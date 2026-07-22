"خطاب المصالحة" وسؤال الإعلام السوري

منذ نحو عام، انشغلت النقاشات المتعلقة بإعادة بناء سورية بملفات السياسة والاقتصاد والبنية التحتية، بينما بقي سؤال الإعلام في الهامش، رغم أن تجارب المجتمعات الخارجة من النزاعات تشير إلى أن بناء الثقة لا يقل أهمية عن إعادة بناء المدن. فالإعلام، في مثل هذه المراحل، لا يكتفي بنقل الوقائع، وإنما يشارك في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي وتشكيل الذاكرة الجماعية، وصياغة السرديات، وتحديد طبيعة العلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع السوري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يمكن للإعلام السوري أن يساهم في إعادة بناء الثقة وتشكيل الذاكرة الجماعية في مرحلة ما بعد النزاع؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه إعادة هندسة أدوات الإعلام الرسمي السوري لخدمة المصالحة الوطنية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من هذا السؤال ينطلق كتاب "خطاب المصالحة في سوريا: نحو استجابة إعلامية تستلهم نظريات التغيير" (مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، إسطنبول/ باريس، 2026) للصحافي السوري مرشد النايف، فالكتاب لا يتعامل مع المصالحة باعتبارها شعاراً سياسياً أو خطاباً أخلاقياً، وإنما بوصفها عملية اجتماعية معقدة ومترابطة الحلقات معاً، يحتاج نجاحها إلى بنية إعلامية استثنائية قادرة على إعادة بناء الثقة، ومواكبة العدالة الانتقالية، وتوسيع مساحة التقارب العام.

ويذهب المؤلف إلى أن التحدي لا يكمن في إنتاج خطاب إعلامي جديد فحسب، إنما يكمن التحدي في إعادة التفكير في وظيفة الإعلام نفسها، بعد عقود من توظيفه لخدمة السلطة البائدة. ومن هنا يطرح سؤالاً محورياً حول إمكانية إعادة هندسة أدوات الإعلام الرسمي بما يتيح بناء استجابة إعلامية تنطلق من الواقع السوري، وتستفيد من الخبرات الدولية من دون أن تستنسخها.

ولا يقدّم الكتاب وصفات جاهزة، وإنما يطرح إطاراً نظرياً وتطبيقياً يستلهم نظريات التغيير وتجارب الإعلام في المراحل الانتقالية، قبل أن يعيد مواءمتها مع خصوصية الحالة السورية. وعلى امتداد خمسة فصول، يناقش آليات انتقال الإعلام من إنتاج الانقسام إلى بناء الثقة، ومن أداء وظيفته الدعائية إلى استعادة دوره المهني بوصفه أحد الفاعلين في التعافي الوطني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يمكن للإعلام السوري أن يساهم في إعادة بناء الثقة وتشكيل الذاكرة الجماعية في مرحلة ما بعد النزاع؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه إعادة هندسة أدوات الإعلام الرسمي السوري لخدمة المصالحة الوطنية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويقع الكتاب في 288 صفحة، ويُعد من الإصدارات العربية القليلة التي تتناول الإعلام الانتقالي بوصفه مدخلاً لبناء السلام، لا مجرد أداة للتواصل أو نقل الأخبار، وهو ما يمنحه أهمية خاصة في النقاش الدائر حول مستقبل الإعلام السوري في مرحلة التعافي.