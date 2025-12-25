جدل بعد إزالة مقبرة أحمد شوقي في مصر

- أثار هدم مقبرة أحمد شوقي في القاهرة جدلاً حول مصير مقابر الشخصيات الثقافية في مصر، مع تساؤلات حول كيفية التوفيق بين التطوير العمراني والحفاظ على الذاكرة الوطنية. - تضاربت الروايات حول توقيت نقل رفات شوقي والجهة المستقبلة، وسط غياب بيان تفصيلي، مما زاد من الغموض والجدل في الأوساط الثقافية. - رغم تأكيدات رسمية بنقل الرفات قانونياً، دعا مثقفون إلى مقاربات بديلة لحفظ الشواهد المعمارية والرمزية، خاصة مع تكرار هدم مقابر رموز ثقافية أخرى.

أعاد هدم مقبرة أحد أبرز رموز الشعر العربي الحديث أحمد شوقي في منطقة مصر القديمة بالقاهرة إلى الواجهة الجدل القديم حول مصير مقابر الشخصيات الثقافية في مصر، وحدود ما ينبغي مراعاته عند تنفيذ مشروعات التطوير العمراني. وفتح المشهد، الذي رُصدت فيه إزالة المقبرة بالكامل من موقعها الأصلي، تساؤلات واسعة في الأوساط الثقافية حول كيفية التوفيق بين التحديث العمراني والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمقبرة عمليات هدم مكثفة خلال الأيام الماضية وسط تضارب في الروايات بشأن توقيت نقل رفات الشاعر المصري (1868 - 1932) والجهة التي استُقبلت فيها. وأفاد عاملون في الموقع بأن المقبرة أُزيلت تماماً ضمن خطة تطوير شاملة، بينما أشار آخرون إلى أن الرفات نُقل قبل الهدم بمدة إلى "مقبرة الخالدين"، في ظل غياب بيان تفصيلي يوضح المسار الكامل للعملية، وهو ما عمّق حالة الغموض والجدل.

في المقابل، صدرت تأكيدات رسمية بأن نقل الرفات جرى وفق الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أعمال الإزالة لم تبدأ إلا بعد التأكد من خلو الموقع من أي متعلقات. وأوضحت هذه التصريحات أن الرفات نُقل إلى مقبرة مخصصة لرموز وشخصيات عامة، في إطار تعهدات رسمية بالحفاظ على الرموز الثقافية بالتوازي مع خطط التطوير العمراني.

ورغم هذه التأكيدات، اعتبر مثقفون وباحثون في التراث أن القضية تتجاوز مسألة النقل من عدمه، لتطرح أسئلة أعمق تتعلق بكيفية إدارة الذاكرة الثقافية، ومصير الشواهد المعمارية المرتبطة بهذه المقابر، وما إذا كانت قد وُثّقت أو أُعيد توظيفها في سياق يحفظ قيمتها الرمزية والتاريخية. ودعا عدد من المتابعين إلى اعتماد مقاربات بديلة في التعامل مع مقابر الرموز الثقافية، خاصة أن عمليات الهدم وقرارات الإزالة طاولت في السنوات الأخيرة مقابر أو بيوت أسماء بارزة مثل يحيى حقي، ومحمود سامي البارودي، وعباس محمود العقاد، وطه حسين.