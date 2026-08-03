"خمسون دقيقة في غزة".. غرفة داخل مستشفى تختصر حكاية إبادة كاملة

- مسرحية "خمسون دقيقة في غزة" تجسد معاناة الحرب من خلال قصة ثمانية أشخاص محاصرين في مستشفى، حيث تتشابك حكاياتهم الشخصية مع الخوف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس واقع الحياة في غزة. - تتناول المسرحية قصصاً مؤلمة لأفراد فقدوا أحبائهم، مثل امرأة فقدت عريسها وشخص فقد عائلته، مما يبرز الألم والفقدان الذي يعانيه الفلسطينيون في ظل الحصار. - يوضح المخرج علي أبو ياسين أن المسرحية تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وتبرز قضايا النازحين والمهمشين، مؤكداً أن "خمسون دقيقة" تمثل جزءاً من الألم الذي يعيشه سكان غزة.

على خشبة مسرح القطان وسط مدينة غزة المدمّرة، عُرضت منذ أيام مسرحية "خمسون دقيقة في غزة" التي تستحضر تفاصيل الحرب وتداعياتها الإنسانية من خلال قصة أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين داخل مستشفى، حيث تحوّلت أحداث العمل إلى مساحة ضيقة تجمع حكايات الحرب ووجعها.

تضم المسرحية أربعة رجال وأربع نساء، تجمعهم لحظة قاسية رغم اختلاف قصصهم وخلفياتهم. كانوا يستمعون من داخل القسم إلى أصوات قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تنادي على الموجودين في بقية أقسام المستشفى للخروج وتسليم أنفسهم، ومع كل نداء كان الخوف يتصاعد، إذ أدركوا أن الدور قد يصل إليهم في أي لحظة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القصص الإنسانية التي كشفت عنها المسرحية عن معاناة المحاصرين؟ كيف تعكس المسرحية رسالة "خمسون دقيقة" كجزء من الألم الفلسطيني الأكبر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كان الخوف سيد المكان، يقطعه صوت إطلاق النار في الخارج، فيما يحاول الثمانية استيعاب ما يجري. ومع اقتراب الخطر، بدأ الحوار بينهم يكشف حياتهم التي مزقتها الحرب، والخسارات التي لم تترك لهم الكثير ليخافوا عليه سوى ما تبقى من حياتهم وذكرياتهم.

يحمل كلّ واحد من المحاصرين قصة مختلفة من الألم والفقد

يوضح مؤلف المسرحية ومخرجها علي أبو ياسين لـ"العربي الجديد" أن فكرة العرض تقوم على ثمانية أفراد من شرائح اجتماعية مختلفة، يجدون أنفسهم محاصرين داخل أحد أقسام المستشفى خلال الحرب. وخلال خمسين دقيقة، وهي مدة العرض، تنشأ بينهم علاقة إنسانية تدفعهم إلى البوح بقصصهم وتجاربهم وما عاشوه من ألم وخوف وفقدان، فيما يبقى خطر الاحتلال الإسرائيلي حاضراً طوال الوقت.

ويضيف أبو ياسين أن "رسالة العرض إلى العالم تتمثل في أن ’خمسين دقيقة‘ ليست سوى جزء يسير من الألم الذي عاشه الفلسطينيون في قطاع غزة"، مؤكداً أن المسرحية تحمل قضية فلسطين وتسلط الضوء على النازحين والناس البسطاء والمهمّشين، وعلى الخيام والشهداء وكل ما خلفته الحرب من مآس إنسانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القصص الإنسانية التي كشفت عنها المسرحية عن معاناة المحاصرين؟ كيف تعكس المسرحية رسالة "خمسون دقيقة" كجزء من الألم الفلسطيني الأكبر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يحمل كلّ واحد من المحاصرين قصة مختلفة من الألم؛ امرأة فقدت عريسها بعد أربعة أشهر من زواجها، وشخص فقد أفراد عائلته جميعاً في قصف، وآخر شاهد عائلته تُقتل أمام عينيه قبل أن يُقتاد أسيراً. كما يروي طبيب اضطر إلى بتر ساق ابنه من دون تخدير، لكن مضاعفات الألم أدت إلى وفاته، فيما تتحدث فتاة عن منزل قُصف فوق عائلتها حتى خفتت أصوات استغاثتهم وانقطعت.

من العرض (العربي الجديد)

ومن بين المحاصرين امرأة حامل برفقة زوجها وضعت طفلها داخل المستشفى وسط الخوف ونقص الرعاية الطبية، ليصبح المولود الجديد جزءاً من مشهد الحرب منذ لحظاته الأولى. ومع استمرار الحصار، حاول الثمانية البحث عن طريق للخروج، لكن انقطاع الكهرباء وتعطّل وسائل الاتصال جعلاهم معزولين، فيما استشهد بائع حلوى تطوّع لاستكشاف الطريق.

تحول الحوار تدريجياً من البحث عن النجاة إلى مواجهة معنى الموت، إذ حمل كل شخص خسارته إلى ذلك المكان، ليصبح القسم صورة مصغرة لغزة بكل ما فيها من خوف وحصار وفقد. وعندما جاء نداء قوات الاحتلال للخروج، بلغ التوتر ذروته، فاختار الثمانية البقاء داخل القسم مهما كان الثمن. وتنتهي "خمسون دقيقة في غزة" عند لحظة تتجاوز حدود المسرح، فالمستشفى أصبح صورة لغزة التي عاشت الحرب والفقد، ولأرواح الناجين التي بقيت عالقة تحت الركام.