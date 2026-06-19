جذور ميلان كونديرا في مدينته برنو التشيكية

- عودة ميلان كونديرا إلى برنو: نقل رفات الروائي التشيكي الفرنسي ميلان كونديرا وزوجته فيرا إلى مسقط رأسه برنو، حيث تبرع بأرشيفه لمكتبتها في 2020، مما يعكس ارتباطه المستمر بالمدينة رغم مغادرته لها في 1975 بسبب معارضته للحكم الشيوعي. - برنو كمركز ثقافي وتعليمي: تعد برنو مركزًا ثقافيًا وسياسيًا وتعليميًا في منطقة مورافيا، حيث تضم عشر جامعات ومعاهد ومدارس ومراكز أبحاث، وتحتضن فيلا توغندهات التاريخية، وتستضيف مهرجانات موسيقية متنوعة. - تاريخ برنو الاستراتيجي: كانت برنو عاصمة لمملكة مورافيا السلافية، وازدهرت في القرن الثامن عشر مع تطور الصناعة والتجارة، وارتبطت بسكة الحديد مع فيينا، مما ساهم في نموها السكاني والجغرافي.

مع انشغال الصحافة العالمية بنبأ نقل رفات الروائي التشيكي الفرنسي ميلان كونديرا وزوجته فيرا إلى مسقط رأسه برنو، ثانية كبرى مدن جمهورية التشيك، أمس الخميس، تنطلق تساؤلات حول علاقة الكاتب بمدينته التي تقع عند ملتقى نهرَي سفيتافا وسفراتكا في شرق البلاد، ويقدّر عدد سكانها بنحو أربعمئة ألف نسمة.

يعود كونديرا، الذي رحل في باريس منذ ثلاث سنوات، بصورة رمزية إلى برنو التي اضطر لمغادرتها عام 1975 بسبب معارضته للحكم الشيوعي آنذاك لكن صلاته بها لم تنقطع، حيث تبرع بأرشيفه الخاص لمكتبتها في صيف عام 2020 في شارع بوركينيوُفا الذي يقع فيه بيت الكاتب.

تعدّ برنو أهم مركز ثقافي وسياسي وتعليمي في منطقة مورافيا التشيكية، وتحتضن العديد من الهيئات القضائية العليا، وتضم عشر جامعات بالإضافة إلى كليات ومعاهد متوسطة ومدارس ومراكز أبحاث، ومنها ثانوية المدينة Gymnázium Brno التي أنشئت في شارع كابيتانا ياروشه عام 1867، ودرس فيها كونديرا قبل انتقاله إلى براغ لاستكمال تعليمه في مدرسة السينما والتلفزيون التابعة لأكاديمية الفنون المسرحية. وتقع أيضاً في مدينة برنو فيلا توغندهات، المبنى التاريخي الذي أضيف إلى لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2001، كما توجتها المنظمة الأممية بلقب "مدينة الموسيقى" ضمن شبكتها للمدن الإبداعية سنة 2017، وتنتظم فيها مهرجانات مثل ماراثون الموسيقى، ومهرجان برنو للجاز، ومهرجان خريف مورافيا المخصص للموسيقى الكلاسيكية، وغيرها.

عاش في المدينة عالم الأحياء غريغور مندل، والمعماري أدولف لوس، والكاتب بوهوميل هرابال

اتخذت المدينة عاصمة لمملكة مورافيا السلافية خلال القرن التاسع الميلادي، حيث بنيت فيها قلعة شبلبيرك التاريخية وكاتدرائية القديسين بطرس وبولس على تل بيتروف. وبسبب موقعها الاستراتيجي، شكّلت أهم التحصينات خلال الحروب التي خاضتها مملكة بوهيميا والإمبراطورية الرومانية المقدسة والإمبراطورية النمساوية، وغيرها من الدول التي امتد حكمها في وسط أوروبا، حيث وقعت بالقرب منها معركة أوسترليتز بين جيش نابليون وجيش روسيا والنمسا عام 1805، وانتصر فيها القائد الفرنسي.

وازدهرت برنو في القرن الثامن عشر مع تطور الصناعة والتجارة فيها، وارتباطها بسكة الحديد مع مدينة فيينا، ما ساهم في تضاعف سكانها وامتداد رقعتها الجغرافية لتشمل العديد من الضواحي، كما افتتح فيها العديد من المسارح التي استقطبت فرقاً وزواراً من مختلف أنحاء القارة الأوروبية بدءاً من القرن التاسع عشر، ومنها مسرح ريدوتا الذي أصبح جزءاً من مسرحها الوطني، وكذلك مسرح ماهين.

ومن أبرز الشخصيات التي ولدت أو عاشت في برنو بالإضافة إلى ميلان كونديرا، كل من عالم الأحياء غريغور مندل، والمعماري أدولف لوس، والمخرج السينمائي هوغو هاس، والكاتب بوهوميل هرابال.