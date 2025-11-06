"خلفك منعطف تاريخي" تفتتح عروض مهرجان الأردن المسرحي

- تنطلق الدورة الثلاثون من مهرجان الأردن المسرحي بمشاركة عروض من الأردن وسبع دول عربية، وتُقام الفعاليات في المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي في عمّان، برعاية وزارة الثقافة. - يضم المهرجان عروضاً مسرحية متنوعة، وندوة فكرية حول "التعبير الحركي في العرض المسرحي"، وورشة تدريبية، مع تنافس الأعمال على جوائز متعددة تشمل أفضل نص وإخراج وتمثيل. - يُكرّم المهرجان الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح، ويُدير فعالياته لجنة برئاسة نضال الأحمد، ويستمر في تعزيز الطابع العربي منذ دورته التاسعة عام 2001.

تجمع الدورة الثلاثون من مهرجان الأردن المسرحي، التي تنطلق مساء اليوم الخميس، عروضاً من الأردن وسبع دول عربية، حيث تقام التظاهرة على مسرحي المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي في عمّان، برعاية وزارة الثقافة وتنظيم مديرية المسرح والفنون البصرية، ضمن برنامج يضمّ عروضاً مسرحية، وندوة فكرية، وورشة تدريبية.

وتفتتح مسرحية "خلفك منعطف تاريخي" للمخرجة الأردنية رشا المليفي عروض المهرجان، تليها مساء غدٍ مسرحيّتا "الطريق والذئب" لرانيا الخلايلة من الأردن، و"خدر" لرهف الجابر من سورية. كما يتضمن البرنامج ثمانية عروض أُخرى، هي: "ضوء" لفهد رده من السعودية، و"توحش" لمحمد الجراح من الأردن، و"أكستازيا" لياسين أحجام من المغرب، و"اليوم الآخر" لفلاح إبراهيم من العراق، و"عطيل وبعد" لحمادي الوهايبي من تونس، و"مخلب القرد" لفهد الأحمد من الكويت، و"أسطورة شجرة اللبان" ليوسف البلوشي من سلطنة عُمان، و"مكسور" لعمر الضمور من الأردن. وتتنافس هذه الأعمال على جوائز تشمل أفضل نص، وإخراج، وتمثيل (للفنانين والفنانات)، وسينوغرافيا، وأفضل عرض متكامل.

كذلك تعقد الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان بعنوان "التعبير الحركي في العرض المسرحي: قضايا ورؤى". تبدأ الجلسة الأولى صباح بعد غدٍ السبت، ويديرها عدنان المشاقبة، حيث تناقش "مفهوم التعبير الحركي" بمشاركة مظفر الطيب من العراق ونوفل العزارة من تونس. فيما تتناول الجلسة الثانية "المهارات الأساسية للتعبير الحركي لدى الممثل" بمشاركة مخلد الزيودي ومجد القصص من الأردن.

كما تُقام جلسة حول "تطبيقات التعبير الحركي في أنواع العروض المسرحية المختلفة" بإدارة يحيى البشتاوي، وبمشاركة كريمة بدير من مصر ونورا مراد من سورية. وتختتم الندوة بجلسة تناقش "جماليات التعبير الحركي"، بمشاركة عبد المجيد أهرى من المغرب وعبد الله العابر من الكويت، في مقاربة تجمع بين التجارب الحركية المعاصرة والخبرة الإخراجية.

وتتولى إدارة المهرجان لجنةٌ يرأسها نضال الأحمد، وتضم المخرج محمد يوسف العبادي، والفنانين عبد الكريم الجراح وعبير عيسى وإياد شطناوي وزيد خليل مصطفى ومحمد المومني. كما يكرّم المهرجان هذا العام الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح تقديراً لمسيرته وأدواره في الدراما الأردنية. يُذكر أن انطلاقة المهرجان الأولى كانت عام 1991، قبل أن يأخذ طابعه العربي اعتباراً من دورته التاسعة عام 2001، حيث أصبحت العروض العربية ضمن المسابقة الرسمية، وترافق المهرجان سنوياً برامج نقدية موازية.