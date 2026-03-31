- المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في الرباط أصبح مقراً دائماً في الإيسيسكو، بعد استقطابه لأكثر من عشرة ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2022، مما يعكس إشعاعه الثقافي والمعرفي. - المشروع هو شراكة استراتيجية بين الإيسيسكو، رابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء، ويتميز بأسلوب عرض حديث يجمع بين السرد التاريخي والتقنيات المتقدمة، مما يوفر تجربة معرفية شاملة. - يتكون المعرض من ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل سرداً لحياة النبي، بانوراما الحجرة النبوية، وجناح يبرز علاقة المغاربة بالسيرة النبوية، مع دمج التقنية الحديثة لتقديم تجربة تفاعلية وغامرة.

ابتداءً من الواحد والعشرين من الشهر الجاري، أصبح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية قارا في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالعاصمة الرباط بعدما ظل المعرض يُقام ضمن فترات مؤقتة منذ افتتاحه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ويأتي هذا التوطين "تقديراً للإشعاع الثقافي والمعرفي الذي حققه المشروع، الذي استقطب منذ افتتاحه أكثر من عشرة ملايين زائر من مختلف الجنسيات والخلفيات، بينهم مواطنون مغاربة وسياح وزوار للمنظمة، ما يجعله أحد أبرز المشاريع الثقافية في المشهد المغربي والإسلامي المعاصر"، بحسب الإيسيسكو.

المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في الرباط هو "ثمرة شراكة استراتيجية" ثلاثية بين الإيسيسكو، رابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، وقد افتُتح رسمياً في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 تحت رعاية الملك محمد السادس، في مناسبة اعتُبرت الرباط خلالها عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. منذ ذلك الحين، شهد المشروع إقبالاً واسعاً، وتميز بأسلوب عرض حديث وتفاعلي يجمع بين السرد التاريخي والوسائل التقنية المتقدمة، ويقدّم للزائر تجربة معرفية شاملة تربط بين النص التاريخي والسيرة والقيم الحضارية.

المعرض يدمج التقنية الحديثة بالعرض التاريخي

يمتد المعرض عبر ثلاثة مكونات رئيسية.

القسم الأول هو المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يقدّم سرداً منهجياً لحياة النبي وقيمه، بما يشمل أقساماً مثل "النبي ﷺ كأنك تراه" و"النبي ﷺ كأنك معه"، ويتيح للزائر الاطلاع على محطات السيرة النبوية ضمن سياقها الحضاري والإنساني.

القسم الثاني، هو بانوراما الحجرة النبوية، التي تستخدم تقنيات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي لتصوير الحياة اليومية للنبي داخل حجرة مخصصة لذلك، مع تقديم تفاصيل دقيقة لمحتوياتها وتاريخها، عبر أفلام وتقنيات رقمية مبتكرة تعطي تجربة غامرة للزائر.

القسم الثالث هو جناح بعنوان "صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف... جمال المحبة والوفاء"، تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء، ويعرض مخطوطات، لوحات نادرة، نقوشاً وزخارف، وقطعاً تراثية توضح علاقة المغاربة بالسيرة النبوية عبر التاريخ، وهو ما يضفي بُعداً محلياً على التجربة.

ما يميز المعرض هو دمج التقنية الحديثة بالعرض التاريخي، إذ يعتمد على الهولوغرام، العرض ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي إلى جانب النماذج التفاعلية المدعومة بالصوت والضوء والذكاء الاصطناعي، وهو ما يسمح للزائر بأن يكون جزءاً من تجربة معرفية متكاملة. وتوفر الإيسيسكو أيضاً جولات إرشادية بلغات متعددة، ما يتيح استيعاب المحتوى من قبل جمهور واسع ومتنوع.