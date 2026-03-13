حميد دباشي.. السياسة والثقافة في إيران بعد الاستعمار

- يستعرض حميد دباشي في كتابه "إيران بلا حدود" التفاعلات السياسية والفكرية التي شكلت التاريخ الإيراني الحديث، مستندًا إلى تجاربه الشخصية في بيئة سياسية متناقضة بين والدين مختلفي التوجهات. - يوضح الكتاب تأثير التيارات الاشتراكية والمناهضة للاستعمار والثورة الإسلامية على الجغرافيا السياسية لإيران، مشيرًا إلى أن الثورة الإيرانية كانت لحظة حاسمة في التقاء هذه الأيديولوجيات. - يناقش دباشي دور المثقفين والنشرات الدورية في نشر الفكر الثوري، وصولاً إلى الثورة الإسلامية والحركة الخضراء، مؤكدًا على أهمية الانفتاح الثقافي في تعزيز التماسك الوطني.

دراسة نقدية معمقة حول تطور الدولة الإيرانية والجغرافيا السياسية للمنطقة بعد فترة الاستعمار. هكذا يمكن وصف كتاب الباحث الإيراني الأميركي وأستاذ الدراسات الإيرانية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك حميد دباشي "إيران بلا حدود: تحولات الأمة الإيرانية في حقبة ما بعد الكولونيالية" (سطور، ترجمة قيس قاسم العجرش، 2025)، حيث يستعرض التفاعلات المعقدة بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة التي شكلت التاريخ الإيراني الحديث. يستند دباشي في تحليله إلى تجاربه الشخصية؛ فقد نشأ في بيئة صاخبة سياسياً، بين أم شيعية متدينة متسلطة وأب ذي توجهات علمانية تميل إلى الاشتراكية والفكر المناهض للاستعمار، وهو ما ساهم في تشكيل وعيه لاحقاً في أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة في السبعينيات، حيث تابع أحداث الثورة الإسلامية بين عامي 1978 و1979.

يوضّح الكتاب أن البيئة القومية التي نشأت بعد الاستعمار دفعت شخصية محورية مثل محمد مصدّق إلى تأميم صناعة النفط، ما أدى إلى مواجهة حاسمة مع بريطانيا، بينما شكلت حركة حزب توده الاشتراكي جزءاً من الطيف السياسي الإيراني الذي حاول تحقيق العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، جاءت الثورة الإسلامية بقيادة الخميني لتنتصر على كل تلك التيارات، مؤسِّسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما أعاد ترتيب الأولويات السياسية والثقافية في البلاد.

يرى أن تعطيل الانفتاح الثقافي قد يعزز النزعات الانفصالية

يربط دباشي بين هذه التيارات الثلاثة: الاشتراكية، والمناهضة للاستعمار، والثورة الإسلامية، وبين السياق الجيوسياسي الأوسع الذي امتد من شبه القارة الهندية إلى إيران ووسط آسيا والعالم العربي، مؤكداً أن الصراعات والأيديولوجيات المتعددة كانت نتيجة حوالى مئتي عام من مواجهة إيران للاستعمار الأوروبي. ويرى الكاتب أن الثورة الإيرانية شكلت لحظة التقاء حاسمة لهذه الأيديولوجيات.

يسرد الكتاب التاريخ الإيراني منذ القرن التاسع عشر، مع الحروب الفارسية-الروسية وفقدان أراضٍ في القوقاز، قبل أن ينتقل إلى تناول نخبة المثقفين الرحالة مثل ميرزا آقاخان كرماني، وسيد جمال الدين الأفغاني، اللذين ساهما في نشر الفكر النقدي والسياسي الذي مهد لإحياء الثقافة السياسية العالمية في إيران، عبر تأثير الإصلاحات القضائية للحكام القاجاريين والحركات الثورية المحلية مثل الحركة البابية. كذلك يسلّط الضوء على النشرات الدورية والصحف والمجلات، مثل "قانون" و"سور إسرافيل" و"کاوه"، التي لعبت دوراً جوهرياً في نقل الروح الثورية الفرنسية والروسية إلى إيران، ما مهد لقيام الثورة الدستورية في 1905 وظهور حزب توده لاحقاً خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتناول دبّاشي في كتابه صعود جماعات مثل "مجاهدي خلق"، وصولاً إلى الثورة الإسلامية، وفترة الثمانينيات التي شهدت صعود الإسلاميين وهجرة المفكرين الإيرانيين. وأخيراً، يناقش الحركة الخضراء عام 2009، مؤكداً أنّ إيران لا يمكن فصلها عن محيطها الطبيعي والثقافي المتنوع، إذ إن تعطيل الانفتاح على الثقافة العالمية قد يعزز النزعات الانفصالية ويحد من التماسك الوطني.