دار هاشيت تسحب رواية رعب بعد جدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي

- سحبت مجموعة هاشيت للنشر رواية "الفتاة الخجولة" من الأسواق بعد مزاعم باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها، مما أدى إلى إيقاف توزيعها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. - نفت الكاتبة ميا بالارد استخدام الذكاء الاصطناعي شخصياً، مشيرة إلى أن محرراً استأجرته استخدم هذه الأدوات، مما أثر سلباً على سمعتها وصحتها النفسية، وهي تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية. - تصاعد الجدل حول الرواية بسبب خصائص النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي، مما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه التقنيات على صناعة الأدب ويدفع دور النشر لوضع سياسات صارمة.

سحبت مجموعة هاشيت للنشر الأميركية رواية الرعب "الفتاة الخجولة" (Shy Girl) للكاتبة الأميركية ميا بالارد من أسواق الولايات المتحدة، بعد انتشار مزاعم واسعة عبر الإنترنت تشير إلى أن أجزاء من الرواية قد كُتبت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الرواية كانت مقررة للطرح في الولايات المتحدة في مايو/أيار المقبل، عبر قسم "أوربيت" التابع لدار هاشيت، فيما قررت دار (Hachette UK) البريطانية إيقاف توزيع نسختها بعد أن صدرت في المملكة المتحدة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وبيع نحو 1,800 نسخة مطبوعة.

دار هاشيت أوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة داخلية للنص، وجرت إزالة الرواية من مواقع الشركة الإلكترونية ومن منصة أمازون. وقالت الناطقة باسم الدار إن هاشيت تلتزم بـ"حماية التعبير الإبداعي الأصلي وسرد القصص"، مضيفة أن قسم أُوربيت في الولايات المتحدة ودار "وايلدفاير" في المملكة المتحدة لن يستمرا في نشر الكتاب.

من جهتها، نفت الكاتبة ميا بالارد، وهي شاعرة وكاتبة مقيمة في نورثرن كاليفورنيا، استخدام أي أدوات ذكاء اصطناعي بشكل شخصي في تأليف الرواية. وأوضحت أن محرراً استأجرته أثناء النسخة الأولى التي كانت منشورة ذاتياً قد استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي. وقالت بالارد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية إن "هذا الجدل غير حياتي في العديد من النواحي، وصحتي النفسية في أدنى مستوياتها، وسمعتي تضررت بسبب أمر لم أقم به شخصياً". وأضافت أنها تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها وسمعتها.

تدور أحداث "الفتاة الخجولة" حول جيا، وهي شابة تواجه ضغوطاً مالية ونفسية، لتلتقي برجل ثري غامض على موقع علاقات يقدم لها عرضاً غريباً، مفاده أنها إذا عاشت كحيوان أليف مكرس له، سيتم محو جميع ديونها. مع مرور الوقت، تصبح جيا أكثر انعزالاً وتحولاً نفسياً، وهو ما يخلق أجواء الرعب النفسي والجسدي التي تميز الرواية. وقد حصلت الرواية على تقييمات قراءة جيدة قبل أن يتقرر وقفها.

الجدل بدأ يتصاعد عبر منصات مثل Reddit ويوتيوب حيث أشار بعض القراء والمحررين إلى أن النص يحمل خصائص النصوص المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، من حيث التكرار الأسلوبي المفرط، والتركيب المتشابه للجمل والاعتماد على القوائم والأساليب الوصفية المتكررة. ووصفت بعض التعليقات النص بأنه يشبه ما تنتجه برامج مثل "شات جي بي تي"، وهو ما أثار النقاش حول حدود استخدام الأدوات التقنية في التأليف الإبداعي.

يأتي هذا الحدث في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدب، ما يفرض على دور النشر الكبرى وضع سياسات صارمة للتأكد من أصالة النصوص وحماية حقوق الكتاب. وقد بادرت مؤخراً الجمعية البريطانية للكتاب بإطلاق شعار يتيح للقراء تمييز الأعمال البشرية الأصلية عن النصوص المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه صناعة النشر في العالم المعاصر.