والحياة العامة.

بورتريه درية شفيق للفنان شانت أفيديسيان (من المعرض)

في سياق آخر، يقدم المعرض جانباً من تلك الشخصية المركّبة التي وصفَت نفسها بأنها "باحثة عن المطلق". تظهر في النصوص المرافقة إشارات إلى حساسية عالية تجاه الجمال، وإلى شغف معرفي لا يهدأ، وإلى شعور دائم بالوحدة والاغتراب. هذه الطبقة الداخلية من التجربة تُقابلها صورة المرأة العاملة في العلن، فهي الصحافية والكاتبة والناشطة التي أسست مجلة بنت النيل، وقادت عام 1951 مسيرة ضمت نحو 1500 امرأة إلى البرلمان للمطالبة بحقوق سياسية ومواطنة كاملة.

دعوة التأمل في إرث يمكن قراءته خارج ثنائية الضحية والبطلة

لا يتوقف المعرض عند سرد الإنجازات، بل يضعها ضمن تاريخٍ مضطرب. ففي 1954 لجأت شفيق إلى الإضراب عن الطعام داخل نقابة الصحافيين للضغط من أجل تضمين حقوق النساء في الدستور، ثم عادت عام 1957 لتكرر الفعل داخل السفارة الهندية احتجاجاً على سياسات الدولة. هذا الاحتجاج الجسدي، كما تشير إحدى الفقرات التعريفية، يخلق علاقة مباشرة بين الصورة والمتلقي، حيث يصبح الجسد نفسه مساحة مواجهة. لكن ثمن هذا الموقف كان فادحاً؛ فقد فرض عليها الحكم الناصري إقامة جبرية، وأغلقت مجلاتها، وعاشت سنوات طويلة من العزلة انتهت بمصير مأساوي.

في قاعة أخرى، يتوقف المعرض أمام صورة درية شفيق العامة بوصفها رمزاً جمالياً أيضاً. بورتريهات متعددة التقطها مصورون عالميون، بينهم المصور المصري الأرمني فان ليو، تكشف عن حضور شديد القسوة والنعومة كذلك. الصور لا تقدّم أسطورة مكتملة بقدر ما تسمح بإعادة النظر في التوتر بين الإنسان والرمز. نحن هنا أمام امرأة مُعجَب بها ومُختلف عليها في آن واحد، هي أيقونة لمرحلة، ولكنها كذلك شخصية إشكالية، صلبة وعنيدة، لم تكن على هامش الأحداث يوماً.

من المعرض (العربي الجديد)

ومن التفاصيل اللافتة، يخصص المعرض مساحة لمقتنيات شخصية وحُلي كانت ترتديها شفيق في مناسبات مختلفة. هنا عقد ذو طابع تراثي ارتدته خلال لقاء مع جواهر لال نهرو، وآخر في حفل زفاف ابنتها، إلى جانب أزياء تعكس مزاجاً أنيقاً يجمع بين الذوق الفرنسي ومؤثرات مستوحاة من مصر القديمة. هذه الأشياء الصغيرة التي تبدو هامشية، تُظهر جانباً آخر من شخصية المرأة التي كانت تعرف كيف تبني حضورها العام، وتستخدم أناقتها بوصفها لغة إضافية في التعبير.

غير أن المعرض لا يغفل بعدها العائلي، فإلى جانب كونها ناشطة وكاتبة وباحثة، يذكرنا المعرض بأنها كانت أماً لابنتيها التوأمين، وأن قيم العدالة والمساواة التي ناضلت من أجلها حاولت أن تزرعها في حياتهما اليومية. لكن الثمن، مرة أخرى، كان قاسياً، من عزلة طويلة ورقابة، ونهاية مؤلمة تلقي بظلٍ ثقيل على الحكاية كلها.

وقد تكمن قوة المعرض في تلك المفارقة، فهذا المحو الطويل الذي فرضته السلطة في الخمسينيات والستينيات، يقابله حضورٌ كثيف في السنوات الأخيرة. صور درية شفيق المعلّقة على الجدار تبدو كأنها تعلن انتصارها أخيراً، من محاولة إخراجها من المجال العام إلى عودتها بوصفها موضوعاً للنقاش والدراسة وموضعاً للاحتفاء. لكن المعرض لا يقع في فخ التمجيد الخالص؛ فهو يدعو الزائر إلى التأمل في إرث درية شفيق، وكيف يمكن قراءته خارج ثنائية الضحية والبطلة؟