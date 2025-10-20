"حلم ليلة سفر"... السيطرة على الجسد المهاجر

- "حلم ليلة سفر" هو عرض مسرحي لفرقة أكنول، يعالج موضوع الهجرة كرحلة داخلية تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث تتشابك الذاكرة مع الحلم في سردية مؤثرة. - تدور القصة حول حليم الذي يُستجوب في مكتب للهجرة بعد دخوله البلاد بطريقة غير شرعية ووفاة شقيقته التوأم حليمة، حيث يكشف العرض عن مأساة إنسانية تتجاوز الجريمة إلى رحمة مؤلمة. - الأداء المسرحي يتنوع بين الصمت والارتجاف، مع موسيقى "الراب" التي تعكس ارتباك جيل يحلم بالعبور، مما يضفي بعدًا معاصرًا على العرض.

بين حديد الصندوق وبرودة التحقيق، يتكشّف الوجه الآخر للحلم، حلم العبور بوصفه هشاشة تتكسّر على أسوار الحدود. على خشبة المسرح الكبير بن امسيك بالدار البيضاء، قدّمت فرقة أكنول للثقافة والفنون عرضها الجديد "حلم ليلة سفر"، بدءاً من الأسبوع الماضي.

النصُّ، الذي أعدّه نور الدين سعدن عن مسرحية "لوكا ليلى" للكاتبة الكندية سوزي باستيان وأخرجه ربيع بن جحيل، يتعامل مع الهجرة بوصفها رحلةً داخلية أكثر منها عبوراً جغرافياً؛ وانقساماً بين مَن يرى العالم بعيون الذاكرة ومَن يقيسه بميزان الحلم.

الحكاية تُروى من داخل حاوية معدنية ومن امتدادها البيروقراطي عند محقق في مكتب للهجرة في بلد أجنبي، إذ يُستجوب "حليم" حول دخوله البلاد بطريقة غير شرعية ووفاة الفتاة التي كانت إلى جانبه. لا يعرف المحقّق أنّ الفتاة هي حليمة، شقيقته التوأم التي أصرت على مرافقته رغم عجزها الجسدي، وماتت في منتصف الطريق.

ومنذ بدء التحقيق، يجيب حليم ولا يبوح؛ صوته يلتف حول المعنى دون أن يمنحه، كمن يحتمي باللغة من الذاكرة. صمته لا يخفي الجريمة بل يفضح المأساة، حتّى النهاية التي يعترف فيها أنه قتلها بيده، ليس قسوة وإنما رحمة بها وتلبية لرجائها الأخير.

المحقق (يؤديه عبد المالك أخميس عبر شاشة باردة) ليس إنساناً بل آلة، تمثل نظاماً لا يرى سوى الجسد المهاجر. في مقابل حضوره الافتراضي، يواجهه الجسد الحقيقي لحليم، ليصبح المسرح ذاته غرفة مراقبة، والإنسان شاهداً ومشهوداً عليه في آنٍ.

أداء سعدن في دور الأخ ينحت مأساة بالصمت والارتجاف، بينما سهام أزطوطي، في دور الأخت، تحوّل الإعاقة إلى شعرٍ حركيّ، إذ كلّ التفاتة جملة وكلّ سكون صرخة. أما أخميس، في حضوره المسرحي المباشر، فيبدو الضمير الثالث، ظلّاً للحقيقة أو بديلاً عن الغياب.

في لحظات متقطعة، تعلو الموسيقى وتخفت، ويتسلّل صوت أمين الساهل عبر "صلام" مقاطع شعرية تنتمي لـ"الراب"، بمثابة تعليق سرديّ من الهامش، يمنح العرض بعده المعاصر. فإيقاع الراب يوازي تنفّس الشخصيات، يعلو حين يشتدّ الاختناق وينكسر حين يطلّ الصمت، كأنه ترجمة موسيقية لارتباك جيل يحلم بالعبور بلغة مختلفة.

تتأرجح الفضاءات بين البيت والبحر والحاوية، ويمتزج صوت الأم بنداء الموج وارتعاشة الخوف، في توازٍ زمني يجعل الماضي يتقاطع بالحاضر والحلم بالموت. هناك؛ بين ضيق المكان واتساع الذاكرة، تنكشف هشاشة الإنسان أمام حدود العالم وحدود ذاته.

"حلم ليلة سفر" ليست مسرحية عن الهجرة فحسب، وإنما عن الإنسان حين يفقد خريطته الداخلية، عن الحلم حين يتحوّل إلى حاوية، والوطن إلى ذاكرة لا تصل الشاطئ. في هذا العرض، لا تقع المأساة في البحر، بل في الحلم ذاته، في تلك اللحظة التي يلتبس فيها الخلاص بالرحمة والعبور بالموت والصمت بالاعتراف الأخير.