خيال الظل.. كيف رُويت الحكاية قبل ظهور المسرح

- يُعاد إحياء الفنون الشعبية مثل خيال الظل عبر مهرجانات ثقافية كمهرجان خيال الظل الأول في بيت السناري بالقاهرة، بهدف تقديمها كوسائط معاصرة. - يعود تاريخ خيال الظل إلى العصور القديمة وازدهر في مصر خلال العصر المملوكي، حيث كان يعتمد على دمى مسطحة ويتميز بالمرونة في تناول موضوعات متنوعة. - خيال الظل جزء من شبكة سردية تضم الحكّائين وفن الأراجوز، وتأثرت بتطور المسرح الحديث والسينما، لكنها أثرت بدورها على المسرح الحديث في مصر.

يُعاد اليوم إحياء أشكال من الفنون الشعبية سواء عبر المهرجانات أو المبادرات الثقافية، مصحوباً بسؤال حول إمكانية استعادتها باعتبارها وسائط معاصرة، وليس بوصفها مادة تراثية. وهو ما ينطبق على الدورة الأولى من مهرجان خيال الظل الذي نُظّم في بيت السناري بالقاهرة على مدار يومي 22 و 23 يوليو/ تموز الجاري (الأربعاء والخميس) تحت شعار "مسرح النموذج الحضاري".

يفتح المهرجان، الذي أقيم بالتعاون بين قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية وفرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل التي أسسها الأكاديمي نبيل بهجت عام 2003، نافذة على تاريخ أقدم بكثير لنوع آخر من السرد والحكي كان الناس يُقبلون عليه، ويتحلّقون حوله في الساحات وعند مفارق الطرق. وتضمن معرضاً توثيقياً حول تاريخ خيال الظل، وندوة ثقافية تتناول نشأة هذا الفن وتطوره وأهميته في التراث الشعبي المصري والعربي، إلى جانب عروض حية لخيال الظل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه استعادة فن خيال الظل كوسيط معاصر؟ كيف أثرت طبيعة خيال الظل كفن أدائي ومرتجل على قلة النصوص المكتوبة التي وصلتنا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×



بدايات المسرح الشعبي

في كتابه "عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم.. مصر ما بين 1833 - 1835" (ترجمة: سهير دسوم، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999)، يصف المستشرق الإنكليزي إدوارد وليم لين، الذي زار مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، عروض خيال الظل بأنها نوع من التسلية الشعبية تُعرض فيها أشكال مسطحة مصنوعة من الجلد الملوَّن خلف ستار مضاء، ويُحرّكها الممثل بينما يؤدي الحوار والأصوات المختلفة، وغالباً ما تكون مصحوبة بنوع من الفكاهة والسخرية التي تثير ضحك الحاضرين.

اعتبر شكلاً مبكراً من فن المسرح، وإن اختلفت وسائطه



غير أن حضور هذا الفن في الثقافة والسرديات العربية يرجع إلى تاريخ أقدم بكثير، إذ يروي ابن حجة الحموي في كتابه "ثمرات الأوراق" (المكتبة العصرية، صيدا، 2005)، أن صلاح الدين الأيوبي استدعى أحد لاعبي خيال الظل ليعرضه أمام القاضي الفاضل، في مشهد يكشف عن حضور هذا الفن حتى في مجالس الحكم. وقد ازدهر خيال الظل في مصر تحديداً خلال العصر المملوكي، حيث ارتبط باسم الشاعر والطبيب ابن دانيال، الذي يُنسب إليه تأليف عدد من النصوص التي تُعد من أوائل ما وصلنا من هذا الفن، مثل "طيف الخيال" و"عجيب وغريب". وهي نصوص تكشف عن بنية درامية متكاملة، تعتمد على الحوار والشخصيات والحبكة، ما دفع بعض الباحثين إلى اعتبارها شكلاً مبكراً من المسرح، وإن اختلفت وسائطه.

لم يكن الأمر يحتاج إلا لشاشة بيضاء تُضاء من الخلف، تتحرك خلفها دمى مسطحة مصنوعة من الجلد بواسطة عصي، بينما يتولى المؤدي أداء الأصوات والحوار. لكن هذا التبسيط الظاهري يخفي تعقيداً في الأداء، فالمؤدي كان عليه الجمع بين مهارات متعددة مثل الغناء والتمثيل والتعليق الساخر والتفاعل مع الجمهور. وأتاح هذا الشكل مرونة كبيرة في تناول الموضوعات، من النقد الاجتماعي والسياسي، إلى الحكايات الطريفة والقصص الشعبية. ومع ذلك، فإن ما وصلنا من نصوصه يظل محدوداً، مقارنة بما فُقد من تراث شفاهي لم يُدوَّن. فباستثناء الأعمال القليلة التي تركها ابن دانيال، لا تكاد المصادر تحتفظ بنصوص مكتملة لهذا الفن.

