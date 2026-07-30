حديقة ماريا بوبوفا تجمع داروين وإميلي ديكنسون في "الكون في قصيدة"

- تدعو ماريا بوبوفا في كتابها "الكون في قصيدة" إلى استكشاف العلاقة بين العلم والشعر، حيث يلتقي العلماء والشعراء لفهم الكون والوجود، مما يفتح أبواباً جديدة للتفكير والتأمل. - تستعرض بوبوفا كيف أن الاكتشافات العلمية تغير من فهمنا لذواتنا ومكاننا في الكون، وتدعو للنظر إلى الكون كفضاء للتأمل والانتباه، حيث تقدم أصغر الكائنات رؤى عميقة عن الحياة. - يبرز الكتاب كيف يشترك الشعر والعلم في البحث عن المعنى في عالم يتجه نحو الفناء، مقدماً رؤية متكاملة تدعو للتأمل العميق والانسجام مع الكون.

تدعو الكاتبة البلغارية بوبوفا العالم تشارلز داروين والشاعرة إميلي ديكنسون إلى حديقة مشتركة، فقد وجد داروين في الأزهار ما سماه "اللغز البغيض"، وهو السؤال الذي قاده إلى فهم أكثر تعقيداً لتطور الحياة والعلاقات المتبادلة بين الكائنات، بينما صاغ إرنست هيكل لاحقاً مصطلح علم البيئة لوصف هذا البيت المشترك الذي يجمع جميع الكائنات الحية. وفي الجهة الأخرى، كانت إميلي ديكنسون تجمع مئات الأزهار البرية في دفترها النباتي: ألبوم كبير مُجلّد بالقماش الأخضر، قامت بترتيبه بعناية، ووضع أسماء (424) زهرة برية، وقد حملت هذا الانتباه العميق إلى قصائدها، لتكتب: "أن تكون زهرةً هو مسؤولية عميقة". هنا لا تعود الزهرة مجرد نبات جميل، بل تصبح جزءاً من شبكة الحياة المتدفقة. من خلال هذه الموازاة تكتشف بوبوفا أن الشعر والعلم يلتقيان في كل مرة يحاول الإنسان توسيع حدود الممكن للبدء من جديد.

أن تكون زهرة.. وأن تفكر كالنجوم

تصبح الحقيقة الرياضية شكلاً من أشكال الخيال، كما تجد القصيدة إيقاعها الخاص في القوانين التي ينتظم بها الوجود، وفق رؤية ماريا بوبوفا في كتابها "الكون في قصيدة.. 15 بوابة للمعجزات من خلال العلم والشعر" (منشورات ستوري، الولايات المتحدة، 2024)؛ حيث يلتقي الحدس الشعري بالعقل العلمي، كما عبّرت عنه بوبوفا في مؤلّفات سابقة.

لا يعتمد الكتاب تسلسلاً تاريخياً، ولا يقدم سيراً علمية أو قراءات شعرية منفصلة، بل يفتح خمس عشرة بوابة بين الحقائق العلمية التي غيرت معرفتنا بالكون، وبين القصائد الشعرية التي حملت حدساً رؤيوياً يقارب الأسئلة نفسها. من خلال تقاطع تجارب متعددة، تستعيد بوبوفا حيوات علماء مثل تشارلز داروين، وإدوين هابل، وفيرا روبين، وإيمي نوثر، وكارل ساغان، لتلتقي بأصوات شعرية مثل إميلي ديكنسون، وو. هـ. أودن، وريبيكا إلسون، وويسلافا شيمبورسكا. فالعالِم والشاعر، وإن كانا يحاولان ابتكار طرائق مختلفة لاجتياز المتناهي في حياتنا، إلا أنهما يقفان معاً أمام لغز واحد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف تتقاطع رؤية داروين حول "اللغز البغيض" في الأزهار مع مفهوم "الإنتروبيا" لدى كلاوزيوس في سياق بحث الإنسان عن المعنى؟ ما هي العلاقة بين "النقطة الزرقاء الباهتة" التي التقطتها فوياجر 2 وبين تأمل بوبوفا في أصغر الكائنات مثل جذور الأشجار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×



محاولة الشعر إنقاذ المعنى

تبدأ ماريا بوبوفا كتابها بالسطر الذي كتبه جون ميلتون في الفردوس المفقود: "قد يُنتج الفضاء عوالم جديدة". من هذا الامتداد الشاسع وُلدت النجوم والكواكب، ثم وُلد ما هو أكثر إدهاشاً: ذرات تمتلك وعياً، ومادة تتوق إلى المعنى، أي عقولاً. لعل التوتر الأساسي في الوجود هو أننا كائنات خرجت من المادة، تعيش في كون تحكمه قوانين الفناء، ومع ذلك نواصل البحث عن الجمال، والحب، والمعنى.

