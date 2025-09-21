خمس ندوات تبحث تجربة أمجد ناصر في شومان

- تميزت تجربة أمجد ناصر الشعرية بدمج البعد الشخصي مع السرد الملحمي والتاريخي، مما أحدث تغييراً في شكل القصيدة التقليدية وفتح باب الأسئلة بجرأة. - أقامت مؤسسة عبد الحميد شومان ندوة استذكارية تناولت محاور مثل الهوية وشعرية النثر، وأوصت بإعادة نشر أعماله، وستصدر الأوراق البحثية في كتاب مستقل قريباً. - امتد إبداع أمجد ناصر إلى الكتابة الصحافية، حيث دمج الشعر والنثر مع الرؤية السياسية والفلسفية، كما تعكس رواياته جوانب من سيرته الذاتية ورغبته في التغيير.

صورٌ متعدّدة ترسمها سيرة أمجد ناصر، الذي قدّم مقترحاته الخاصة في الكتابة، في مرحلة شهدت تنظيرات متضادّة حول بنية القصيدة ومضامينها. تجربةٌ لا ينفصل فيها البعد الشخصي للشاعر الأردني (1955-2019)، الذي تنقّل بين منافٍ عدة، وبين خوضه مغامرات سردية متنوّعة ينظمها بحثٌ في الذاكرة وسؤال الواقع.

على وقع الندوة الاستذكارية التي أقامتها مؤسسة عبد الحميد شومان في عمّان، أمس السبت وتُختتم غداً الاثنين، بعنوان "أمجد ناصر: طريق الشعر والسفر"، وتضمنت خمس جلسات مكثفة، بدأت صورة جديدة أخرى تتجسد لـ الشاعر بعد رحيله، إذ جمعت تجربته أقلام النقد والتأويل والتفكيك، التي تنتمي إلى معاصريه وأصدقائه، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين والنقاد المتخصصين، الذين تناوبوا على رسم صورة متعددة الجوانب ومليئة بالرؤى، حيث تصدر أوراقهم البحثية وشهاداتهم في كتاب مستقل تنشره المؤسسة قريباً.

سؤال قصيدة النثر

وسط حيوية ذكريات من عرفوه، والسجالات التي خاضها خلال حياته على مكانة قصيدة النثر، وقدرته على السرد داخل القصيدة، وعلى الشعرية داخل الرواية، وانتمائه إلى "كتيبة الشعراء" زمنَ حصار بيروت، ومن ثم انتقاله إلى لندن بعد حين، حيث بدأ يرى العالم الذي ينتمي إليه من منظار المنفى، تشكل وجه "الفتى البدوي"، الذي جازف بالتوجه إلى تجريب السرد والحكاية داخل قصيدة النثر، عبر "استلهام الملحمي والتاريخي والحكائي فيها"، حسب الناقد والكاتب صبحي حديدي، الذي عدّ تجربة أمجد ناصر فارقة ضمن جيله من الشعراء، عبر قدرته على تغيير شكل قصيدة النثر وما تحتمله من موضوعات. وهو ما شكل الدافع أيضاً إلى بداية استثنائية تستند إلى البحث عن ذاتٍ متميزة في عالم الشعر، أشار إليها الباحث والكاتب جمال مقابلة، إذ هي ذات تتجلى في "التمرد على حطام الوصف الشعري"، الذي أراد أمجد تجاوزه نحو تجربة خاصة تنتمي إلى الصدق في مواجهة الواقع وإعادة فتح باب الأسئلة وخلاصات التجارب بجرأة مع الذاكرة.

تصدر الأوراق البحثية والشهادات المقدّمة في كتابٍ قريباً

وهو ما يظهر أيضاً في شخصية أمجد كاتب المقال، الذي استطاع الحفاظ على "ذات الشاعر والكاتب صاحب الرؤية في مقالاته التي ناقش خلالها قضايا مهمة مثل الثورة السورية"، وفقاً لقراءة الشاعر والصحافي حسين جلعاد، إذ يظهر أمجد كاتباً لا يتنازل عن ذاته عبر إثراء قيمة مقالته من النواحي الثقافية والاجتماعية ببصمته الخاصة.

أسماء ثلاثة لحيوات عديدة

وفي كتاباته حول المدن التي عاش فيها، متشظياً بين بيئتين كما رأى الأكاديمي والناقد زياد الزعبي، لا يكف أمجد ناصر عن "استحضار طفولته وقراءة حاضره" رغم صعوبة كونه متنقلاً بين عالمين، لكنه يستمر، بل "ويتنقل بين الأجناس الأدبية" والأماكن والحقب التاريخية والشخوص لشعراء وأدباء ومفكرين من مختلف الأزمان عبر نصوصه، حاملاً خلال هذا كله، أسماءه الثلاثة (أمجد ناصر، يحيى النعيمي، يحيى النميري)، التي استعادها المشاركون في الندوة، والتي تشير إلى أنه أكثر من حياة، وصوراً تتكشف واحدة تلو الأخرى، ما قد يعني أن الموت، ليس جديراً باختطافه شاعراً وكاتباً وصحافياً، من رؤى من قرأوا عنه وقرأوا له وذكرياتهم وأقلامهم.

