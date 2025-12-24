جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تعلن نتائج دورتها الخامسة

- أعلنت "جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي" نتائج دورتها الخامسة تحت عنوان "الأنساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة"، حيث فاز الناقد التونسي محرز بن محسن راشدي بالمركز الأول عن دراسته حول الخطاب الشعري الحديث. - حلّ الناقد المغربي المهدي الأعرج في المركز الثاني عن دراسته حول التجربة الشعرية المعاصرة، بينما جاء الناقد الموريتاني الحسن محمد محمود في المركز الثالث عن دراسته حول الفضاءات النسقية. - استقبلت الجائزة أكثر من 180 بحثاً نقدياً من دول عربية وغير عربية، وتهدف إلى تشجيع الدراسات النقدية للشعر العربي، حيث انطلقت أولى دوراتها عام 2020.

ضمن تقليدٍ سنويّ يعتمد اختيار محورٍ مختلف في كل دورة، أعلنت الأمانة العامة لـ"جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي"، التي تنظّمها دائرة الثقافة في الشارقة، يوم أمس، نتائج دورتها الخامسة، التي جاءت تحت عنوان "الأنساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة"، بفوز ثلاثة نقّاد عرب.

وحلّ في المركز الأول الناقد التونسي محرز بن محسن راشدي عن دراسته "النسق الخطابي في الشعر العربي الحديث (مسائل تأسيسية وممارسات تطبيقية)"، وتنشغل دراسته بتحليل آليات تشكّل الخطاب الشعري الحديث، وصلاته بالسياقات الثقافية التي أنتجته.

فيما جاء ثانياً الناقد المغربي المهدي الأعرج عن دراسته "نسق التجربة الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة بين حجة التجديد وانقسام النموذج"، وللأعرج مؤلفات في حقل النقد تصل إلى ستة عشر كتاباً، منها في نقد الشعر: "مفهوم البيت وبنيته في الشعر العربي"، و"شكل القصيدة وإنتاج المعنى في الشعر المغربي"، إلى جانب مؤلفات عديدة في التربية والعلوم الإنسانية.

وجاء في المركز الثالث الناقد الموريتاني الحسن محمد محمود عن دراسته "الفضاءات النسقية في القصيدة العربية المعاصرة (دراسة نسقية)"، وهو حاصل على دكتوراه في النقد العربي القديم، في "النص والمناهج".

وبحسب بيان الجائزة، استقبلت الدورة الخامسة أكثر من 180 بحثاً نقدياً، قدّمها باحثون من بلدان عربية عدة منها: السعودية، والجزائر، والأردن، وتونس، واليمن، والسودان، وموريتانيا، وليبيا، والإمارات، إلى جانب مشاركات من دول غير عربية. وكانت الأمانة العامة للجائزة، قد أعلنت موضوع هذه الدورة في مطلع فبراير/شباط الماضي، وأُغلِقَ باب الترشّح في نهاية سبتمبر/أيلول. وإلى جانب الجوائز المالية، تتولّى دائرة الثقافة طباعة الدراسات الفائزة ضمن منشوراتها المتخصّصة.

يُذكر أن "جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي" مخصّصة للبحث النقدي المتصل بالشعر العربي، وتهدف إلى تشجيع الدراسات التي تتناول تحوّلات القصيدة العربية وأسئلتها الفنية والثقافية، بما يتيح تتبّع القضايا النقدية الراهنة وتقديم مقاربات بحثية قابلة للتداول الأكاديمي، وانطلقت أولى دوراتها عام 2020، وتُعدّ من الجوائز القليلة المتخصّصة في البحث النقدي للشعر العربي.