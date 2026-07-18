- الجدل حول شروط الترشح للجوائز: أثار قرار المعرض الوطني للكتاب التونسي بعدم قبول الكتب المنشورة على نفقة مؤلفيها جدلاً، حيث يعتبره اتحاد الكتّاب تمييزاً ضد المبدعين، بينما يدعمه اتحاد الناشرين باعتباره يحافظ على الإطار القانوني للنشر. - أزمة الثقة في سوق الكتاب: تعكس الخلافات أزمة في سوق الكتاب التونسي، حيث يعزف المؤلفون عن دور النشر بسبب غياب معايير واضحة، وارتباط لجان التحكيم بدور نشر متنفذة. - دعوات لإصلاح سياسات الدعم: ينادي ناشرون بإلغاء الامتيازات غير المرتبطة بجودة الإنتاج، مؤكدين أن السوق تحتاج إلى سياسات ثورية للتغلب على الاحتكار وفوضى النشر.

لم ينته الجدل حول إعلان المعرض الوطني للكتاب التونسي، المخصص للناشرين التونسيين، في نهاية الشهر الماضي، عن عدم قبول الكتب المنشورة على نفقة مؤلفيها، للترشح إلى جوائز الدورة الخامسة من المعرض التي تعقد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، ضمن فئات الشعر والقصة القصيرة والرواية والدراسات البيداغوجية الموجّهة للطفل.

ورغم حصول هذا النوع من الكتب على ترقيمات دولية موحّدة ISBN وعلى أرقام إيداع قانوني، إلا أنه يقع خارج منظومة دور النشر بوصفها مؤسسات تحترف استقبال المخطوطات وتحريرها وتوقيع العقود مع المؤلّفين والموزّعين. وهو ما دعا اتحاد الكتّاب التونسيين إلى رفض الشرط الذي أضافته إدارة المعرض، كونه يكرّس عدم تكافؤ الفرص بين المبدعين التونسين، ويزيد من احتكار مجموعة من دور النشر للامتيازات المالية والرمزية على حساب الكاتب الذي يعاني الأمرّين للوصول إلى القارئ.

وفي بيانه الذي صدر في بداية الشهر الجاري، طالب وزارة الشؤون الثقافية، الجهة المنظّمة للمعرض، بإلغاء هذا الشرط الذي اعتبره "تفنّناً في إقصاء المبدع التونسي"، خاصة في عزوف معظم الناشرين التونسيين عن إصدار كتب الشعر، واضطرار الشعراء إلى نشر مجموعاتهم على نفقتهم الخاصة. كما أن الإدارة العامة للكتاب في الوزارة تتيح اقتناء الكتب المنشورة على نفقات أصحابها، وهو ما يعكس تناقضاً في رؤية المؤسسة الثقافية الرسمية تجاه القضية ذاتها.

في الطرف الآخر من المعادلة، انحاز اتحاد الناشرين التونسيين إلى شرط المعرض الوطني للكتاب التونسي، معتبراً الكتب المنشورة على الحساب الخاص تتجاوز الإطار القانوني المنظّم لمهنة النشر، وأن امتلاكها أرقام إيداع لا يجعلها مؤهلة للانتفاع بامتيازات دور النشر نفسها الموقّعة على كراس الشّروط المذكور، والمتحمّلة لمسؤولياتها القانونية والضريبية. ويذهب اتحاد الناشرين أبعد من ذلك، من خلال المطالبة بوقف الشراءات العمومية، التي تعتمدها الدولة في تعزيز محتويات المكتبات والمؤسسات الحكومية، للمؤلفات التي لا تمرّ بالإطار القانوني لمهنة النشر.

خلف هذا التجاذب الذي فجّره شرط الترشّح لجائزة معرض الكتاب التونسي، تبرز أزمة أعمق في سوق صناعة الكتاب في البلاد، تتعلق بهشاشة المؤسسات وانعدام الثقة بين مختلف مكوّنات المشهد. فعزوف بعض المؤلّفين عن المرور بمرحلة دار النشر للتعريف وتسويق كتبهم باتت ظاهرة متنامية، وذلك لغياب معايير واضحة لقبول المخطوطات، وسعي السواد الأعظم من الدور وراء الربح السريع وعدم تحمّل الحد الأدنى من المغامرة بعمل لكاتب غير معروف، أو كتاب متخصّص رغم القيمة العلمية لصاحبه.

لغط حول ارتباط أعضاء لجان تحكيم جوائز بدور نشر متنفّذة



كما تمثّل مسألة الجوائز، سواء التي تنظّمها مؤسسات خاصة مثل جائزة مؤسسة الكومار للتأمين وجائزة مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد (FABA) أو تلك التي تمنحها الدولة في المعارض، معضلة أخرى يصاحبها باستمرار لغط حول ارتباط أعضاء لجان تحكيم بدور نشر متنفّذة، تؤول لها جائزة على الأقل في كلّ دورة، وهو ما يساهم في تعميق الشللية التي تحكم سياسات العديد من الناشرين، وتقضي تدريجياً على أي مجال للمنافسة الحقيقية، وتجعل حفلات توزيع الجوائز مناسبات سنوية تخضع لمنطق المحاصصة، بحسب الشكوى التي يرددها العديد من الكتاب.

من جهة أخرى، ينادي بعض النّاشرين الجادّين بإلغاء عدد من الامتيازات التي تمنحها الدّولة للمنتسبين للقطاع بصفة آلية، لا بمنطق الاستحقاق وجودة الإنتاج. من بين هذه الامتيازات منحة دعم الورق للناشرين التونسيين، وكذلك المقتنيات العمومية التي أصبحت بضغط من اتحاد الناشرين حقّاً مكتسباً للجميع، حسب تصريح حسام بن حمودة ممثل دار زينب للنشر والتوزيع لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أن هذا التخلي عن معايير الجودة أدّى تدريجياً إلى تغييب الحافز الكافي لنشر أعمال ذات جودة عالية لتنافس على شراءات الدولة، وبات التركيز الأكبر على كمّية النسخ المطبوعة التي تؤهّل صاحبها لنيل نصيبه من الميزانية المطروحة.

تبقى الجوائز الأدبية موضوعاً إشكالياً حتى في دول أكثر تقدّماً من الناحية المؤسسية وتوفّر الموارد، لكنّ الأمر في السّياق التونسي يبدو مكروراً مع كلّ مناسبة، وهو ما يدلّ أن سوقاً محدودة جغرافياً ومغرقة في المحلّية، حتّى تنهض، تحتاج إلى مبادرات خاصة وسياسات عمومية ثورية للقطع مع ممارسات الاحتكار والإقصاء من ناحية، ومع فوضى في النشر تفتقر إلى أدنى مواصفات الحرفية من جهة أخرى.