- اختتمت الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الدوحة، تحت شعار "من قطر إلى العالم. من العربية إلى البشرية"، بمشاركة واسعة من مترجمين ومؤسسات بحثية عالمية، مع التركيز على خمس لغات. - تم تكريم الفائزين في فئات الترجمة المختلفة، حيث حصل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على ثلاث جوائز، وتميزت ترجمات من الألمانية والإنكليزية والتركية إلى العربية. - فازت مؤسسات مثل دار بقاء ومركز نماء للبحوث والدراسات في فئات الإنجاز، وتهدف الجائزة لتعزيز الترجمة كأداة لإنتاج المعرفة العابرة للثقافات.

اختتمت في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الحادية عشرة من جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تحت شعار "من قطر إلى العالم. من العربية إلى البشرية"، وسط مشاركة واسعة من مترجمين ومؤسسات بحثية من العالم العربي وخارجه.

وكرم الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، نيابة عن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الفائزين بجوائز هذه الدورة التي اعتمدت لأول مرة ثلاث لغات من الأكثر انتشاراً عالمياً، وهي الإنكليزية والألمانية والتركية، إلى جانب لغتين من اللغات الأقل انتشاراً هما الألبانية والتايلاندية.

موسوعة دالمان

ونال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ثلاث جوائز، الأولى في فئة الترجمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية، إذ حلّ المترجم محمد أبو زيد في المركز الثاني عن إنجازه موسوعة "العمل والعادات والتقاليد في فلسطين"، لعالم اللاهوت والمستشرق الألماني غوستاف دالمان. وفاز المترجم عمر الغول بالمركز الثاني مكرر في الفئة ذاتها عن ترجمته كتاب "القدس ومحيطها الطبيعي"، لغوستاف دالمان أيضاً، في تتويج مزدوج يعكس القيمة العلمية والتوثيقية لأعمال دالمان الخاصة بفلسطين، سواء في رصد الحياة اليومية للشعب العربي الفلسطيني أو في توثيق الجغرافيا الطبيعية والبيئية. وفي الفئة ذاتها جاء هارون أحمد في المركز الثالث عن ترجمته كتاب "زمن السَحرة: العقد الذهبي للفلسفة 1919 - 1929"، لفولفرام أيلينبيرغر.

أما الجائزة الثالثة فكانت في فئة الترجمة من الإنكليزية إلى العربية، إذ فاز محمد عبده أبو العلا بالمركز الثالث عن ترجمته كتاب "حدود الليبرالية التراث والنزعة الفردية وأزمة الحرية"، لمارك ت. ميتشل، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وفي فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية، فازت لاريسا باندر بالمركز الأول عن ترجمتها كتاب "القوقعة.. يوميات متلصص"، للكاتب السوري مصطفى خليفة.

من التركية

وفي فئة الترجمة من اللغة التركية إلى العربية حصل محمد عبد العاطي على المركز الثاني عن ترجمته كتاب "عصيان محمد علي باشا.. المسألة المصرية 1831 - 1841"، لشناسي آلتونداغ.

وجاء عبد الرزاق بركات في المركز الثالث عن ترجمته كتاب "تاريخ الفكر التركي المعاصر"، لحلمي ضياء أولكن.

من اللغة العربية الى التركية فاز داوود الطاش بالمركز الأول عن ترجمة كتاب "مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول"، لملا خسرو. كما فاز محمد يوشع أوزمن بالمركز الأول المكرر عن ترجمته كتاب "أهل السنة والجماعة.. مقالة في النشأة والظهور"، لبشير موسى نافع.

وجاءت أليف باغا في المركز الثاني عن ترجمتها كتاب "الممتع في شرح المقنع"، لشهاب الدين ابن الهائم المقدسي. المركز الثاني المكرر كان من نصيب جاهد شنل عن ترجمته كتاب "جوامع السماع الطبيعي" لابن رشد.

كما حصل مصطفى دونميز على جائزة المركز الثالث عن ترجمة رواية "زمن الخيول البيضاء" للروائي إبراهيم نصر الله.

وفي فئة الترجمة من الإنكليزية إلى العربية، حصل ثنائي الترجمة حمادة حسانين ويانز شنايزر على المرتبة الثالثة عن ترجمة كتاب "فتوح الشام"، لأبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري. كما نال خالد محمد عثمان بودوفو الجائزة التشجيعية في الفئة ذاتها.

فئات الإنجاز

أما فئات الإنجاز، فقد فازت في اللغة التركية دار بقاء ووحيد الدين إنجا ودار أنقرة أوغلو. وفي اللغة الإنكليزية فاز مركز نماء للبحوث والدراسات.

وفي فئة الإنجاز باللغة الألمانية فاز معهد الدراسات الشرقية في جامعة لايبزيغ. وفي اللغة التايلندية فازت أمنواي أفندي بوكر أجن، وجمعية خريجي الجامعات والمعاهد العربية في تايلاند، وأرون جلال الدين بون شوم.

وفي فئة الإنجاز باللغة الألبانية فاز محمد الأرناؤوط، وفيتي مهيديو ودار لوغوس أ، وقسم الدراسات الشرقية في جامعة بريشتينا في كوسوفو وسليمان تومتشيني.

تأتي الدورة الحالية فاتحة عقد ثانٍ من الجائزة وتتسع خريطتها اللغوية وتتنوع حقولها المعرفية بين التاريخ والفكر والفلسفة والدين والأدب، في سياق يعيد تثبيت الترجمة بوصفها أداة مركزية في إنتاج المعرفة العابرة للثقافات.

وقد تأسست جائزة الشيخ حمد للترجمة عام 2015، وتبلغ القيمة الإجمالية لها مليوني دولار، تتوزع على فئتين: جوائز الكتب المفردة في اللغات الرئيسة وجوائز الإنجاز فيها وفي اللغات الفرعية.