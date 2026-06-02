حسابات مؤيدة لإسرائيل تستهدف نجلاء سعيد بتهم "معاداة السامية"

- تعرضت نجلاء سعيد، ابنة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، لحملة انتقادات بعد نشر مقطع مجتزأ من مقابلة لها، حيث وصفت المدافعين عن إسرائيل بأنهم "معتلون"، مما أثار موجة من التعليقات السلبية. - المقابلة الأصلية تناولت تجربة نجلاء كسيدة فلسطينية أميركية، ونشأتها في الولايات المتحدة، ومواقفها من الحرب على غزة والاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين، مما أثار جدلاً واسعاً. - حساب "كناري ميشن" المعروف باستهداف مؤيدي الحقوق الفلسطينية، نشر المقطع واتهم سعيد بمعاداة السامية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليها.

بعد أن أعاد حساب مؤيد لإسرائيل على منصة "إكس"، في 26 مايو/أيار الفائت، نشر مقطع مجتزأ من مقابلة سابقة لها، تتعرّض الكاتبة والممثلة المسرحية الفلسطينية الأميركية نجلاء سعيد، ابنة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد

، لحملة ضدها، مع التركيز على قولها في اللقاء إن "كل من لا يزال يدافع عن إسرائيل هو شخص معتلّ".

وأرفق حساب "كناري ميشن" المقطع بتعليق اتهم فيه سعيد بأنها "شعرت بالإحباط لأنها لم تستطع أن تكون معادية للسامية أثناء نشأتها بعد الهولوكوست"، في صياغة أثارت موجة من التعليقات التي هاجمت الكاتبة الفلسطينية الأميركية ووالدها. وتداولت حسابات أخرى المنشور نفسه، أو اقتبست منه عبارات محددة، فيما كتب الأكاديمي الإيطالي ريكاردو بوغليزي منشوراً عرّف فيه نجلاء سعيد بأنها "ابنة رامي الحجارة الشهير إدوارد سعيد"، في إشارة إلى الصورة المعروفة للمفكر الفلسطيني عند الحدود اللبنانية عام 2000.

Edward Said's daughter Najla Said felt frustrated that she couldn't be antisemitic growing up post-Holocaust and says “Anyone still defending Israel is a sociopath” pic.twitter.com/nFOLQH08I3 — Canary Mission (@canarymission) May 26, 2026

ويعود المقطع المتداول إلى مقابلة أطول أجرتها سعيد مع الإعلامية رانيا خالق ضمن برنامج "مراسلات"، على منصة "بريك ثرو نيوز"، نُشرت في نهاية مارس/آذار 2025. وتناولت المقابلة تجربة سعيد بوصفها فلسطينية أميركية، ونشأتها في الولايات المتحدة، وإرث والدها في جامعة كولومبيا، إضافة إلى مواقفها من الحرب على غزة ومن الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين. وفي مايو/أيار 2025، نشر "معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط" مقطعاً مقتطعاً من المقابلة نفسها، ركّز على حديث سعيد عن إسرائيل والصهيونية وعلاقتها بأصدقاء وزملاء يهود. وفي ذلك الوقت، استخدمت حسابات مؤيدة لإسرائيل المقطع في منشورات اتهمت سعيد بمعاداة السامية.

أخبار ثقافية دعوات فرنسية لمقاطعة بومبيدو سيول لصلاته بشركات إسرائيلية

وكانت نجلاء سعيد قد شاركت في أحد تجمعات التضامن مع فلسطين، خلال احتجاجات جامعة كولومبيا في إبريل/نيسان 2024، وعبّرت عن دعمها للطلاب المحتجين، منتقدة اتهام المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بمعاداة السامية بهدف إسكاتهم. فيما يُعرف حساب "كناري ميشن" بنشر ملفات ومنشورات تستهدف طلاباً وأكاديميين وناشطين مؤيدين للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، وربط مواقفهم باتهامات معاداة السامية أو بتهديدات أمنية.