تيسير بركات وسعاد العامري يفوزان بـ"جائزة فلسطين" 2025

- في دورتها الخامسة، منحت "جائزة فلسطين" لعام 2025 للفنان تيسير بركات والكاتبة سعاد العامري، حيث نال بركات جائزة الفن لتجربته المميزة في الرسم والكولاج، بينما حصلت العامري على جائزة الأدب لأعمالها التي تمزج بين السيرة واليوميات. - تيسير بركات، المولود في مخيم جباليا، اشتهر باستخدام الخشب والنار في أعماله الفنية، وشارك في تأسيس حركة "رؤى جديدة" خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، مع التركيز على الأرض والذاكرة الفلسطينية. - سعاد العامري، المعمارية والكاتبة، عُرفت بكتابها "شارون وحماتي"، واهتمت بحفظ التراث المعماري الفلسطيني، حيث أسست مركز "رواق" لتوثيق وترميم المباني التاريخية.

في خامس دوراتها، أعلنت مؤسّسة "جائزة فلسطين" فوز الفنان التشكيلي تيسير بركات، والكاتبة والمعمارية سعاد العامري لعام 2025، إذ نال بركات جائزة فلسطين للفن، فيما نالت العامري "جائزة فلسطين للأدب"، وتختار الجائزة، سنوياً، فائزين في مجالات تشمل الفن والأدب والعلوم وغيرها، ممن أسهموا في حفظ الأحلام والإنجازات الفلسطينية وحمايتها وتعزيزها.

تجمع تجربة بركات بين الرسم والكولاج والوسائط المختلفة، وقد اشتغل في أعماله على موضوعات الأرض والذاكرة والتاريخ الفلسطيني. وشارك في تأسيس حركة "رؤى جديدة" التي ظهرت خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، مع فنانين من بينهم سليمان منصور ونبيل عناني وفيرا تماري. واتجهت المجموعة إلى استخدام خامات محلية بديلة للمواد المستوردة، في سياق المقاطعة والقيود المفروضة آنذاك، بينما عُرف بركات خصوصاً بالعمل على الخشب باستخدام النار، وبحفر السطوح المحروقة لتوليد الأشكال والرموز. ويأتي تكريم بركات، المولود في مخيّم جباليا للاجئين في قطاع غزة، بعد مسار تشكيلي يمتد لأكثر من أربعة عقود. وقد درس الرسم في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، وتخرّج عام 1983، ثم عاد إلى فلسطين وعمل في التعليم في رام الله.

أما سعاد العامري، فقد عُرفت بكتابها "شارون وحماتي: يوميات رام الله"، الذي يعتمد على اليوميات والرسائل، ويقدّم الحياة اليومية في رام الله تحت الحصار، جامعاً بين التفاصيل المنزلية والسياسية. ومن أعمالها أيضاً "غولدا نامت هنا"، و"دمشقي"، و"أم الغرباء"، إلى جانب كتب معمارية عن البيت الفلسطيني والقرية والبلاط التقليدي وأبراج المراقبة الزراعية. وقد تُرجمت أعمالها إلى أكثر من عشرين لغة، وتمزج كتابتها بين السيرة واليوميات والسخرية والتأمل في المكان وتجربة المنفى. والعامري من مواليد دمشق عام 1951، لأب فلسطيني من يافا وأم سورية، وتجمع تجربتها بين العمارة وحفظ التراث والكتابة الأدبية. درست العمارة في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم التخطيط الحضري في جامعة ميشيغن، وحصلت على الدكتوراه في العمارة من جامعة إدنبره. وبعد عودتها إلى رام الله عام 1981، أسست عام 1991 مركز "رواق" لحفظ التراث المعماري في فلسطين، الذي عمل على توثيق وترميم المباني والمراكز التاريخية، ومن أبرز مشاريعه السجل الوطني للمباني التاريخية، ومشروع "القرى الخمسين".

و"جائزة فلسطين" مبادرة ثقافية سنوية أسّسها المصوّر والكاتب يوسف خنفر عام 2021، وتضم لائحة الفائزين السابقين أسماء فلسطينية في الفن والأدب والعلوم، من بينها: سليمان منصور، وسلمى الخضراء الجيوسي، وليلى الشوا، وإبراهيم نصر الله، ونبيل عناني، ومحمود شقير، وليانا بدر، وجورج طوطري.