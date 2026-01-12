ثلاث كاتبات في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة في الكويت

- أُعلنت القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دورتها الثامنة، وتضم خمس مجموعات قصصية من خمسة بلدان عربية، مع تكريم خاص للكاتب الكويتي الراحل فاضل خلف. - تتناول الأعمال المختارة ثيمات الفقد والندوب الداخلية والاغتراب، مع حضور لافت لدول الخليج العربي وغياب للمغرب، وتُعلن النتائج في احتفالية بمكتبة الكويت الوطنية في فبراير المقبل. - تشمل الاحتفالية ندوة ثقافية وكتاب تذكاري، وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز العربية في القصة القصيرة، حيث فاز بها كتّاب من مختلف البلدان العربية في الدورات السابقة.

ثلاث كاتبات في القائمة القصيرة لـ"جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" في دورتها الثامنة، التي أُعلنت اليوم، وتضم خمس مجموعات قصصية لكتّاب وكاتبات من خمسة بلدان عربية، على أن يُعلَن العمل الفائز خلال احتفالية تُقام في مكتبة الكويت الوطنية خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير/شباط المقبل.

وضمّت القائمة القصيرة: مجموعة "جبل الجليد" للكاتبة الأردنية أماني سليمان داوود، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، و"عازف التشيلّو" للكاتبة المصرية شيرين فتحي، من إصدار دار العين للنشر، و"لا بارَ في شيكاغو" للكاتب العُماني محمود الرحبي، الصادرة عن أوكسجين للنشر، إلى جانب "قلب مُنقَّط" للكاتبة القطرية ندى الشهراني، عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، و"حين يمشي الجبل" للقاص والروائي السوري هيثم حسين، عن منشورات رامينا في لندن.

وتتقاطع أعمال القائمة القصيرة في الاشتغال على ثيمات الفقد، والندوب الداخلية، والاغتراب، ومحاولات النجاة اليومية. وتحضر دول الخليج العربي في عملين، فيما يغيب المغرب عن القائمة القصيرة لهذا العام، وقد حصل عليها في دورتها الخامسة بفوز الكاتب أنيس الرافعي عن مجموعته "سيرك الحيوانات المتوهمة".

وتحمل الدورة الحالية اسم "دورة الأديب فاضل خلف"، تكريمًا للكاتب الكويتي الراحل فاضل خلف (1927–2023)، الذي يُعد أول قاص كويتي أصدر مجموعة قصصية عام 1955 بعنوان "أحلام الشباب"، ووصل عدد المتقدّمين لدورة هذا العام إلى 231 كاتباً وكاتبة من 28 بلداً. واعتمدت لجنة التحكيم، التي ترأسها محمد الشحّات، معايير نقدية وإبداعية شملت: جدّة التناول، وبناء الشخصيات والحدث، والتجريب اللغوي، والأبعاد الرمزية، وتمثيل قضايا الإنسان العربي المعاصر.

وتشهد الاحتفالية، إلى جانب إعلان اسم الفائز، تنظيم ندوة ثقافية يشارك فيها عدد من الكتّاب العرب والكويتيين، تمتد على يومين، كما سيجري إصدار كتاب تذكاري بعنوان "مختارات من القصّ العربي"، وإعادة نشر مجموعة "أحلام الشباب" للراحل فاضل خلف، إضافة إلى كتاب توثيقي خاص بسيرته.

يُذكر أن الجائزة، التي انطلقت أولى دوراتها عام 2015، تُعد من أهم الجوائز العربية في مجال القصة القصيرة، وقد حصل عليها في الدورات السابقة كتّاب من مختلف البلدان العربية، منهم: الكاتب اللبناني مازن معروف، والروائية السورية شهلا العجيلي، والكاتب العراقي ضياء جيبلي، كما فازت القاصة والأكاديمية الكويتية نجمة إدريس بالجائزة عن مجموعتها القصصية "كنفاه"، في الدورة السابقة.