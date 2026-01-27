خريطة لندن الفنية 2026

- افتتاحات جديدة في لندن تشمل متحف لندن في ويست سميثفيلد ومتحف فيكتوريا وألبرت في إيست بانك، بالإضافة إلى مركز كوينتن بليك للرسم التوضيحي ومتحف بيت الأسرار في ترينت بارك. - تواجه المتاحف تحديات مالية بعد الجائحة مع انخفاض الزوار إلى 42 مليوناً، وتلقت دعماً حكومياً بقيمة 484 مليون جنيه إسترليني لتقديم تجارب مبتكرة. - تنظيم معارض تركز على الفنانات مثل تشيهارو شيوتا وفريدا كاهلو، والاحتفاء بمئوية الملكة إليزابيث الثانية، ومعارض لفنانين عالميين مثل رينوار وزورباران.

بحلول نهاية العام الجاري، يُفتتح متحف لندن رسمياً بعد انتقاله إلى موقعه الجديد في ويست سميثفيلد، حيث أعيد تأهيل سوقين من أسواق الحيّ القديمة ليكونا جزءاً من المتحف الذي أُغلق مقرّه القديم عام 2022، وتحتوي قاعاته معروضات تغطي تاريخ العاصمة البريطانية، بدءاً من العصر الروماني وصولًا إلى العصر الرقمي، دون أن يعلن عن تفاصيل الافتتاح حتى اللحظة.



ما قبل الجائحة وما بعدها

متحف لندن الذي استمرت أعمال إنشاء مبناه الجديد نحو عشر سنوات، يعكس تحولات إيجابية تعيشها حالياً المتاحف والغاليريهات الفنية اللندنية، سواء في استحداث مؤسسات تقدّم آلية مبتكرة لسرد محتوياتها والتفاعل مع الجمهور أيضاً من خلال تطبيقات رقمية. كما تصدّرت الفنانات معظم برمجة عام 2026، ضمن معارض استعادية وأخرى تسلّط الضوء على تجارب بصرية معاصرة.

مشهدٌ تشوبه بعض التحديات، وفق تقرير نشرته الثلاثاء الماضي وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، وأشارت فيه إلى تقديم 484 مليون جنيه إسترليني منحاً للمتاحف والمعارض خلال السنة الماضية، والتي لا تزال تواجه ضغوطاً مالية في أعقاب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن أعداد الزوار وصلت إلى حوالي 42 مليوناً مقارنة بـ 49 مليون زائر في العام الذي سبق الجائحة.

في الثامن من إبريل/ نيسان المقبل، يستقبل متحف فيكتوريا وألبرت زوّاره في افتتاح رسمي لفرعه الجديد في إيست بانك بشرق لندن، مع انطلاق معرض "الموسيقى سوداء: قصة بريطانية"، الذي يسرد تاريخ مئة وخمسة وعشرين من موسيقى السود التي ساهمت في تشكيل الثقافة ليس داخل بريطانيا فقط، إنما على امتداد مستعمراتها التي توزّعت في أربع قارات. وبعد حوالي شهر، يُفتتح أيضاً مركز كوينتن بليك للرسم التوضيحي في مبنى يعود إلى القرن الثامن عشر وكان يُستخدم محطة للمياه، بمعرض للفنان البريطاني السريلانكي موروغيا الذي يمزج في أعماله بين عوالم هوليوود والخيال العلمي، والإنمي الياباني، وموسيقى البوب بانك بأسلوب سوريالي.

الاختراقات الاستخبارية خلال الحرب العالمية الثانية تشكل موضوعاً للمعرض الذي يقام في متحف بيت الأسرار في ترينت بارك، الذي يفتتح هذا العام أيضاً، ويستكشف معرضه الرئيسي عمليات التنصت السرية التي نُفذت في الموقع على كبار أسرى الحرب الألمان.



حضور نسائي لافت

في معظم غاليريهات لندن، تنظّم معارض لعدد من الفنانات والشخصيات النسائية المهمة في العصر الحديث، منها معرض "خيوط الحياة" للفنانة اليابانية تشيهارو شيوتا الذي ينطلق في السابع عشر من الشهر المقبل في غاليري هايوارد، ويضمّ أعمالاً تركيبية تستخدم في تنفيذها مثل الأحذية والمفاتيح والأسرة والكراسي والفساتين تشتبك في ما بينها بخيوط الصوف.

أما معرض الصور الوطني فينظّم مطلع يونيو/ حزيران المقبل معرض "مارلين مونرو: بورتريه" بمناسبة مئة عام على مولدها، ويشتمل على لوحات لأهم الفنانين الذين رسموا عارضة الأزياء التي تحوّلت إلى واحدة من أشهر نجوم السينما الأميركية، ومنهم: آندي وارهول، وبولين بوتي، ومارلين دوماس، وجيمس جيل، وروزالين دريكسلر، وأودري فلاك، بالإضافة إلى مقتنياتها الشخصية من أزياء ونصوص وكتب لفهم العوالم التي كوّنت شخصيتها.

ويُحتفى أيضاً بمرور مئة عام على ميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمعرض "حياتها بأناقة" الذي يفتتح في قصر باكنغهام خلال إبريل/ نيسان، ويضمّ أكثر من مئتي قطعة من أزيائها والمجوهرات والقبعات والأحذية والإكسسوارات، ومراسلات مكتوبة بخط اليد تكشف كواليس اختيار ملابس الملكة ومشاركتها الفعّالة في تصميم خزانة ملابسها.

ومن أبرز معارض هذا العام، معرض للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو في تيت مودرن في نهاية يونيو المقبل، ويستعيد أيضاً الفنانة الكوبية آنا مينديتا التي عاشت في المنفى حتى رحيلها سنة 1985، وركّزت أعمالها على الهوية واللجوء والاغتراب.

ويُخصّص أيضاً معرضان يقيمهما الغاليري الوطني؛ الأول في مايو/ أيار المقبل للفنان الإسباني فرانسيسكو دي زورباران الذي عاش في القرن السابع عشر، المعروف بأعماله المستمدة من الطقوس الدينية المسيحية، والطبيعة الصامتة، والثاني "رينوار والحب" الذي ينظم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويشتمل على أكثر من خمسين عملاً للفنان الانطباعي الفرنسي بيير أوغست رينوار متعلقة بالعلاقات العاطفية وحياة المقاهي والمسارح. إلى جانب معارض أخرى لفنانين مثل الجزائرية زينب سديرة، والبريطانيين ديفيد هوكني وروز وايلي، والكولومبية بياتريس غونزاليس، والإسبانية أنجيلا دي لا كروز، وغيرها.