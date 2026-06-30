جائزة كتارا للرواية العربية تعلن قوائم الـ18

- أعلنت المؤسسة العامة للحيّ الثقافي "كتارا" عن القائمة الطويلة للدورة الثانية عشرة من جائزة كتارا للرواية العربية، بمشاركة 90 عملاً روائياً ونقدياً موزعة على خمس فئات رئيسية، مما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي للمشاركين. - تصدرت مصر فئات الروايات المنشورة وغير المنشورة والتاريخية، بينما برز المغرب في فئة الدراسات النقدية، وسجلت الجزائر حضوراً قوياً في فئة روايات الفتيان، مما يبرز التنوع الأدبي في العالم العربي. - مع تسجيل 2610 مشاركات، تستعد الجائزة للإعلان عن القائمة القصيرة في أغسطس، مما يعزز مكانتها كمنصة رئيسية لدعم السرد العربي منذ إطلاقها في 2014.

كشفت المؤسسة العامة للحيّ الثقافي "كتارا"، أمس الاثنين في الدوحة، عن القائمة الطويلة للدورة الثانية عشرة من جائزة كتارا للرواية العربية، معلنةً دخول 90 عملاً روائياً ونقدياً سباق المراحل المتقدمة للجائزة، في واحدة من أوسع دوراتها من حيث حجم المشاركة والتوزيع الجغرافي.

وتبعاً لما أعلنته "كتارا"، فقد توزعت الأعمال على خمس فئاتٍ رئيسية، وهي الروايات المنشورة، الروايات غير المنشورة، روايات الفتيان، الرواية التاريخية والدراسات النقدية، بواقع 18 عملاً في كل فئة، رُتِّبَت أبجدياً ضمن آلية الفرز الأولي المعتمدة قبل الانتقال إلى القائمة القصيرة.

في فئة الروايات غير المنشورة، ضمّت القائمة أعمال روائيين من عشر دول عربية، تصدّرتها مصر بأربع روايات، تلتها سورية وفلسطين بثلاث روايات لكل منهما، ثم الجزائر بروايتين، فيما توزعت بقية الترشيحات على السعودية واليمن والأردن والسودان والمغرب وتونس بواقع رواية واحدة لكل دولة.

فئة الروايات غير المنشورة ضمّت القائمة أعمال روائيين من عشر دول عربية، تصدّرتها مصر

أما فئة الروايات المنشورة، فقد شهدت حضور تسع دول عربية، جاءت فيها مصر في الصدارة بثماني روايات، تلتها الجزائر ولبنان بروايتين لكل منهما، فيما توزعت بقية الأعمال على السعودية وسورية والسودان وتونس والمغرب والأردن برواية واحدة لكل بلد.

وفي فئة الدراسات النقدية، التي تعكس البعد التحليلي للجائزة، تصدّر المغرب القائمة بثماني دراسات، تليه مصر بثلاث دراسات، فيما توزعت دراسة واحدة على كل من السعودية والجزائر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا وغينيا، في حضور يجمع بين الفضاء العربي وامتداداته الأفريقية.

أما روايات الفتيان، فقد سجلت الجزائر حضوراً لافتاً بحاصل ست روايات، جاءت بعدها مصر والمغرب بأربع روايات لكل منهما ثم الأردن بروايتين، ورواية واحدة لكل من اليمن وتونس، ضمن فئة تشهد توسعاً تدريجياً في الاهتمام بأدب اليافعين.

وفي فئة الرواية التاريخية، تموقعت مصر في المقدمة بسبع روايات، تلتها الجزائر بأربع روايات، ثم المغرب بروايتين، فيما توزعت بقية الأعمال على عُمان واليمن والسودان وفلسطين وتونس برواية واحدة لكل دولة.

وتنتقل الجائزة الآن إلى مرحلة فرز جديدة ستفضي إلى إعلان القائمة القصيرة التي تضم تسعة أعمال في كل فئة خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك قبل الكشف عن الفائزين ضمن فعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته للعام الجاري.

وتأتي هذه المرحلة بعد تسجيل الدورة الحالية رقماً قياسياً في عدد المشاركات بلغ 2610 أعمال، ما يعكس اتساع قاعدة الترشح لجائزة كتارا للرواية العربية وتزايد حضورها في المشهد الروائي العربي منذ إطلاقها عام 2014، على اعتبار أنها إحدى أبرز المنصات الداعمة للسرد العربي.