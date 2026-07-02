حي مصر الجديدة.. لوحات ترمم ما فُقد من الأرشيف

بمجرد أن يعبر الزائر بوابة قصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة بالقاهرة ينتقل إلى زمن آخر يحمل القصر ملامحه، غير أن ما يُعرض داخله اليوم يضاعف هذا الإحساس، إذ يستعاد تاريخ الحي في معرض افتتح في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، ويتواصل حتى العاشر من الشهر الجاري، بمناسبة مرور 121 عاماً على إنشاء الحي.

نشأ حي مصر الجديدة في مطلع القرن العشرين، بوصفه أحد المشاريع العمرانية الحديثة التي تستلهم نموذج المدن الأوروبية داخل القاهرة، واعتمد تخطيطه على الامتداد الهندسي المنضبط، والشوارع الواسعة، ونمط حياة يمزج بين الحداثة والترف، وارتبط المشروع باسم البارون إمبان، رجل الأعمال البلجيكي الذي أتى إلى مصر وحصل عام 1905 على امتياز لإنشاء هذه الضاحية شرق القاهرة، عبر شركة هليوبوليس التي أسسها خصيصاً لهذا الغرض، وتولت تخطيط الحي وتنفيذه بالكامل، بما شمل البنية التحتية، وشبكة الترام، والمباني السكنية والخدمية.

يتوزع المعرض على قسمين، أحدهما للمقتنيات النادرة والآخر للفن التشكيلي. يضم المعرض الأول، وهو بعنوان "مصر الجديدة زمان"، العديد من الوثائق والصور والبطاقات البريدية وتذاكر المواصلات القديمة، كأنها شواهد على زمن يتلاشى بهدوء. هنا يُعرض التاريخ قطعاً متناثرة من حياة يومية، عبر لافتة تشير إلى اسم أحد الشوارع، أو إعلان قديم، وصور فوتوغرافية لشوارع هادئة ذات طبيعة معمارية مميزة، أو تذكرة مواصلات تحمل اسماً لشركة نقل لم تعد موجودة. هذه التفاصيل الصغيرة، هي ما يصنع الأثر الأكبر، لأنها تمنح الإحساس بأن هناك حياة ذات طابع مختلف كانت هنا بالفعل، قبل أن تتوارى بهدوء.

بعض اللوحات المعروضة ترصد التحولات المعمارية للحي القاهري

لم يعد الحي كما كان، هي عبارة تتردد كثيراً هذه الأيام، مصحوبة بمشاعر متضاربة من الأسى والشجن، خاصة مع ما شهده الحي خلال العقد الأخير من تغيرات في بنيته وطبيعته، فأزيل خط الترام القديم الذي يربط أجزاء الحي بوسط القاهرة، وشقت العديد من الطرق السريعة ضواحيه الهادئة، ومُدت الكثير من الكباري (الجسور) العلوية التي تقطع الامتداد البصري المميز لشوارعه. ويأتي المعرض ليذكر زائريه بما كان، وما آل إليه الحال اليوم.

جانب من الصور والوثائق قدمتها عائلات عاشت في هذا الحي منذ سنوات طويلة، وكانت شاهدة على التحولات التي غيرت من طبيعته. بين هذه العائلات تأتي عائلة أسمر، التي تساهم بالجانب الأكبر من هذا الأرشيف. غير أن هذا الأرشيف، رغم ثرائه، لا يقدم صورة كاملة للماضي، فما يُعرض هو ما جرى الاحتفاظ به، وما لم يُعرض هو ما ضاع أو لم يُوثَّق. صور الأرشيف وعناصره المعروضة هي مجرد ذاكرة منتقاة، تميل بطبيعتها إلى إبراز لحظات بعينها، تبدو أكثر أناقة أو استقراراً، أو ميلاً إلى نوع من الحنين إلى الماضي.

الصورة مقتنيات عائلة أسمر في المعرض (شكري أسمر )

يتعزز هذا الشعور مع الانتقال إلى المعرض الثاني، "من وحي هليوبوليس"، الذي يضم أعمالاً لعشرين فناناً وفنانة تعيد رؤية الحي كما يتخيلها الفنانون اليوم. بعض اللوحات تعتمد على تسجيل الملامح المعمارية، من شرفات وأقواس وتفاصيل زخرفية تميز العمارة. بينما تذهب أعمال أخرى إلى تفكيك هذه العناصر وإعادة تركيبها في سياقات بصرية جديدة، أقرب إلى التأمل منها إلى التوثيق.

في بعض الأعمال، يبدو الحي كأنه حلم أكثر منه مكاناً، خطوطه غير مكتملة، وألوانه تميل إلى التلاشي، كأن الفنان لا يرسم ما يراه، بل ما يتذكره أو يتخيله. يتجسد هذا المعنى في لوحة الفنان أشرف نصيف منسق المعرض، وهي لوحة ذات ثلاثة أجزاء مرسومة بالأبيض والأسود. في اللوحة يظهر ترام مصر الجديدة، أحد أهم معالم الحي التي أزيلت، وأزيل معها تاريخ طويل من الذكريات. يستعيد الفنان هذه الصور البصرية التي ما تزال عالقة في ذهنه، ترسم خيطاً من الحنين يربطه بالمكان.

قصر البارون نفسه، هو جزء من الحكاية، وربما أحد أهم عناصرها، فالقصر الذي ظل مغلقاً لسنوات، قبل أن يُعاد ترميمه وافتتاحه، يشبه إلى حد بعيد ما يحدث لمصر الجديدة ككل، لكن الفارق أن القصر مبنى، يمكن ضبطه وترميمه وإعادته إلى صورة قريبة من الأصل، بينما لا يمكن تثبيت الحي عند لحظة زمنية واحدة. ما يفعله المعرض، هو إعادة تقديم الماضي في صورة قابلة للمشاهدة، لخلق مسافة تسمح بتأمله أو رؤيته بوضوح.