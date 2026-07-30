ثاني إدانة لهادي مطر بتهم مرتبطة بالإرهاب في قضية طعن سلمان رشدي

- أدانت هيئة محلفين فيدرالية هادي مطر بتهم تتعلق بالإرهاب والهجوم على سلمان رشدي في أغسطس 2022، بما في ذلك ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، مع انتظار جلسة النطق بالعقوبة في نوفمبر المقبل. - ركز الادعاء على ارتباط الهجوم بفتوى أصدرها المرشد الإيراني الراحل الخميني عام 1989 ضد رشدي بسبب روايته "آيات شيطانية"، مشيرين إلى وجود دافع أيديولوجي وراء الهجوم. - دافع محامو مطر بأن الأدلة لا تثبت الشروط القانونية لوصف الاعتداء كجريمة إرهابية فيدرالية، مشيرين إلى أن القضية تتعلق باعتداء جنائي فقط.

أدانت هيئة محلفين فيدرالية في نيويورك، أمس الأربعاء، هادي مطر بالتهم الفيدرالية المرتبطة بالهجوم الذي استهدف الروائي سلمان رشدي في أغسطس/آب 2022، وبينها ارتكاب عملٍ إرهابي عابرٍ للحدود وتقديم دعمٍ مادي لمنظمة إرهابية. وجاء القرار بعد محاكمة ركزت على ما إذا كان الاعتداء يندرج ضمن الجرائم الإرهابية وفق القانون الأميركي، فيما ينتظر مطر جلسة النطق بالعقوبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التهم الفيدرالية المحددة التي أدين بها هادي مطر؟ ما هي الأدلة التي قدمها الادعاء الفيدرالي لربط الهجوم بالفتوى الإيرانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت هذه ثاني محاكمة لهادي مطر على خلفية الهجوم نفسه، وثاني إدانة تصدر بحقه في القضية؛ إذ سبق أن أدانته محكمة في ولاية نيويورك بتهمة الشروع في قتل رشدي وحكمت عليه بالسجن 25 عاماً، قبل أن تدينه هيئة محلفين فيدرالية باتهامات مرتبطة بالإرهاب. أما القضية الفيدرالية، فقد انصبت على اتهامات إضافية تتعلق بالدافع والخلفيات التي رافقت الاعتداء، وليس فقط على واقعة الطعن نفسها.

وأثناء جلسات المحاكمة التي سبقت قرار هيئة المحلفين، أدلى سلمان رشدي بشهادته متحدثاً عن تفاصيل الهجوم الذي وقع في 12 أغسطس/آب 2022 داخل مؤسسة تشوتوكوا بولاية نيويورك، حيث تعرض للطعن أثناء مشاركته في فعاليةٍ أدبية. ووصف رشدي آثار الاعتداء التي أدت إلى إصابته بجروح خطيرة، وضمنها فقدان البصر في عينه اليمنى.

الادعاء الفدرالي ركز على أن الهجوم كان متصلاً بالفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني الراحل

الادعاء الفيدرالي ركز على أن الهجوم كان متصلاً بالفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني عام 1989 ضد رشدي، بعد نشر روايته "آيات شيطانية" سنة 1988. وقدم ممثلو الادعاء مواد رقميةٍ ورسائل قالوا إنها تظهر اهتمام مطر بقضية رشدي وبالفتوى، إضافةً إلى عناصر اعتبروها مؤشراً على وجود دافع أيديولوجي وراء الهجوم.

في المقابل، دفع الدفاع بأن الأدلة المقدمة لا تثبت الشروط القانونية اللازمة لوصف الاعتداء بكونه جريمةً إرهابيةً فيدراليةً، معتبراً أن القضية لا تتجاوز حدود الاعتداء الجنائي الذي حوكم بسببه مطر سابقاً أمام محكمة الولاية. كما اختار مطر عدم الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة.

وتعود خلفية القضية إلى رواية "آيات شيطانية" التي نشرها سلمان رشدي عام 1988، والتي أثارت جدلاً واحتجاجات واسعة بعد اعتراض جهاتٍ دينية وسياسية عليها. وفي عام 1989، أصدر المرشد الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي بسبب الرواية، ما أدى إلى تهديداتٍ استهدفت الكاتب لسنوات. واستُحضرت هذه الخلفية خلال المحاكمة ضمن حجج الادعاء بشأن الدافع وراء الهجوم.

وبإدانة هيئة المحلفين الفيدرالية، تنتقل القضية إلى مرحلة تحديد العقوبة، بينما يبقى الحكم النهائي المنتظر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتحديد ما سيحكم به على هادي مطر.