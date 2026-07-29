- تضم قائمة جائزة "لوموند" الأدبية لعام 2026 عشر روايات فرنكوفونية منتظرة، تجمع بين أسماء معروفة وتجارب سردية جديدة، وسيتم الإعلان عن الفائز في 3 سبتمبر بالتزامن مع الدورة الرابعة عشرة للجائزة. - تشمل القائمة روايات متنوعة مثل "Le Pays des étés" و"Tombeau de Parsifal"، بالإضافة إلى "Championne" و"Chronique d’un royaume perdu"، التي تتناول مصاير عائلات في جزيرة موريشيوس. - تتولى لجنة تحكيم من ثلاثة عشر صحافياً اختيار العمل الفائز، مما يعكس اختيارات مبكرة للأعمال التي تراهن عليها دور النشر في المنافسة الروائية الفرنسية.

ضمت جائزة "لوموند" الأدبية لعام 2026 في قائمتها الأولى، التي أعلنت عنها أول من أمس الاثنين، عشر روايات فرنكوفونية منتظرة، ضمن إصدارات موسم الدخول الأدبي الفرنسي. وتأتي هذه الأعمال قبل صدورها الرسمي في المكتبات، إذ اختارتها الجائزة من بين الروايات التي ستنضم إلى المشهد الأدبي خلال الأسابيع الأولى من الخريف، على أن يجري إعلان اسم الفائز أو الفائزة يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع الدورة الرابعة عشرة للجائزة.

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وتقدم القائمة صورةً أوليةً عن توجهات الموسم الروائي المقبل، عبر أعمال صادرةٍ عن دور نشر فرنسية كبرى، تجمع بين أسماء معروفة وتجارب سردية جديدة. ولا تزال أغلب هذه الروايات في مرحلة التقديم الأولي من خلال بيانات الناشرين، قبل انطلاق القراءات النقدية الواسعة المرتبطة بصدورها.

وتشمل القائمة رواية "Le Pays des étés" لبيير أدريان الصادرة عن دار غاليمار، وهي من الإصدارات المنتظرة للموسم الأدبي. كما اختارت اللجنة رواية "Tombeau de Parsifal" لديميتري بورتنيكوف عن دار ريفاج، روايةٌ تستعيد في عنوانها شخصية بارسيفال المرتبطة بالموروث الأدبي الغربي.

وتحضر الكاتبة نينا بورواي في المنافسة عبر رواية "Championne" الصادرة عن دار JC Lattès، بعد مسار أدبي امتد لسنوات، فيما تقدم أناندا ديفي روايتها الجديدة "Chronique d’un royaume perdu" عن دار غراسيه. وتقدم دار النشر العمل باعتباره رواية تتتبع مصاير عائلات وأجيال متعاقبة في جزيرة موريشيوس، من خلال حكاية ترتبط بآثار العبودية والذاكرة والتحولات التي تصيب المجتمعات.

تقدم القائمة صورةً أوليةً عن توجّهات الموسم الروائي المقبل، بأعمال صادرةٍ عن دور نشر فرنسية كبرى

وضمن الأعمال المختارة أيضاً رواية "Zones à défendre" لبنديكت دوبري لا تور عن دار فلاماريون، وهو عملٌ يأتي عنوانه في ارتباط مع عبارة متداولةٍ في النقاشات البيئية والاجتماعية الفرنسية حول الدفاع عن الأراضي والمجالات الطبيعية.

وتضم القائمة كذلك "Le Livre des souterrains" لفيبي هاجيماركوس كلارك عن منشورات Sous-sol، وهي رواية تمزج اليوميات بالتخييل، وتنطلق من اختفاء فنانةٍ أثناء عرضٍ فني، لتفتح مساراً سردياً تتداخل فيه الكتابة والذاكرة والأسطورة. كما اختيرت رواية "La Croix percée" لسيميون لوروج عن دار Tristram، التي تتبع رحلة راو يقوده اكتشاف معلم غامض إلى البحث في طبقات الماضي والذاكرة المحلية.

وتشارك بولينا باناسينكو برواية "À voix haute" عن دار "أوليفييه"، فيما تدخل لوسي ريكو المنافسة برواية "Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?" الصادرة عن دار P.O.L، وهي رواية تشتغل على علاقة الذاكرة بالحقيقة والتخييل. وتختتم القائمة رواية "Shanghai, cinq heures quarante" لآدا والتر عن دار كالمان- ليفي، التي تدور حول رجل يعود إلى شنغهاي حيث يستعيد تجربة حب قديمة في مواجهة مصير شخصي معقد.

وتتولى لجنة تحكيم الجائزة، المكونة من ثلاثة عشر صحافياً من مختلف أقسام صحيفة "لوموند"، اختيار العمل الفائز. ويرأس اللجنة جيروم فينوليو، مدير الصحيفة، وتضم جان بيرنبوم المسؤول عن ملحق "لوموند للكتب" إلى جانب عددٍ من الصحافيين العاملين في الأقسام الثقافية والسياسية والبيئية.

ومنذ تأسيسها سنة 2013، أصبحت جائزة "لوموند" الأدبية إحدى المحطات الأولى في موسم الجوائز الفرنسية، إذ تكافئ كل عام عملاً منشوراً ضمن موسم الدخول الأدبي. وقد منحت جائزة 2025 للكاتب لوران موفينيي عن روايته "La Maison vide" الصادرة عن منشورات Éditions de Minuit.

وتمثل قائمة 2026 مرحلة تمهيدية قبل صدور الروايات ودخولها دائرة النقاش الأدبي، إذ تقدم الجائزة اختيارات مبكّرة للأعمال التي تراهن عليها دور النشر في موسم جديد من المنافسة الروائية الفرنسية.