لم يكن فناً نصياً بل ممارسة حية تقوم على الأداء والارتجال



ويفسر باحثون هذا الغياب بأن خيال الظل لم يكن فناً نصياً بالأساس، بل ممارسة حية تقوم على الأداء والارتجال، يتغير فيها العرض من ليلة إلى أخرى بحسب الجمهور والسياق. لذلك لم تكن هناك حاجة ملحة لتثبيت النص، بقدر ما كان التركيز على مهارة المؤدي وقدرته على الحكي والتلوين الصوتي. وهو ما تؤكده أيضاً دراسات حديثة لباحثين، من بينهم باحثون من خارج المنطقة العربية، مثل الباحثة البوسنية أميلا بوتوروفيتش في دراستها المنشورة "مسرح خيال الظل في مصر المملوكية: النوع ودلالاته الثقافية" (جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة الأميركية 2003). تشير الدراسة إلى أن هذا الفن ظل طويلاً مهمشاً في الدراسات الأدبية، سواء بسبب طبيعته الشعبية أو لعدم إدراجه ضمن الأنواع الكلاسيكية، وهو ما انعكس على قلة النصوص التي وصلت إلينا مقارنة بما يُرجّح أنه كان متداولاً في الواقع.



الحكّاء والأراجوز

لا يمكن هنا فهم خيال الظل بوصفه ظاهرة معزولة عن سياقها، فهو جزء من شبكة سردية معقدة، تضم الحكّائين في المقاهي، ومنشدي السير الشعبية، وفن الأراجوز، وأشكالاً أخرى متعددة من الأداء الشفاهي والبصري. فلم يكن خيال الظل الشكل الوحيد للحكي في مصر، بل كان جزءاً من منظومة أوسع من الفنون الشفاهية والأدائية. من أبرز هذه الأشكال يأتي "الحكّاء"، الذي كان يجلس في المقاهي أو الساحات العامة، ويروي قصصاً تمتد أحياناً لليال طويلة، مثل السيرة الهلالية وسيرة الظاهر بيبرس. هذه السير التي جمعت بين التاريخ والخيال، كانت تُروى بأسلوب يعتمد على الإيقاع والتكرار، ما يسهل حفظها ونقلها.

ويرى أحمد مرسي في كتابه "الأدب الشعبي وفنونه" (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2025)، أن السير الشعبية لا تُفهم باعتبارها نصوصاً ثابتة، بل أداء حيّاً مرتبطاً بالجماعة، يعكس قيمها وتصوراتها، ويتشكل عبر التلقي؛ إذ يظل الراوي في تفاعل دائم مع جمهوره، ما يجعل الحكي عملية متجددة تتغير من مرة إلى أخرى.

إلى جانب الحكّاء، برز "الأراجوز" بوصفه فناً يعتمد على الدمى، لكنه يختلف عن خيال الظل في حضوره المباشر أمام الجمهور. يقوم الأراجوز على شخصية رئيسية تحمل الاسم نفسه، تتميز بصوت خاص وأسلوب ساخر، وتدخل في مواقف كوميدية تعكس قضايا الحياة اليومية. وقد اعتُبر هذا الفن وسيلة للتعبير عن النقد الاجتماعي، حيث يُمكن قول ما لا يُقال مباشرة، عبر السخرية والتهكم.

مع دخول القرن التاسع عشر وبداية الاحتكاك بالغرب، بدأت أشكال جديدة من التعبير في الظهور، أبرزها المسرح الحديث. ومع ظهور السينما في أوائل القرن العشرين، ثم التلفزيون، تغيرت جذرياً طريقة إنتاج الحكاية وتلقيها. وقد أدى هذا التحول إلى تراجع الفنون الشفاهية التقليدية، التي كانت تعتمد على الحضور المباشر، لصالح وسائط تعتمد على التسجيل وإعادة العرض. لم يعد الجمهور مضطراً للذهاب إلى الحكّاء أو انتظاره. هذا التغير أثّر أيضاً على بنية السرد، حيث أصبحت القصص أكثر تكثيفاً، وأقل اعتماداً على التكرار والإطالة التي كانت ضرورية في الحكي الشفاهي.

يلفت البعض إلى أن الفنون الشفاهية التقليدية كان لها أثر مباشر في فن المسرح ببدايته، إذ يشير علي الراعي في كتابه "مسرح الشعب" (الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2017) إلى أن المسرح الحديث في مصر لم يبدأ من فراغ، بل خرج من رحم تقاليد شعبية سبقت ظهوره مثل خيال الظل والأراجوز والكوميديا المرتجلة، وهي تقاليد انعكست لاحقاً في اللغة العامية وروح السخرية والموضوعات القريبة من يوميات الناس.