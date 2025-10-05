- أثار تعيين رفائيل كوهين، المترجم البريطاني، في لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ جدلاً بسبب ديانته اليهودية، رغم تأكيد الجامعة الأميركية في القاهرة على نشاطه في دعم السلام العالمي والقضية الفلسطينية. - أكدت لجنة التحكيم دعمها للحق الفلسطيني ورفضها للخلط بين اليهودية والصهيونية، مشددة على رفض التعاون مع مؤيدي سياسات إسرائيل العنصرية. - تُعتبر جائزة نجيب محفوظ من أبرز الجوائز الأدبية العربية، تُمنح سنوياً لأفضل رواية معاصرة، وتشمل مكافأة مالية وترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية.

اندلع جدل واسع في الأوساط الثقافية المصرية بعد تداول أنباء تشير إلى وجود "عضو يهودي" ضمن لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

للأدب التي تنظّمها الجامعة الأميركية في القاهرة. وأُثير الجدل تحديداً حول اسم المترجم البريطاني رفائيل كوهين، إذ ربط بعض الكتّاب بين ديانته وموقفه السياسي.

وقالت الجامعة الأميركية في القاهرة، في بيان نشرته أمس السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "رفائيل كوهين مواطن بريطاني لا يحمل أي جنسية أخرى، ويقيم في القاهرة منذ نحو عقدين، وهو ناشط في مجال السلام العالمي وعضو سابق في حركة التضامن العالمية، وهي منظمة سلمية تدعم القضية الفلسطينية". وأضاف البيان أن كوهين "قام بترجمة العديد من الروايات والنصوص الأدبية من العربية إلى الإنكليزية والعكس، كما ترأس لجنة تحكيم جائزة بانيبال للروايات العربية المترجمة إلى الإنكليزية العام الماضي".

وتضم لجنة تحكيم الجائزة لعام 2026 خمسة أعضاء، برئاسة أستاذة الأدب الإنكليزي بجامعة القاهرة هدى الصدة، وعضوية الكتّاب مي التلمساني، وسيد محمود، وحمور زيادة، إضافة إلى المترجم البريطاني رفائيل كوهين. وفي خضم الجدل، أصدر أعضاء لجنة التحكيم، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً لتوضيح موقفهم، أكدوا فيه أنهم يتفهمون حساسية النقاش في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، لكنهم شددوا على رفضهم الخلط بين الديانة اليهودية والأيديولوجيا الصهيونية.

وجاء في البيان: "نحن جميعاً بلا استثناء ندعم الحق الفلسطيني في الحياة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونرفض التعاون مع أي جهة أو فرد من دولة الاحتلال يؤيد سياسات الإبادة والفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل". وأضافوا: "نثمّن موقف المصريين والعرب الرافض للتطبيع مع إسرائيل، ونثمّن الحركات العالمية الداعمة للحق الفلسطيني، ونربأ بأنفسنا عن ترديد الخطاب الذي يخلط عمداً بين اليهودية كديانة والأيديولوجية الصهيونية العنصرية".

وتُعد جائزة نجيب محفوظ للأدب واحدة من أبرز الجوائز الأدبية العربية، إذ تُمنح سنوياً لأفضل رواية معاصرة نُشرت بالعربية خلال العامين السابقين، وتشمل مكافأة مالية قدرها 5000 دولار أميركي، إلى جانب ترجمة الرواية الفائزة إلى الإنكليزية ونشرها عالمياً. ومن بين الفائزين بها على مدار سنواتها: لطيفة الزيات، ومريد البرغوثي، وخيري شلبي، وإبراهيم عبد المجيد، وأحلام مستغانمي، وخالد خليفة، وحمور زيادة، وفاطمة قنديل.