قاده التجريب إلى عدم الاطمئنان إلى شكلٍ أدبي واحد

عبر محاور عديدة، من بينها الصورة في شعر أمجد ناصر، وسؤال الهوية ولعبة السرد، وكتابة الذات وشعرية النثر، وشعرية الرحلة والآخر الثقافي، وبين الشعر والموقف: جمالية المقال الصحافي عند أمجد ناصر، وغيرها، حملت الندوة خلال كلمات مشاركيها وحوارات حضورها، توصيات بإعادة نشر أعمال الشاعر الكاملة، الروائية والنثرية والشعرية، تتضمن ما كتبه ناصر خلال السنوات اللاحقة لإصدار أعماله الشعرية عام 2002. وهو ما يستدعي استرجاع جزء من أعمال الشاعر، ومنها الشعرية: "مديح لمقهى آخر"، "منذ جلعاد كان يصعد الجبل"، "رعاة العزلة"، "حياة كسرد متقطع"، وغيرها، والروائية مثل "هنا الوردة"، "حيث لا تسقط الأمطار"، وغيرهما، إضافة إلى كتاباته في تجارب الرحلة والمدن، ومن أهمها "بيروت صغيرة بحجم راحة يد"، "خبط الأجنحة"، طريق الشعر والسفر"، وغيرها.

الشعر لم يكن كافياً

تكشف الندوة إذن، أن تجربة أمجد ناصر لا تزال بحاجة إلى البحث والقراءة، فهو شاعر "صاحب أعمال غنية بالتجريب الذي قاده إليه عدم الاطمئنان إلى شكل أدبي واحد"، كما أشارت الشاعرة والناقدة مها العتوم. ولا تتوقف الإضاءة على تجربته عند هذا الحد، إذ تحضر صورته كذلك صحافياً ساهم في التأسيس والتطوير للجانب الثقافي في صحف عربية، لتفتح بوابات واسعة لقراءة الأجناس الأدبية التي يبدو أنه لجأ إليها لأنه لم يرَ الشعر كافياً لقول كل شيء، ففي المقالة الواحدة لديه، كما قال الكاتب والروائي يحيى القيسي، مثلاً، يمكن "قراءة مقطع شعري ونص قصصي ورؤية سياسية ورأي مباشر وإضاءة فلسفية وتاريخية"، وهو جانب تميزت به كتابته الصحافية، التي تكشف عن رأيه الصادق وتجربته الخاصة وإمكاناته الثقافية والفكرية عبرها، إضافةً إلى "قدرته على تطويع الأحداث اليومية في أن تغدو بمثابة ظواهر سياسية واجتماعية وثقافية آنية عابرة، لكنه لا يتركها تمر بسرعة" بقدر ما يعمل على كشف أسئلة الإنسان والوجود والواقع فيها، وتقديمها إلى القارئ.

من جهة أخرى، تقول الأكاديمية والناقدة ليندا عبيد، إنه "ترك جوانب لا يمكن إخفاؤها من سيرته الذاتية" ضمن روايته "حيث لا تسقط الأمطار". ومن ثم، فإن الآفاق اتسعت نحو رؤى كامنة بخصوص أعماله المذكورة هنا وغيرها، والتي تعد بدايات نحو رحلة نقدية وثقافية واسعة تمنح أعماله مكانة أكثر مقروئية وشعبية إن صح التعبير، إذ لا ينقص تجربته الشخصية والأدبية، التنوع ولا الإبداع، خصوصاً أن هذه الرؤى لم تنتج من طابع احتفالي اكتفى باستذكاره، بل من محاولة جادة لاكتشاف الجوانب الحية المستمرة في أدبه. فحتى كتابه الأخير "مملكة آدم" الذي يعد خير دليل على رغبته في التغيير والاستمرار، والتحم من خلاله بالواقع العربي ومآزقه الوجودية، فإنه لا يعد رؤية تشاؤمية أو ملحمية خيالية بحثاً عن إجابات لجحيم الأرض المرفوض، بقدر ما شكل رغبة الشاعر والكاتب الأزلية منذ وجد الأدب، في بناء عالم مختلف عن العالم الذي يعيش فيه.



* كاتب من الأردن