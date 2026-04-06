جناح معماري يستعيد الرؤية المعمارية الفريدة لزها حديد في موناكو

- يُعرض جناح VOLU Dining Pavilion، من تصميم زها حديد وباتريك شوماخر، في مزاد دار هيرميتاج للفنون بموناكو، وتُقدَّر قيمته بأكثر من مليون يورو، مما يبرز مكانته كقطعة فنية نادرة تجمع بين العمارة والتصميم المعاصر. - يتميز الجناح بتصميمه المستوحى من الصدفة البحرية، ويعكس الطابع الانسيابي لأعمال حديد، ويتكون من طاولة وثلاثة مقاعد من خشب البلوط الأميركي على قاعدة فولاذية، مما يخلق توازناً بصرياً بين الفراغ والبنية. - تُعتبر هذه النسخة الثانية والأخيرة من الجناح، مما يضفي عليه قيمة تاريخية توثّق مرحلة من تطور التصميم المعاصر ومسار زها حديد الإبداعي.

تعود أعمال المعمارية العراقية زها حديد إلى الواجهة من خلال عرض جناحها المعماري VOLU Dining Pavilion في مزاد تنظّمه، بعد غدٍ الأربعاء، دار هيرميتاج للفنون في موناكو، ضمن فعالية مخصصة للتصميم، وتُقدَّر قيمته بما يتجاوز مليون يورو، ما يبرز مكانته قطعةً فنيةً نادرةً تجمع بين العمارة والتصميم المعاصر.

يأتي هذا العمل ثمرة تعاون بين زها حديد وشريكها المهندس الألماني باتريك شوماخر، حيث صُمّم عام 2015 ضمن مشروع "الثورة" الذي عُرض في معرض "ديزاين ميامي" قبل عام واحد من رحيل المعمارية العراقية. وقد واصل مكتبها المعماري تنفيذ هذا المشروع، ما أتاح بقاء رؤيتها التصميمية حاضرة حتى بعد رحيلها. ويتميّز جناح VOLU بتصميمه المستوحى من شكل الصَّدفة البحرية، وهو يصور الطابع الانسيابي الذي اشتهرت به أعمال حديد التي تركت بصمتها في مدن عالمية كبرى.

من الناحية المادية، يتكوّن الجناح من طاولة وثلاثة مقاعد مصنوعة من خشب البلوط الأميركي، مثبتة على قاعدة فولاذية تمتد على مساحة تقارب 215 قدماً مربّعة. ويعتمد التصميم على هيكل معدني متشابك يشكّل ساقاً مركزية تتفرّع منها مظلّة انسيابية، تسمح بتداخل الضوء والظل، وتخلق توازناً بصرياً بين الفراغ والبنية.

يشار إلى أن هذه النسخة قد تكون الثانية والأخيرة من الجناح، رغم وجود خطط سابقة لإنتاج عدة نسخ منه، في حين ارتبطت النّسخة الأولى بفعالية خيرية لمنظّمة amfAR في مدينة كان عام 2016. وبهذا، يكتسب الجناح قيمته من كونه عملاً تصميمياً أول، وبوصفه أيضاً قطعة ذات بعد تاريخي توثّق مرحلة من تطور التصميم المعاصر ومسار زها حديد الإبداعي.