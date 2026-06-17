حنظلة.. ثَبات المِثال

- حنظلة: رمز فلسطيني خالد: ابتكره ناجي العلي، يمثل الطفل الفلسطيني الذي غادر أرضه في العاشرة، متوقفًا عن النمو، ليصبح رمزًا للثبات والحق الضائع، معبرًا عن مأساة انتزاع الطفولة من الأرض الأولى. - حنظلة في الفضاءات العالمية: ظهر في بينالي "فالو فريمز" بنيويورك وجامعة كولومبيا، ثم في جزيرة إينيس بأيرلندا، ضمن مشروع الفنانة بيلولوكا، ليحمل فلسطين إلى فضاءات نائية. - حنظلة: رمز فني وإنساني: يجسد حنظلة موهبة ناجي العلي، عابرًا للثقافات والعقائد، ليصبح رمزًا فنيًا وإنسانيًا، يرفض حلول التسوية الأميركية، ويظل وجهه نحو فلسطين.

تمثالٌ من طين الأرض التي يُقام فيها، يدير ظهره إلى العالم، وييمّم وجهه شطر أرضه الأولى. مع أنّه طفلٌ رمزيّ ابتكره رسّام الكاريكاتير ناجي العلي، إلا أنَّ أرضه هي أرض الطفل الفلسطيني، فلسطين المحتلة. أمّا أحدث المحطّات التي وصل إليها هذا الطفل، فهي جزيرة إينيس في أيرلندا، ضمن مشروع الفنانة الأيرلندية بيلولوكا. وقد ظهر العمل، المصنوع من خزف المكان الذي يحلّ فيه وطينه، للمرة الأولى في بينالي "فالو فريمز" في نيويورك صيف 2024، ثم في جامعة كولومبيا.

وفي هذا المشروع، يُعاد تمثيل الطفل الفلسطيني "حنظلة"، ابن العاشرة، الذي وُلد في العاشرة وبقي فيها، إذ لا تحكمه قوانين الطبيعة، وإنما فقدان مكان الطفولة. ففي تلك السنّ غادر أرضه، توقّف عن النموّ، وبقي معلّقاً في زمن ثابت إلى حين العودة. وقد ظهر "حنظلة" على صفحات جريدة "السياسة" الكويتية عام 1969، وفي بيان ولادته ذُكر أنّ أمّه اسمها النكبة. وكان لابن النكبة أن يولد في خيمة فلسطينية، في الشتات، وأن يخترع زمنه الخاصّ بصورة دائمة، وهو زمن فلسطينيّ، مرتبط بفقد المكان.

وكان لذلك الطفل، ابن العاشرة، أن يُستلهم في تمثيلاتٍ لا تنقطع، حتى لتبدو موهبة ناجي العلي إحدى أكثر الأدوات التي خدمت فلسطين، إذ جعلتها حيّة، عابرة للثقافات والعقائد، ومنتميةً إلى فضاءٍ أرحب من السياسة، وهو فضاء الرمز الفنيّ المنطوي على مشتركٍ إنسانيّ. وتتيح شخصية حنظلة، حين تُعاد صياغتها من طين جغرافيات بعيدة، أن تحضر فلسطين في فضاءات نائية عنها. حنظلة، الذي أدار ظهره إلى العالم منذ عام 1973، رفضاً لحلول التسوية الأميركية للقضية الفلسطينية، بحسب رسّامه، ما يزال وجهه إلى الجهة التي خرج منها. بقاؤه ثابتاً إلى هذا الحدّ، في الصورة التي وقّع بها العلي رسوماته، جعله، ولو في الحقل التأويلي، أكثر من شاهد على الزمن العربي كما أراده الرسّام، إذ تحوّل الثباتُ إلى ميثاق. صحيح أنّه ميثاق صامت، إلا أنّه، وعلى خلاف رموز تتطوّر مع الأزمنة، أصبح بثباته ضدّ الزمن، إشارةً إلى الحقّ الضائع، كأنّه تمثالٌ من مادة صلبة اكتمل، كي يدلّ على مأساة أصبحت قديمة، جوهرها انتزاعُ الطفولة التي نبتت في الأرض الأولى. وهو رمز يدل على القضية الفلسطينية، كما تدلّ منحوتات كانوفا على الجمال، أو كما يدلّ تمثال موسى لمايكل إنجلو على الإلهام، وقوّة الفنّ الذي يكاد ينطق.

تتيح شخصية حنظلة، أن تحضر فلسطين في فضاءات نائية عنها

ظلّ ذلك الطفل في العاشرة، وهو العمر الذي خرج فيه ناجي العلي من فلسطين، وقد ذكر في أحد حواراته عن سنواته في فلسطين: "أذكر هذه السنوات العشر أكثر مما أذكره من بقية عمري، أعرف العشب والحجر والظل والنور، لا تزال ثابتة في محجر العين، كأنها حفرت حفراً، لم يخرجها كل ما رأيته بعد ذلك". وصل حنظلة إلى مخيمات بلدان الطوق، إلى الجدران التي رُسم عليها، ووصل، مع مشروع الفنانة، إلى نيويورك، ومن بعدها إلى أيرلندا، وجهه إلى فلسطين، وظهره للعالم. وليس حنظلة ناجي العلي، في هذا المعنى، أقلَّ من استفتاءٍ عابر لأطفال تلك الأرض المفقودة، إن كانوا يعترفون بالزمن خارج فلسطين.