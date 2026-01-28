جائزة الكتاب العربي في دورة ثالثة... تكريم 18 فائزاً

- جائزة الكتاب العربي في قطر 2023 أصبحت كيانًا ثقافيًا راسخًا، حيث كرمت 18 فائزًا في مجالات متنوعة، مع التركيز على الدراسات الأدبية والنقدية للتراث العربي حتى نهاية القرن العاشر الهجري. - الندوة الفكرية حول "الكتاب العربي والهوية الثقافية" تناولت دور التفاسير القرآنية وأدب الرحلة في تشكيل الهوية الثقافية، مع التأكيد على أهمية "الأقلمة" للحفاظ على الهوية. - في زمن العولمة، تم مناقشة الهوية كعقد اجتماعي متحرك، مع التركيز على العيش المشترك بدلاً من الهوية الثابتة، ودور الكتاب العربي في تفكيك وهم الهوية الصلبة.

مرت جائزة الكتاب العربي التي أطلقتها قطر عام 2023 مساء أمس الثلاثاء بمرحلة فاصلة في مسارها، وهي تدخل عامها الثالث. لم تعد حدثاً تجريبياً، بل باتت كياناً يسعى إلى تثبيت حضوره الثقافي وصياغة ملامحه الخاصة داخل المشهد المعرفي العربي.

في هذا السياق الذي تواصل منذ الصباح بالندوات العلمية واختتم عند السادسة مساء بالحفل السنوي حيث كرّم الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، 18 فائزاً من باحثين وممثلي دور نشر ومؤسسات مساهمة في صناعة الكتاب العربي. وفاز عبد الله الرشيد بالمركز الأول في فئة الكتاب المفرد بمجال الدراسات اللغوية والأدبية عن كتابه "تدوين المجون في التراث العربي: عرض وكشف وتأويل". وقد خُصصت هذه الدورة للدراسات الأدبية والنقدية للتراث العربي إلى نهاية القرن العاشر الهجري.

جاء بالمركز الثاني عامر أبو محارب عن كتاب "خزائن المنسيين: آداب التابع في التراث الأدبي، الأنواع والبلاغة والأرشيف"، وفي المركز الثالث خالد عبد الرؤوف الجبر، عن كتابه "التلقي في التراث الفكري العربي". وفي مجال الدراسات التاريخية، وقد خصصت هذه الدورة للتاريخ العربي والإسلامي من نهاية القرن السادس الهجري إلى نهاية القرن الثاني عشر، فاز بالمركز الثاني ناصر الرباط، عن كتابه " تقي الدين المقريزي.. وجدان التاريخ المصري" وبالمركز الثاني مكرر، أحمد محمود إبراهيم عن كتابه "سفينة نوح: الهجرات المشرقية إلى مصر والشام زمن سلاطين المماليك".

فائزان في مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية الذي خصص هذه الدورة للسيرة والدراسات الحديثية، هما في المركز الثاني أحمد صنوبر عن كتابه "السلطة السياسية وحركة رواية الحديث ونقده: دراسة تاريخية في أحاديث فضائل الصحابة"، وفي الجائزة التشجيعية محمد أنس سرميني، عن كتاب "القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث".

مفهوم الإنسان

أما مجال الدراسات الاجتماعية والفلسفية والتي خصصت للدراسات الفكرية والدراسات الاقتصادية، فقد فازت بالمركز الثالث سوسن العتيبي، عن كتاب "مفهوم الإنسان عند طه عبد الرحمن".

وفي مجال المعاجم، والموسوعات، فاز بها ياسر الدمياطي عن موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة. ونال جائزة الكتاب العربي في فئة الإنجاز من الأفراد، كيان حازم، من العراق، ومحمد طقوش من لبنان، ومحمد المسفر من قطر، ومختار الغوث من موريتانيا، ومقبل الأحمدي من اليمن، ونادية مصطفى من مصر. كما فاز بجائزة الإنجاز للمؤسسات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات، ودار الإحياء للنشر والتوزيع من المغرب، ودار كنوز المعرفة من الأردن.

