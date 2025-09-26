- تستعد بيروت لاستضافة الدورة الثالثة من مهرجان "بيروت كتب" من 22 إلى 26 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 80 كاتباً وناشراً من دول فرنكوفونية، في حدث يدمج الأدب بالفنون المختلفة. - ينظم المعهد الفرنسي في لبنان بالتعاون مع "المعهد العالي للأعمال" المهرجان الذي يشمل فعاليات متنوعة مثل معارض فنية، قراءات حيّة، وعروض سينمائية وموسيقية، بالإضافة إلى تسليم جائزة "ألبير لوندر" للصحافة. - تقام فعاليات خارج بيروت في مدن مثل بعلبك، دير القمر، جونيه، صيدا، طرابلس، وزحلة، بمشاركة كتّاب وفنانين في جلسات وورش عمل متنوعة.

تستعد بيروت، ومعها مدن لبنانية أُخرى، لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان "بيروت كتب" بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المُقبل، في حدث ثقافي دولي يجمع أكثر من ثمانين كاتباً وناشراً من دول فرنكوفونية عدّة، في محاولة تدمج الأدب بالفنون المختلفة.

تلتقي في المهرجان، الذي ينظّمه المعهد الفرنسي في لبنان بالتعاون مع "المعهد العالي للأعمال" (ESA)، الآداب والفنون التشكيلية بالسينما والموسيقى في برنامج مفتوح على الجميع، مجاني بالكامل، تحضر فيه الجزائر، والمغرب، وكندا، وسويسرا، وبلجيكا، والكاميرون، وغيرها. ومن بين الكتّاب المشاركين: نيكولا ماتيو، ومايليس دو كيرانغال، وسيرج بلوخ، وشارل بربريان من فرنسا، والمغربية ريم بطّال، والجزائرية كوثر عظيمي، والكاميرونية هيملي بوم، إلى جانب أسماء لبنانية مثل لميا زيادة، وهيام يارد، ولور إبراهيم، وشريف مجدلاني.

يقام نشاط "ربع الساعة الوطني للقراءة" في صباح 21 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل يوم واحد من انطلاق المهرجان، إذ تجمع هذه المبادرة الحضورعلى قراءة نص مُوحَّد، تليها لقاءات للكُتّاب مع تلامذة المدارس في مختلف المناطق اللبنانية، تمهيداً لافتتاح الدورة الثالثة.

لا يقتصر مهرجان "بيروت كتب" على الندوات وحلقات النقاش، فإلى جانب الرواية والشعر والبحوث يفسح المجال للكتاب المصوّر وأدب الأطفال واليافعين، ويقدّم معارض فنية وقراءات حيّة وعروضاً سينمائية وأخرى موسيقية مرسومة، فضلاً عن ورش عمل وندوات ولقاءات، كما يسلّط الضوء على الكتابة الصحافية عبر حدث استثنائي هو تسليم جائزة "ألبير لوندر" التي تحتفي بالصحافة المكتوبة والمرئية والوثائقية.

ومن الفعاليات التي تقام خارج بيروت، يُعقد في بعلبك لقاء مع الكاتبة جويل أشقر، بينما يقدم سيرج بلوخ نشاطاً تشكيلياً في دير القمر يليه جلسة كتابة مع ريم بطّال. في جونيه، يقيم شارل بربريان جلسة رسم، أما في صيدا فيُقدَّم عرض عملي مع مارك بوتافان يتبعه لقاء مع لميا زيادة، وفي طرابلس يلتقي الجمهور برسّامة الشرائط المصورة الفرنسية أود بيكولت، بينما تُنظّم في زحلة جلسة مشتركة للرسم مع إيمانويل فيلان وميشيل ستاندجوسكي.