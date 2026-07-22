"جراح السرد" لمحمد الداهي: مقاومة الاستعمار بسلطة الكلمة المكتوبة

- يواصل محمد الداهي في "جراح السرد" مشروعه النقدي، مستكشفًا كيف يمكن للسرد أن يكون أداة لمواجهة جراح الاستعمار والسياسة، حيث يعتبر الكتابة فعل مقاومة يمنح الضحايا فرصة التعبير وتضميد الصدمات. - يتناول الكتاب محورين رئيسيين: الأول عن "صدمة الإمبراطورية" وكيفية تمثلها فنيًا وأدبيًا، والثاني عن استخدام "لغة الإمبراطورية" في الأدب لمواجهة المزاعم الكولونيالية، مع التركيز على أعمال لسهيل إدريس وعبد الرزاق قرنح وإدوارد سعيد. - يبرز الكتاب أهمية اللغة والذاكرة في مقاومة الهيمنة، حيث يمكن للغة أن تكون أداة للجرح أو المقاومة، بينما تساعد الذاكرة في فهم الماضي وإظهار معاناة الضحايا، مما يعزز دور الأدب في معالجة قضايا الهوية والصراعات.

يواصل الباحث والناقد المغربي محمد الداهي في مؤلفه الجديد "جراح السرد: صدمة الغيرية والرد بالكتابة"، مشروعَه النقدي الذي يربط الأدب بواقع الهيمنة، ناظراً إلى السرد بوصفه وسيلة لاستعادة الأصوات المهمَّشة والمستعمَرة. وينطلق الداهي من سؤال مركزي مفادُه: كيف يتحول السرد إلى أداة لمواجهة الجراح التي خلّفتها التجارب الاستعمارية والسياسية والاجتماعية؟ ويقترح أن الكتابة فعل مقاومة يمنح الضحايا فرصة التعبير عن ذواتهم وتضميد آثار الصدمات الفردية والجماعية.

يندرج "جراح السرد" (المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء/ بيروت، 2026) ضمن الدراسات السردية والثقافية الحديثة، مستفيداً من مقاربات ما بعد الكولونيالية ودراسات الصدمة والسيميائيات. ويستكمل فيه الداهي مساراً نقدياً بدأه في أعمال سابقة، من بينها: "صورة الأنا والآخر في السرد"، و"سلطة التلفّظ في الخطاب الروائي العربي"، غير أنه يوسع دائرة البحث لتشمل مفهوم الذاكرة بوصفها فضاءً يتقاطع فيه الاعتراف والإقصاء.

يقسم المؤلّف كتابَه إلى محورين رئيسيين. يتناول الأول كيف تلقى الإنسان العربي "صدمة الإمبراطورية"، وتمثلها فنياً وأدبياً سعياً إلى مقاومة مَن يُديرها ويُدبّرها للحط من شأنه، وطمس هويته وثقافته، وكيف تعامل أيضاً مع الآخر المختلف من موقع المستعمَر والتابع. ويخصص الباب الثاني لعيّنة من الأعمال الأدبية التي يستعمل فيها أصحابُها، سواء أكانوا من المركز أم من المحيط، "لغة الإمبراطورية" لتملُّكها وحوزها بهدف تسخيرها لخدمة مقاصد الشعوب المستعمَرة سابقاً وتطلعاتها التحررية، والردّ بها على المزاعم الكولونيالية. وتشمل النماذج التي تناولها الرواية والسيرة الذاتية، من بينها أعمال لسهيل إدريس، وفدوى طوقان، وعبد الرزاق قرنح، وإدوارد سعيد، وجان ماري غوستاف لوكليزيو.

يتناول كتابات سهيل إدريس وعبد الرزاق قرنح وإدوارد سعيد



ومن القضايا الأساسية التي يناقشها الكتاب علاقة اللغة بالسلطة. فاللغة، بحسب المقاربة التي يعتمدها الداهي، قد تكون أداة لإنتاج الجرح عبر الخطابات العنصرية والإقصائية، لكنها يمكن أن تتحول أيضاً إلى وسيلة للمقاومة حين يعيد الكُتّاب امتلاكها وتوظيفها لصالح أصوات كانت مغيبة. ويظهر ذلك خصوصاً في تجربة كُتّاب ما بعد الاستعمار الذين استخدموا لغة المستعمِر نفسها لإنتاج خطاب مضاد يكشف تناقضات الهيمنة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يُمكّن السرد من "تضميد آثار الصدمات الفردية والجماعية"؟ ما هي أبرز "تناقضات الهيمنة" التي يكشفها خطاب ما بعد الاستعمار باستخدام لغة المستعمِر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يعطي الكتاب أهمية كبيرة للذاكرة، لأنها الطريقة التي نتذكر بها الماضي ونفهمه، فالذاكرة قد تُستخدم أحياناً لعرض التاريخ من وجهة نظر واحدة، وقد تساعد أيضاً في إظهار معاناة الضحايا والتذكير بتجارب جرى نسيانها. وتكمن أهمية "جراح السرد" في أنه يوضح دور الأدب في معالجة قضايا الهوية والصراعات بين الناس. فالسرد ينقل الأحداث ويساعد على فهم الآخرين والاعتراف بتجاربهم بعيداً عن الإقصاء، لذلك يرى المؤلّف أن الكتابة لها دور مهمّ، لأنها تحفظ الماضي، وتكشف الظلم، وتساعد على رؤية التاريخ بطريقة أكثر عدلاً.