وكان الحفل قد استهل بعرض فيلم تعريفي استعرض أبرز محطات هذه الدورة، وتلته كلمتان الأولى للأمين العام للجائزة حسن النعمة، أمين عام الجائزة، متحدثاً عن دور الجائزة في مسيرة الثقافة العربية، بوصفها جسراً للتواصل الفكري والمعرفي بين علماء الأمة، ومنارةً تُضيء دروب الأدب والعلم والفن.

ومن ثم تلا محمد المسفر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، كلمة الفائزين مؤكّداً أن الجائزة ليست مجرد تقدير شخصي، بل تمثل احتفاءً بالجهود الفكرية والإبداعية لكل الباحثين والكتاب العرب، ودعوة مستمرة لإثراء المكتبة العربية وحفظ الإرث الثقافي والفكري للأجيال القادمة.

وقد شهدت الدورة الثالثة من الجائزة نقلة نوعية، تمثلت في فتح أبواب التشارك العلمي والتعاون الثقافي مع العديد من المؤسسات الثقافية المحلية والعربية، آخرها "بيت الزبير" في سلطنة عمان.

كما تلقت الجائزة ترشيحات من 41 دولة عربية وغير عربية، فوصل عددها إلى ما يزيد على ألف غطت المجالات المعرفية الخمسة جميعها.

الكتاب والهوية

عند الصباح انتظمت الندوة الفكرية بعنوان "الكتاب العربي والهوية الثقافية"، في جلستين استُهلّت الأولى بمداخلة عبد الحميد الحسامي، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة الملك خالد، متناولاً تمثيلات الهوية في الخطاب التفسيري.

أبرز الحسامي أن التفاسير القرآنية لم تكن أدوات تشرح النص وحسب، بل أسهمت في تشكيل هويات معرفية وفكرية متمايزة، مثل نسق البيان والعرفان والبرهان، وبذلك أسهمت في بناء العقل العربي ورؤيته للعالم.

ومما جاء في ورقته أن الطبري حوّل التفسير من مرحلة اللاعلم إلى مرحلة العلم وكان يريد أن يضع ركائز معرفية، وهوية معرفية.

أما مداخلة الباحث حسن الرميحي، فناقشت كيفية تعامل أعلام التراث مع الهوية في لحظات الاختلاط بغيرهم. واختار نماذج من كتب التراث مثل كتاب "الرسالة" الشافعي، الكتاب المحوري في التاريخ الإسلامي ومقولاته التي تفيد بأن لا ألفاظ أعجمية في القرآن، وأن اللسان العربي أوسع اللغات دلالة، واللغة العربية مركزية لفهم كتاب الله واللغات الأخرى ينبغي أن تكون تابعة لها.

وربطاً للسيرورة التاريخية كان النموذج الأخير معاصراً ممثلاً في محمود محمد شاكر الذي قال إنه في كتبه كان ذا وعي هوياتي مبكر سابقاً إدوارد سعيد حين تحدث عن ارتباط الاستشراق بالاستعمار، وعدّه عملاً مخابراتياً، لا علماً محايداً.

وقدّمت نادية هناوي، أستاذة النقد الأدبي الحديث ونظرية السرد، في ورقتها التي ألقتها امتنان الصمادي، أستاذة الأدب العربي الحديث، قراءة في مركزية الهوية في تآليف الرحلة العربية، مؤكدة أن هذا اللون من الكتابة حافظ على هويته الثقافية عبر آليات "الأقلمة" لا القطيعة، من خلال تحوير النماذج السابقة والاعتراف بأصولها، مع إبراز الدور المحوري للمؤلف في حماية الأصالة والهوية السردية.

وناقش عبد اللطيف عبيد، أستاذ الفكر والأدب التونسي المعاصر، تمثلات الهوية في بعض المؤلفات التونسية الحديثة، مبرزاً تعدد المقاربات الهوياتية بين العروبة، والإسلام، والخصوصية الوطنية، ومؤكداً أن الهوية التونسية تشكّلت بوصفها تاريخاً ممتداً في الحاضر ومشروعاً ثقافياً وسياسياً للمستقبل.

