دار الآداب ورمزي بعلبكي في قوائم جائزة الشيخ زايد للكتاب القصيرة

بين الرواية والبحث الأكاديمي والترجمة وتحقيق التراث، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم القصيرة المرشحة لدورتها العشرين (2025–2026)، التي شملت سبعة فروع، على أن يُعلن عن الفائزة في إبريل/ نيسان المقبل، ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب.

وضمت القائمة القصيرة في فرع الآداب ثلاث روايات هي: "مواليد حديقة الحيوان" للكاتب المصري أشرف العشماوي، و"فورور" لنزار عبد الستار، و"سر الزعفرانة" لبدرية البشر. أمّا فرع المؤلف الشاب، فوصلت إلى قائمته القصيرة الأعمال التالية: "حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية" لمصطفى رجوان، و"النديم: كتاب في الكتب" لعمر زكريا، و"فراشتي التي لا تموت" لآلاء القطراوي.

وفي قائمة فرع الترجمة: "تحسين القبيح وتقبيح الحسن" لأبي منصور الثعالبي، بترجمة جيرت يان فان جيلدر إلى الإنكليزية، و"المصنّف في الحجاج: الخطابة الجديدة" لشاييم بيرلمان ولوسي أولبرخت تيتكا، بترجمة محمد الولي إلى العربية، و"أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة" بترجمة نوال نصر الله إلى الإنكليزية، و"الطرديّات من شعره" لأبي نواس، بترجمة جيمس إي. مونتغومري إلى الإنكليزية. وفي فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، وصلت الأعمال التالية إلى القائمة القصيرة: "نشأة الشعر العربي" لناثانييل ميلر، و"الديوان العربي" لشتيفان فايدنر، و"المفهوم العربيّ للمروءة" لصلاح نتيج، و"خذ، أضِف، امزج واكتب".

وضمّت قائمة الفنون والدراسات النقدية ثلاثة عناوين: "مقومات النظرية اللغوية العربية" لرمزي منير بعلبكي، و"إدراك العالم: الصور النمطية المتبادلة بين الأنا والآخر" لزهير توفيق، و"الخبر والعيان: نحو تصور جديد لمبحث المنظور ووجهة النظر في فنون القصّ" لأحمد القاسمي.

كما شملت قائمة المخطوطات والموسوعات والمعاجم: "المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" بتحقيق أحمد الباهي، و"موسوعة الأديان العالمية" لمحمد الخشت، و"استشهاد أريثاس بالعربية" بتحقيق باولو لاسبيزا، و"ديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره" بتحقيق إبراهيم البطشان. أما في النشر والتقنيات الثقافية، فضمت القائمة: مؤسسة الإمارات للآداب، ومنصة "اقرأ لي" من مصر، ودار الآداب اللبنانية.

وأعلنت الجائزة حجب فرعي "أدب الطفل والناشئة" و"التنمية وبناء الدولة" في هذه الدورة، مشيرة إلى أنها استقبلت أكثر من أربعة آلاف مشاركة من 74 دولة، بينها دول تشارك للمرة الأولى، مثل تشيلي وأيسلندا ولوكسمبورغ. وقد حصلت على الجائزة الروائية اللبنانية هدى بركات عن روايتها "هند أو أجمل المرأة في العالم" عن فرع الآداب، في الدورة السابقة.

