"جيرترود شتاين: حياة بعد الرحيل" يفوز بجائزة بلوتارخ 2026

- فازت الكاتبة البريطانية فرانشيسكا وايد بجائزة بلوتارخ لعام 2026 عن كتابها "جيرترود شتاين: حياة بعد الرحيل"، الذي يستعرض حياة الكاتبة والشاعرة الأميركية جيرترود شتاين ودور شريكتها أليس ب. توكلاس في حفظ إرثها. - اشتهرت وايد بكتابها "خمس نساء: الحرية ولندن بين الحربين"، حيث استكشفت حياة خمس كاتبات في لندن، مما يعكس اهتمامها بسير النساء وتأثيرهن في الفضاء الثقافي. - جيرترود شتاين، التي ولدت عام 1874، كانت شخصية محورية في صالونات الحداثة بباريس، وكتبت نصوصاً تجريبية، لكن شهرتها الأوسع جاءت من كتاب "السيرة الذاتية لأليس ب. توكلاس".

عن كتابها "جيرترود شتاين: حياة بعد الرحيل" الذي يتناول حياة الكاتبة والشاعرة الأميركية جيرترود شتاين، أعلنت منظمة كتّاب السيرة الدولية فوز الكاتبة والصحافية البريطانية فرانشيسكا وايد بجائزة بلوتارخ لعام 2026 لأفضل سيرة. وقد بقي حضور شتاين قائماً بفضل مخطوطاتها وأرشيفها، إضافة إلى الدور الذي أدته شريكتها أليس ب. توكلاس في حفظ إرثها. وتُمنح الجائزة سنوياً لعمل بارز في فن السيرة، يختاره كتّاب سير.

وتأتي وايد إلى سيرة شتاين من اهتمام سابق بسير النساء، فقد عُرفت بكتابها "خمس نساء: الحرية ولندن بين الحربين"، الذي تتبّعت فيه حيوات خمس كاتبات ومفكرات عشن في محيط ساحة بلومزبري اللندنية، بينهن فرجينيا وولف ودوروثي إل. سايرز، وقرأت عبرهن مدينة لندن بوصفها فضاءً لتشكّل الاستقلال الشخصي ونمو تجارب الكتابة.

أما عن الشاعرة والروائية الأميركية جيرترود شتاين، فقد ولدت عام 1874 في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى باريس في مطلع القرن العشرين، حيث صار منزلها أحد أشهر صالونات الحداثة الفنية والأدبية. وهناك حضرت أسماء مثل بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وإرنست همنغواي وسكوت فيتزجيرالد. وصارت شتاين، مع شقيقها ليو أولاً ثم مع توكلاس لاحقاً، جزءاً من شبكة رعاية وقراءة وتذوّق ساهمت في تثبيت الفن الحديث في الوعي الأوروبي والأميركي. وإضافة إلى حضورها الاجتماعي في فضاءات الفنون، فقد كتبت شتاين نصوصاً تجريبية حاولت فيها تفكيك السرد التقليدي وإعادة بناء الجملة من خلال التكرار، كما في "ثلاث حيوات" و"أزرار رقيقة" و"صناعة الأميركيين". ومع ذلك، جاءت شهرتها الأوسع من كتاب "السيرة الذاتية لأليس ب. توكلاس"، الذي قدّمها إلى جمهور أعرض من جمهور أعمالها التجريبية.

وجائزة بلوتارخ من الجوائز المتخصصة في فن السيرة، إذ تُمنح لأفضل سيرة في العام، ويختارها خمسة كتّاب سير. ونظرت لجنة 2026 في أكثر من 150 عنواناً من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت القائمة القصيرة تضم كتباً عن جيمس بالدوين، وكوامي نكروما، والزعيم الأميركي الأصلي واكارا، وشارلوت برونتي.