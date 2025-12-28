توثيق جيل ثورة يناير.. نصوص تستند إلى الواقع المصري

- يوثق كتاب "عن الدولة والسجن والمنفى.. ومآسٍ أخرى" للكاتب مصطفى الأعصر تجربة جيل ثورة يناير، مسلطًا الضوء على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، مع التركيز على تأثير السجن على الكتابة وتجربة الاعتقال. - يعرض الكتاب أفعال النظام السياسي في مصر بعد 3 يوليو 2013، من خلال تحقيقات وتقارير صحافية ونصوص إبداعية، مع توظيف السخرية كأداة لمواجهة القمع السياسي. - يتناول الأعصر في كتابه تأثير السلطة على الإعلام والمجتمع، مسلطًا الضوء على الفساد والقمع، ومحللاً الحياة السياسية والاجتماعية في مصر عبر أربعة فصول رئيسية.

كتاب "عن الدولة والسجن والمنفى.. ومآسٍ أخرى" (دار جسور، 2025) للصحافي والكاتب المصري مصطفى الأعصر توثيقٌ ينطوي على مقولة تمثّل جيلَ ثورة يناير، بالعناوين التي رفعتها: الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة.

و"الكرامة"، جوهر الكتاب، بمجرّد أن نعرف أن السجن يقطع زمن الكتابة الذي يمتد من عام 2015، حتى نهاية عام 2024، باستثناء الفترة التي أمضاها الأعصر في السجن، وتقارب أربع سنوات. هذا مدخلٌ من مداخل قراءة التجربة، حتى إن الكاتب نفسه يصف كلماته على أنها "صوت شارد من أصوات الضحايا".

الكتاب بصورة مباشرة توثيقٌ لأفعال النظام السياسي في مصر، ما بعد 3 يوليو/تموز 2013، ويضم تحقيقات وتقارير صحافية، ومقالاتٍ، ونصوصاً إبداعية تستند إلى الواقع، مع هامش التجربة والتفاعل الإنساني مع الخوف، وتجربة الاعتقال. إضافة إلى توظيف السخرية ضدّ القمع السياسي، على اعتبار الحرية إحدى فضائل المجاز الذي تتيحه الكتابة.

السلطة حضورٌ بصري كأنها تقنية ضبط يومية في الزنزانة

لكن، ليست الصورة على هذا النحو الحالم المُتخيَّل في كتابة الأعصر، فهو يصوّر في كتابه التجربة نفسها، حتى فترة الانقطاع عن الكتابة التي أحدثها غيابه داخل السجن، تحضر في نصوص ترمّم ما فاته، مثل استعادته مقولة "تم الإرسال من جهاز سامسونغ"، التي تُظهر طريقة إدارة وسائل الإعلام من قبل النظام، وفي صيغ موحّدة تُرسَل من قبل الأجهزة الأمنية. أما العبارة نفسها، فقد وردت خطأً في نهاية بيان أذاعته إعلامية مصرية عند وفاة محمد مرسي في السجن. ويبني الأعصر بدءاً من هذا الموقف سردية تصوّر تَحكُّم ضابط اتصال واحد بما يجب أن يصل إلى مئة مليون مصري، في مواقف يذكرها، وتشمل الصحافة المكتوبة والتلفزيونية، حيث المشهد ذاته: النظام يصنع الحقيقة، ويصدرها إلى جمهوره.

تظهر السخرية في نصٍّ آخر، في يوم الاعتقال، وقد ترافق دخول الأعصر السجن مع ابتسامة الرئيس في استقباله، ويصوّر ابتسامته وهي تملأ الجدران، كما لو أنها ابتسامة ترافق محنة السجين، حيث السلطة حضورٌ بصري دائم، وكأنها تقنية ضبطٍ يومية في الزنزانة وفي الشارع، وفي حافلة الترحيلات حيث تتعاقب ظلال القضبان ولافتات الانتخابات.

كما لا تقف السخرية مفهوماً أعزل بين الآليات التي يقرأ فيها الأعصر السنوات العشر، إذ يكتسب الخوف لديه بعداً تحريضيّاً، سواء في القراءات التي ينتقيها أو في تأويلاته لتمثّلات الخوف، من مثل اعتباره أن "الثورة قامت مدفوعةً بقوّة الخوف من المستقبل". كذلك يقرأ، على هامش القمع، منظومة فساد تراتبية، ومحمية تعتاش على القمع، من خلال عمليات الإخفاء القسري.

أخيراً، يتألف الكتاب من 269 صفحة، موزعة على أربعة فصول، وهي "الدولة: المجتمع والأمن والنظام وليس الفرد"، و"السجن: العقوبة والمعنى والأثر"، و"المنفى: الركض والهرب والضريبة"، و"مآسٍ أخرى: جريمة أن تولد مصرياً". ويسجل الأعصر فيها ومضات تفسّر وتحلّل شكل الحياة السياسية والاجتماعية، وما أفسدته السلطة في المجتمع.