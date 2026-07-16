تواصل فعاليات مهرجان الجزائر الأفريقي للمسرح الجامعي

- مهرجان الجزائر الأفريقي للمسرح الجامعي يجمع بين العروض الفنية والنقاش الأكاديمي بمشاركة 16 بلداً أفريقياً، تحت شعار "أفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي"، ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري. - تستضيف الفعاليات المسارح الوطنية والبلدية في الجزائر العاصمة، وتشمل المسابقة الرسمية 12 عرضاً مسرحياً من جامعات أفريقية، بالإضافة إلى عروض موازية ومسرح الشارع. - يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الجامعات الأفريقية، ويتضمن مسابقة لأفضل نص مسرحي جامعي لتشجيع الكتابة المسرحية بين الطلبة.

في أول دورة له، يضع مهرجان الجزائر الأفريقي للمسرح الجامعي المسرح الطلابي في صلب برنامجٍ يجمع العروض الفنية بالنقاش الأكاديمي، بمشاركة فرق ووفود جامعيةٍ ومسرحيةٍ من 16 بلداً أفريقياً. وتتواصل فعاليات التظاهرة في الجزائر العاصمة حتى العشرين من الشهر الجاري، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، تحت شعار "أفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي".

ويحتضن فعاليات المهرجان المسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي" ومسرح بلدية الجزائر الوسطى، إلى جانب فضاءات أخرى تستقبل العروض الموازية، ضمن برنامجٍ يجمع بين المسابقة الرسمية والعروض خارج المنافسة ومسرح الشارع. وتشارك في الدورة فرق وأسماء مسرحية قادمة من مصر وتونس وليبيا والسودان وموريتانيا وتوغو والنيجر والغابون والسنغال وزامبيا، إضافة إلى وفود أفريقية أخرى.

وتضم المنافسة الرسمية 12 عرضاً مسرحياً تمثل جامعات ومؤسسات أكاديمية من الدول المشاركة، فيما تمثل العروض الموازية جهات وطنية. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة المهرجان المسرحي الجزائري زياني شريف عياد.

ومن بين الأعمال المقدمة مسرحية "الشعيرة" للفرقة المسرحية لجامعة نواكشوط بموريتانيا، التي عرضت على خشبة مسرح بلدية الجزائر الوسطى، ومسرحية "أصداء زيمبابوي" من زيمبابوي، إلى جانب مسرحية "المهراز" للفرقة المسرحية لجامعة سيدي بلعباس، التي عرضت ضمن مسرح الشارع بساحة مصطفى بونطة وسط العاصمة، ومسرحية "البحارة" لفرقة جامعة الجزائر 2، التي قدمت في الفضاء العمومي، إضافة إلى عروض خارج المنافسة بينها عرض "تاك تيك" لجامعة سطيف 2.

تضم المنافسة الرسمية 12 عرضاً مسرحياً تمثل جامعات ومؤسسات أكاديمية من الدول المشاركة

وشهد افتتاح الدورة تقديم عرض "ألوان أفريقيا" لطلبة جامعة سيدي بلعباس، وهو عمل اعتمد على الحركة والتعبير الجسدي والرموز البصرية. كما قدمت خلال المهرجان أعمال أخرى ضمن برنامجٍ يرمي، بحسب المنظمين، إلى إتاحة اللقاء بين التجارب المسرحية الجامعية في القارة.

ويتضمن برنامج المهرجان مسابقة أفريقية لأفضل نص مسرحي جامعي، خصصت لتشجيع الكتابة المسرحية لدى الطلبة، حيث جرى الاحتفاء بالمشاركين فيها خلال حفل الافتتاح.