في عام 1865، صاغ الفيزيائي الألماني رودولف كلاوزيوس مفهوم (الإنتروبيا) لوصف انحلال الوجود، الانهيار الديناميكي الحراري للأنظمة الفيزيائية. ترى بوبوفا أن هذا القانون يكشف عن السؤال الذي ظل الشعر يطارده عبر قرون: كيف يمكن للإنسان أن يصنع معنى في كون يتجه نحو التبدُّد؟ ومن هنا تستدعي تجربة الشاعر و. هـ. أودن، الذي كان يدرك، بوصفه ابناً لعالم فيزياء وناجياً من الحربين العالميتين، هشاشتنا البشرية، وقدرتنا المزدوجة على الرعب والحنان. رأى أودن في النجوم "نقاطاً ساخرة من الضوء فوق عالم أعزل تحت الليل"، ورأى الإنسان "مكوّناً مثلها من إيروس ومن غبار". لذلك لم يكن الحب عنده نفياً للموت، بل استجابة له، حين أعاد كتابة سطره الشهير من: "يجب أن نحب بعضنا بعضاً أو نموت" إلى: "يجب أن نحب بعضنا بعضاً ونموت".



ذرة غبار معلقة في شعاع الشمس

حين تبحث بوبوفا في الفلك، فإنها لا تكتب تاريخاً للاكتشافات، بل تاريخاً للطريقة التي غيّرت بها هذه الاكتشافات صورتنا عن أنفسنا. في صيف عام 1977 انطلقت المركبتان (فوياجر 1) و(فوياجر 2) إلى الفضاء لالتقاط أولى الصور الملوّنة للكواكب الخارجية، لكن الفكرة الثورية التي اقترحها كارل ساغان أن تُدار الكاميرا إلى الخلف لتلتقط صورة أخيرة للأرض، عُرفت لاحقاً باسم "النقطة الزرقاء الباهتة"، لقد جعلت تلك الصورة البشرية كلها تبدو ذرة غبار معلقة في شعاع الشمس.

من هذه الرؤية تنتقل بوبوفا إلى اكتشاف عالمة الفيزياء فيرا روبين للمادة المظلمة، التي تشكل خمسةً وتسعين بالمئة من مادة الكون، مثل هذا التحول يجعل كل ما نعرفه عن العالم ضئيلاً، لكن الفضاء الذي تراقبه بوبوفا ليس فضاء النجوم وحدها؛ بل هو فضاء الانتباه. إنها تنقلنا من المجرات إلى جذور الأشجار، والأخطبوط، وعوالم الفطريات الخفية، مؤكدة أن التأمل في أصغر الكائنات لا يقل عمقاً عن التأمل في السديم الكوني.

تمنحنا الأشجار، في نظر بوبوفا، إحدى أغنى الاستعارات عن حياتنا؛ فهي تكشف قبل أي شيء نوعية الانتباه الذي نمنحه إلى العالم. تكتب عن ويليام بليك قوله: "إن الشجرة التي تثير في بعض الناس دموع الفرح، ليست في عيون آخرين سوى شيء أخضر يقف في الطريق". تمتد اكتشافات بوبوفا في الكتاب إلى علم الأعصاب، وتقارب بين قصيدة "الفطر" لسيلفيا بلاث وأبحاث معاصرة حول فطر السيلوسايبين، الذي أظهرت الدراسات الحديثة إمكاناته في علاج بعض حالات الاكتئاب.

ترى بوبوفا في هذا التقاطع مفارقة مؤثرة؛ فالشاعرة التي عاشت صراعاً طويلاً مع الاكتئاب، وأنهت حياتها مبكراً، لم تكن تعلم أن أحد الكائنات التي تأملتها شعرياً سيصبح، بعد عقود، موضع أمل في الطب النفسي. تبلغ هذه الاكتشافات أبعاداً أخرى حين تضع بوبوفا الرقم π في مواجهة قصيدة فيسوافا شيمبورسكا "العدد باي". فالرقم الذي لا تنتهي منازله العشرية، يصبح في القصيدة صورةً لكون يستعصي على الإحاطة، بينما العشاق والمفكرون هم حرّاس المجرات المتفتحة باستمرار.

يضعنا كتاب "الكون في قصيدة" أمام حقيقة بسيطة وعميقة في آن: أن العلم لا يكتفي بأن يكشف لنا ما كان مجهولاً، بل يدفعنا، كما الشعر، إلى التأمل، والإصغاء العميق، والانتباه اليقظ، وأن نكون أكثر انسجاماً مع الكون اللامتناهي. فنحن، كما تقترح ماريا بوبوفا، عقولٌ خرجت من الغبار نفسه، وما تزال تنظر إلى السماء بفضول وشغف، علَّها تكون الأوفر حباً بين النجوم.