العامية المصرية

صعدت العامية المصرية بعد سقوط المماليك عام 1517، فكانت كما تذهب نيللي حنا، أستاذة التاريخ الاجتماعي والثقافي والمتخصصة في تاريخ مصر العثمانية، علامة على تحولات عميقة في بنية السلطة، وبالتالي تمثل النصوص المكتوبة بالعربية الوسيطة والعامية مصدراً أساسياً لفهم المجتمع وثقافته، لا علامة على انحطاط لغوي.

استهلت نيللي حنا الجلسة الثانية بورقتها التي تفيد بأن ما وقع في مصر لم يكن مجرد تغيير نظام حكم بل انتقال السلطة من مركزية تفرض ثقافتها ولغتها إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشر، إلى بنية غير مركزية تراجعت فيها "اللغة المتقنة" (الفصحى الرسمية) وظهرت النصوص العامية بكثافة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حتى أن يوسف المغربي ألف عام 1600 معجماً للغة العامية المصرية.

وقدّمت فاطمة السويدي، الباحثة في الأدب العربي وأدب الرحلة، الأستاذة بجامعة قطر قراءة في "الهوية بين الذات وجدلية السقوط" في رحلة ابن بطوطة، معتبرة أن أدب الرحلة فضاء يختبر الهوية عبر مواجهة الآخر، وأن السقوط في السرد الرحلي لا يمثل انهياراً للذات، بل لحظة وعي بحدودها وتحولاتها.

ومن زاويتها يمكن قراءة الوعي بالهوية وسيروراته من خلال الأنواع الأدبية، كأدب الرحلة. إذ كان ينقل "بدقة دون إقصاء وإنكار"، على عكس رحلات مستشرقين تضمنت كتاباتهم أجندة السيطرة، فابن بطوطة يرى العالم لا ليملكه، بل ليختبر ذاته فيه.

غير أن هذا الطرح وما شابهه يفتح مجال النقاش حول الهوية بما هي شكل معاصر متبلور بشروط معاصرة تأخذ من التراث ما يقودها نحو المستقبل. ولربما تنميطات ابن بطوطة وأحياناً موقفه من المختلفين عن مذهبه السني أو الديني عموماً أو العرقي يمكن قراءته في زمنه، دون قبوله في الزمن الحالي.

الهوية جغرافيا

وطرح الطيب بوعزة، الباحث في الفلسفة المعاصرة وقضايا الهوية والعولمة، سؤال الهوية في زمن عولمة الاتصال، معتبراً أنها لم تعد جوهراً ثابتاً.

هي عنده بناء تاريخي متحرك، وإن الخطر الحقيقي لا يكمن في العولمة، بل في الانغلاق الهوياتي ورفض التفاعل.

بعض أسئلته كانت: هل للهوية معنى في زمن عولمة الاتصال؟ هل يمكن إعادة تعريف الهوية في فضاء متعدد. الجواب الذي لديه وقد حاز الحصة الكبرى من النقاش: الحل لأزمة الهوية هو الجغرافيا وليس التاريخ.

استلهم المتحدث صحيفة المدينة المنورة، وهي أول دستور في تاريخ الدولة الإسلامية، وفيها قول النبي "وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم".

بهذا المعنى لا تتطلب الهوية إلا قواعد عادلة للعيش المشترك، وعليه فالتحول الجذري يقضي بتحول الهوية كجوهر ثقافي-تاريخي ثابت إلى الهوية كعقد اجتماعي مكاني، فيمسي السؤال ليس "من نحن تاريخياً"، بل "كيف نعيش معاً في مكان واحد".

واختُتمت الندوة بورقة عبد الحكيم أجهر، الباحث في الفلسفة والفكر الثقافي المعاصر، حول "الهوية والكتاب العربي"، منطلقاً من تعريف الهوية بوصفها الثقافة بمعناها الشامل، مؤكداً أن الإنسان لا ينفصل عن ثقافته، وأن الكتاب العربي يشكل فضاءً نقدياً لتفكيك وهم الهوية الصلبة وإعادة التفكير في العلاقة بين الخصوصية الثقافية والمشترك الإنساني.