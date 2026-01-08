جائزة سيف غباش بانيبال للترجمة.. لرواية زهران القاسمي "جوع العسل"

- فازت المترجمة الأميركية مارلين بوث بجائزة سيف غباش – بانيبال لعام 2025 عن ترجمتها لرواية "جوع العسل" للكاتب العُماني زهران القاسمي، حيث أُشيد بترجمتها كدرس نموذجي في الترجمة الشعرية، لجعلها المناظر العُمانية قريبة للقارئ الإنكليزي. - تتناول رواية "جوع العسل" حياة مربّي النحل في جبال عُمان، وتكشف عن حكاية غنائية حول الفقد والإدمان والشفاء، مع التركيز على العلاقة الخاصة مع الطبيعة كملجأ للتأمل وإعادة ترتيب الحياة. - ضمت القائمة القصيرة روايات أخرى مثل "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور، و"حارس سطح العالم" لبثينة العيسى، وسيتم تسليم الجائزة في حفل ببريطانيا في فبراير المقبل.

أعلنت جائزة سيف غباش – بانيبال للأدب العربي المترجَم إلى اللغة الإنكليزية، مساء أمس الأربعاء، فوز المترجمة الأميركية مارلين بوث في دورتها لعام 2025، عن ترجمتها لرواية الشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي "جوع العسل"، الصادرة بالإنكليزية عام 2025 عن دار Hoopoe التابعة لدار الجامعة الأميركية في القاهرة، تحت عنوان "Honey Hunger". وجاءت في المركز الثاني المترجمة الأميركية كاي هايكينن، عن ترجمتها لـ"ثلاثية غرناطة" للروائية المصرية رضوى عاشور، والتي صدرت ترجمتها عن الدار نفسها عام 2024.

وبحسب بيان الجائزة، فإن ترجمة بوث "درسٌ نموذجي في الترجمة الشعرية"، لما أظهرته من دقة وحساسية في التعامل مع لغة محلية ومادة سردية شديدة الارتباط بالمكان، وقد نجحت الترجمة في "جعل المناظر العُمانية النائية والعوالم الخفية للرواية قريبةً وحميميةً للقارئ الناطق بالإنكليزية".

وتتابع رواية "جوع العسل"، الصادرة بالعربية عن دار مسعى عام 2017، حياة مربّي النحل في جبال عُمان. ويحمل العمل خصوصية الكاتب العُماني، التي ظهرت أيضاً في أعمال لاحقة مثل "تغريبة القافر" (البوكر 2023)، و"الروع" (2025)، حيث تمثّل الطبيعة العُمانية في هذه الأعمال فضاءً للتأمّل الذاتي. وفي "جوع العسل" يمضي عزّان مع صديقه في رحلة للبحث عن النحل، تتكشّف معها تدريجياً حكاية غنائية عن الفقد والإدمان والقدرة على الاحتمال والشفاء. ودائماً ما تصوّر أعمال القاسمي تلك العلاقة الخاصّة مع المكان الريفيّ، حيثُ الطبيعة سبيلٌ إلى الاعتزال، وملجأ، وطريقة لإعادة ترتيب حياة الشخصيات.

تألّفت لجنة تحكيم دورة هذا العام من أربعة أعضاء: الأكاديمية والمترجمة تينا فيليبس، والأكاديمية والناقدة البريطانية سوزان ف. فرنك، والكاتبة والمترجمة المصرية نشوى نصر الدين، والناقد والصحافي بويد تونكن.

وإلى جانب الروايتين الفائزتين، ضمّت القائمة القصيرة، التي أُعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، روايات: "حارس سطح العالم" للروائية الكويتية بثينة العيسى، و"على خط غرينتش" للكاتب المصري شادي لويس، و"حكاية جدار" للروائي الفلسطيني ناصر أبو سرور، و"قابض الرمل" للكاتب عمر خليفة. ويُنتظر أن تُسلَّم الجائزة للمترجمة الفائزة في حفل تقيمه جمعية المؤلّفين في بريطانيا في العاشر من فبراير/ شباط المقبل.