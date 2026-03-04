جامعة أديلايد تلغي فعالية أدبية تشارك فيها فرانشيسكا ألبانيز

في تطوّر أحدث موجةً من الجدل حول حرية التعبير في الفضاء الثقافي الأسترالي، تراجعت جامعة أديلايد عن استضافة فعالية ضمن مهرجان Constellations: Not Writers’ Week كانت تُعد من أبرز فعاليات النسخة البديلة عن أسبوع الكتّاب في المدينة، ما أثار انتقادات حادة من منظمي الحدث وشخصيات ثقافية وسياسية حول دور الجامعات كمسرح للنقاش الحر.

كان من المقرّر أن تقام الجلسة النقاشية مساء يوم غد الخميس 5 مارس/آذار في قاعة إيلدر Elder Hall داخل حرم الجامعة، تحت عنوان "الاستعمار الاستيطاني: ما يمكن أن يخبرنا به عن الصراع في إسرائيل/فلسطين"، بمشاركة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عبر رابط فيديو، إلى جانب المؤرخ هنري رينولدز والأكاديمية لانا تاتور، المعروفة بأبحاثها في مجالات الاستعمار الاستيطاني والهوية والعرق، وحقوق الإنسان، وصراع الشرق الأوسط مع تركيز خاص على فلسطين وإسرائيل.

وبينما يؤكد المنظّمون أن الحجز تم قبل أسابيع (شهر) وأن القاعة كانت على استعداد لاستضافة الحدث، أبلغتهم الجامعة في بداية الأسبوع الجاري، بأنها "لم تُخطَر إلا الأسبوع الماضي بالفعالية" وأنها لا تستطيع قبول الحجز لأنه "لم يخضع للمراجعة والموافقة المطلوبة وفق السياسة المعتمدة"، فضلاً عن ما وصفته بمخاوف تتعلق بـ"الصحة والسلامة" وعدم قدرتها على ضمان معايير الجودة المتوقعة لفعاليات بهذا الحجم.

هذا التبرير قوبل بنفي من منظّمي الحدث، الذين أكدوا أنهم عملوا مع إدارة قاعة إيلدر منذ أوائل فبراير/شباط، ولم تتم إثارة أي اعتراضات تتعلق بالإجراءات حتى اللحظة التي أبلغتهم فيها الجامعة بالإلغاء، ما دفعهم إلى نقل الجلسة في اللحظة الأخيرة إلى Norwood Concert Hall لاستيعاب أكثر من 650 مشاركاً حضورياً.

المشهد الثقافي في أديلايد لم يعد منعزلاً عن خلفية أوسع من التوترات؛ فالفعالية التي ألغيَت تتبع سلسلة أحداث أدّت إلى إلغاء "أسبوع الكتاب" Adelaide Writers’ Week 2026 بأكمله في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد قرار مجلس مهرجان أديلايد سحب دعوة الكاتبة والناشطة الفلسطينية الأسترالية راندا عبد الفتاح من البرنامج بدعوى "الحساسية الثقافية"، وهو القرار الذي أثار انسحاب ما يقرب من 180 كاتباً من الحدث واستقالة مديرته ومجلسه قبل أن يتم إلغاء الفعالية بالكامل.

الجدل الراهن أثار ردود فعل من خارج الوسط الأدبي؛ فقد وصفت السيناتور سارة هانسون‑يانغ من حزب الخُضر قرار الجامعة بأنه "مدعاة للقلق" ودعت إلى توضيح الأسباب وراء إلغاء حجز فعالية تضم أحد أبرز الخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، معتبرة أن ما يجري يكشف عن "ثقافة خوف" تعيق الحوار الصريح وصعود أصوات قد تبدو مثيرة للجدل.

ووسط هذه الانتقادات، دافعت الجامعة في بيان لها عن موقفها، مؤكدة أنها "تفخر بكونها مكاناً يستطيع فيه الحضور تبادل الأفكار بحرية" لكنها في الوقت نفسه أكّدت أن القرار اتُّخذ لضمان معايير السلامة واحترام الحضور، من دون أن تتطرق مباشرة إلى الأسئلة حول تأثير مشاركة ألبانيز على العلاقات البحثية أو التبرعات.