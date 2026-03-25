أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في الدوحة أن عدد المشاركات في الدورة الثانية عشرة من جائزة كتارا للرواية العربية 2026، بلغت 2610 مشاركات، مسجلة بذلك أعلى عدد مشاركات منذ إطلاق الجائزة عام 2014، وكان أعلى عدد مشاركات في الجائزة قد وصل إلى 2321 مشاركاً في الدورة السابعة 2021.

وذكر بيان الجائزة، اليوم الأربعاء، أن عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 1488 رواية، والمنشورة 578، نُشرت في عام 2025، بالإضافة إلى 303 مشاركات في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و107 في فئة الدراسات غير المنشورة، فضلاً عن 11 رواية قطرية منشورة، و123 رواية تاريخية غير منشورة.

وتصدّر إقليم مصر والسودان قائمة أكثر المشاركات بعدد 963 مشاركة، تلته بلاد الشام والعراق بعدد 719 مشاركة، وحل إقليم المغرب العربي ثالثاً بمجموع 666 مشاركة، وأخيراً الخليج العربي بعدد 245 مشاركة، إلى جانب 17 مشاركة من دول غير عربية.

ونقل البيان عن خالد السليطي، المدير العام لكتارا أن الإحصائيات هذه جاءت متوافقة مع "توقعاتنا بأن دخول الجائزة عقدها الثاني سيشهد زيادة كبيرة في عدد المشاركات، وذلك نظراً إلى شمولية الجائزة التي طرحت ست فئات موزعة ما بين الرواية المنشورة وغير المنشورة ورواية الفتيان والرواية التاريخية والرواية القطرية والدراسات المتعلقة بنقد الرواية".

من جانبه، قال خالد السيد المشرف العام على الجائزة إن الزيادة في عدد المشاركات في الدورة الحالية للجائزة شملت جميع فئات الجائزة من دون استثناء، مشيراً على سبيل المثال إلى أن المشاركات الخليجية حققت قفزة هامة تضمنت 106 مشاركات يمنية، و74 مشاركة سعودية، و24 مشاركة عمانية، و11 مشاركة كويتية، و10 مشاركات إماراتية، و7 مشاركات بحرينية، إلى جانب 13 مشاركة قطرية.

وقد استحوذت الرواية غير المنشورة على أكثر من نصف عدد المشاركات الكلية، مما يدل على أن الجائزة استطاعت أن تجذب المواهب الأدبية الشابة التي تتطلع إلى نشر أعمالها والوصول إلى القارئ العربي عبر بوابة الجائزة.

ويبلغ مجموع الجوائز في مختلف فروع الجائزة نحو 375 ألف دولار، منها 90 ألف دولار لفئة الروايات المنشورة، حيث يحصل الفائزون الثلاثة على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار لكل فائز. ولفئة الروايات غير المنشورة تُمنح ثلاث جوائز بمجموع 90 ألف دولار بواقع 30 ألف دولار لكل فائز، وفي ما يخص فئة الدراسات في نقد الرواية غير المنشورة تُقدِّم ثلاث جوائز قيمة كل منها 30 ألف دولار، بينما يبلغ مجموع جوائز فئة روايات الفتيان غير المنشورة 45 ألف دولار، وتُمنح لثلاثة فائزين بواقع 15 ألف دولار لكل فائز.

كما يحصل الفائز في فئة الروايات القطرية المنشورة على جائزة قدرها 30 ألف دولار تُمنح لفائز واحد، ويحصل الفائز في فئة الرواية التاريخية غير المنشورة على جائزة قدرها 30 ألف دولار تُمنح لفائز واحد.