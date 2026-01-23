توم هانكس يكتب عن حياة صناع السينما

باريس

23 يناير 2026
توم هانكس، حفل توقيع كتابه "نوع غير شائع"، لندن، 2 نوفمبر (جيف سبايسر/Getty)
توم هانكس، حفل توقيع كتابه "نوع غير شائع"، لندن، 2 نوفمبر 2017 (جيف سبايسر/Getty)
في أول عمل روائي طويل له، يصوّر الممثل الأميركي توم هانكس كواليس الإنتاج السينمائي، وقد صدرت حديثاً الترجمة الفرنسية للرواية بعنوان "ولادة تحفة سينمائية" عن دار "سوي" في باريس. وتدور أحداث الرواية، التي صدرت في الولايات المتحدة عام 2023، حول صناعة فيلم بإنتاج كبير، من خلال رصد شبكة واسعة من العاملين في الصناعة السينمائية وتصوير أدوارهم، ضمن سرد يمزج الحكاية الروائية والكتابة التقريرية.

النص أقرب إلى ريبورتاج روائي يصف الإنتاج وشروطه المهنية، وتبدأ الحكاية من بلدة أميركية صغيرة عام 1947، ومن علاقة مبكرة بثقافة القصص المصوّرة وتحولاتها، قبل أن ينتقل إلى لحظة إنتاج فيلم ينتمي إلى عالم "الأبطال الخارقين" داخل الاستديوهات. ومن خلال هذا الخط الحكائي، يُدخل هانكس قارئه إلى تفاصيل صناعات تسبق التصوير أمام الكاميرا، وهي المراحل الأولى من التحضير والتطوير والمعالجة، ثم ينقل للقارئ مراحل التصوير السينمائي، ومرحلة ما بعد الإنتاج، وصولاً إلى العرض والتلقي. وعلى امتداد ذلك، تظهر شخصيات متخيّلة تمثل مهن الإنتاج والمكياج والتقنيين والمصورين والكومبارس، وغيرهم ممن يقفون وراء الكاميرا لا أمامها.

أما عن نوعية الكتب التي يؤلفها هانكس، فتأتي هذه الرواية امتداداً لتجربته السابقة في الكتابة الأدبية، إذ نشر عام 2017 مجموعة نصوص بعنوان "نوع غير شائع"، ضمّت قصصاً قصيرة عن شخصيات عادية وتفاصيل حياتية أميركية، مع مشاهد تتكرر عبر أكثر من قصة، مرتبطة بشغف الكاتب بأشياء يومية وملموسة، من بينها "الآلة الكاتبة"، بوصفها علامة سردية في عالم الشخصيات. وإذا كانت تلك المجموعة قد انشغلت بتفاصيل الحياة اليومية الأميركية، فإن "ولادة تحفة سينمائية" توسّع هذا الاهتمام ليشمل الصناعة السينمائية نفسها.

ويقدّم هانكس نفسه، على الصعيد الأدبي، كاتباً يفضّل كتابة الخيال القصصي على المذكرات، بالعودة إلى عالم يعرفه، وهو عالم السينما وصناعة الأفلام. ويفعل ذلك من زاوية تلتفت إلى الكواليس، حيث اهتمامه بالتفاصيل المهنية والحرفية، في كتابة تنطلق من الداخل، فهو لا يكتب عن السينما بوصفها فضاءً للنجومية، إنما عملاً جماعياً يقوم على مهن لا يُسلَّط الضوء عليها كثيراً في الموضوعات السينمائية.

