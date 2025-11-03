"حفرة لا تصلح للنوم" وسط ضجيج العالم

- يقدم ديوان "حفرة لا تصلح للنوم" للشاعر محمد البديوي تجربة شعرية تتقاطع فيها الذات مع التاريخ، والحنين مع الغربة، والواقع مع الأسطورة، حيث يُعاد تعريف الشعر كوسيلة للمقاومة والذاكرة والبقاء. - يعبر البديوي عن مأزق الإنسان المعاصر الذي يقف خارج التصنيفات، بلا لون واضح ولا انتماء نهائي، مما يجعل تجربته الشعرية مرآة للمنفى كحالة إنسانية شاملة. - تتجلى اللغة في الديوان كأداة جريحة تحاكم الواقع، وتتحرك القصائد بين البساطة والعمق الفلسفي، مستمدة قوتها من المفارقة والدهشة، حيث الكلمات فعل نجاة وسط ضجيج العالم.

يقدّم الزميل الشاعر المصري محمد البديوي في ديوانه الجديد "حفرة لا تصلح للنوم" (دار مرفأ للثقافة والنشر، بيروت، 2025) تجربة شعرية تتقاطع فيها الذات مع التاريخ، والحنين مع الغربة، والواقع مع الأسطورة.

منذ الإهداء الأول إلى "أطفال غزة الذين ينامون على خريطة مكسورة"، ندرك أن هذا الشعر هو انخراط حقيقي في المأساة الإنسانية المعاصرة، حيث يُعاد تعريف الشعر بوصفه مقاومة، وذاكرة، وشكلاً من أشكال البقاء.

يكتب البديوي من موقع الشاعر الذي وجد نفسه بين عالمين: عالم تركه خلفه في الصعيد المصري، وعالم يعيش فيه الآن في واشنطن. هذا الازدواج المكاني يتجلّى في قصائده كتوترٍ دائم بين الأصل والمنفى، بين الحنين والخذلان.

لغة قصائد الديوان أداة جريحة، تحاكم الواقع أكثر من وصفها له

في قصيدة "بين بين"، يقول: "لست أبيضَ/ لستُ أسودَ/ أنا بين بين/ الحكومة نفسها لا تريد الاعتراف بي". هو شعر يعبّر بالدرجة الأولى عن مأزق الإنسان المعاصر الذي يقف خارج التصنيفات، بلا لون واضح ولا انتماء نهائي، وهو ما يجعل من تجربة البديوي الشعرية مرآة للمنفى بوصفه حالةً إنسانية شاملة لا جغرافية فحسب.

تتجلى اللغة في قصائد الديوان كأداة جريحة، تحاكم الواقع أكثر من وصفها له. وتتحرك القصائد في فضاء يراوح بين البساطة اليومية والعمق الفلسفي، وتستمد قوتها من المفارقة والدهشة والقطع المفاجئ في الإيقاع. فالشاعر لا يكتب وفق نسقٍ كلاسيكي، بل ينسف المعنى ليعيد بناءه، متكئاً على الإيماءة، وعلى المفردة التي تلمع في فراغ النص.

يبدو واضحاً في الديوان حضور الاغتراب اللغوي إلى جانب الاغتراب المكاني؛ فالكلمات في شعر البديوي ليست وسيلة تواصل بقدر ما هي فعل نجاة، هي محاولة للقبض على المعنى وسط ضجيج العالم. إنه شاعر يسائل اللغة كما يسائل الوجود نفسه: "هل ما زال للكلمة قدرة على إنقاذ ما تبقّى من الإنسان؟".

في قصيدة "المسبحة"، يتقاطع الحب مع الروحاني، والعشق مع التصوّف، إذ يطلّ جلال الدين الرومي كشاهدٍ شعري، يدعو إلى تجاوز الألم عبر الوجد. يقول الشاعر: "كلما جاءني الشك تغيّر حالي، وصرتُ صوفياً يدخل في المشيئة". هنا، يتحوّل الجسد إلى معبدٍ للذاكرة، وميدانٍ للصراع بين الحضور والغياب. في حين تُظهر قصائد أخرى مثل "قبل العشاء الأخير" و"الأظافر" و"سراب" حسّاً درامياً لافتاً، حيث يمتزج الإحساس بالموت مع السخرية، والحب بالعنف، والحنين بالخيبة.

"ما الفائدة؟" هذا هو السؤال الجوهري والساخر الذي يطرحه الشاعر في مجموعته، حيث نسمع الصوت الداخلي الذي يتأرجح بين اللامبالاة واليأس، وحيث "الإشارة الخضراء تقول له أسرع الخطى، والصفراء بلا فائدة، أمّا الحمراء فهي بنت الركض والانحراف والطيران أحياناً…". لكن "ما الفائدة من الموت على الرصيف؟".

قد يكون عنوان الديوان نفسه هو ما يلخّص فلسفة الكتاب، فالحفرة رمز للمنفى الوجودي أكثر من كونها مكاناً مادياً. إنه رمز القلق الإنساني العميق الذي يلاحق الشاعر وهو يحاول أن ينام في عالم لا مكان للراحة فيه.