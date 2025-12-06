تكريم سعد يكن في انطلاق الدورة الرابعة لمعرض الفن العربي

- انطلقت الدورة الرابعة من معرض الفن العربي في بيروت، حيث تم تكريم الفنان السوري سعد يكن لمساهماته في إثراء المشهد التشكيلي العربي. يشارك في المعرض أكثر من 55 فناناً عربياً، مع عرض أعمال تتنوع بين الفنون التجريدية والتجارب المعاصرة. - يضم المعرض غاليريات ومؤسسات بارزة من لبنان والمنطقة، ويستمر حتى مساء الأحد، مصحوباً ببرنامج ثقافي ثري ضمن "منتدى الفن العربي" يشمل ندوات نقاشية حول قضايا الفن والهوية. - تأسس المعرض في 2019 كأول منصة دولية للفن العربي، ويستعد لإطلاق نسخته الأولى في لندن في يناير 2026.

انطلقت مساء الخميس في فندق ريفييرا ببيروت الدورة الرابعة من معرض الفن العربي، الذي يجمع فنانين ومقتنين ومهتمين بالفنون من مختلف الدول العربية. في افتتاح الحفل، كُرِّم الفنان السوري المقيم في بيروت سعد يكن، تقديراً لمسيرته الفنّية الحافلة التي امتدت لعقود وساهمت بشكل كبير في إثراء المشهد التشكيلي العربي، عبر مشاركاته المتنوعة في المعارض المحلية والدولية.

وتشارك في هذه الدورة غاليريات ومؤسسات من لبنان والمنطقة، أبرزها غاليري شريف تابت وغاليري جورج كامل، إلى جانب أكثر من خمسة وخمسين فناناً عربياً من سورية وفلسطين والأردن والعراق والبحرين. يعرض المشاركون أعمالاً متنوّعة تتراوح بين الفنون التجريدية والتجارب المعاصرة التي تعتمد على الوسائط المتعددة، وتبرز بين الفنانين أسماء مثل غسان عويس، وعبير بلطجي، وأنطوان منصور، ودينا شرارة، وجورج حمصي، وأرمين أيتنبليان، وكلود سابا.

يستمر المعرض حتى مساء غد الأحد، ويرافقه برنامج ثقافي ثري ضمن "منتدى الفن العربي"، يشمل ندوات نقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الفنّ والهوية واستراتيجيات اقتناء الأعمال الفنية، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الثقافية وسبل تطويرها. وقد شهدت الجلسات مشاركة خبراء وفنانين، مثل هند الصوفي، وعدنان خوجة، وبرنارد خوري، وندى بولس، وكليم بشارة، ومحمد الخشن، وطوني كرم، وفاروق أبي لمع، وقاسم إسطنبولي، ومصطفى يمّوت وربى الأمين.

تأسس معرض الفنّ العربي في بيروت عام 2019، ليكون أول منصة دولية مخصصة للفن العربي، ويهدف إلى إبراز الفنون البصرية العربية من رسم ونحت وخط وتصوير، مع تعزيز الحوار الثقافي والفني بين مختلف الدول العربية. وشهدت الدورات الثلاث السابقة مشاركة أكثر من مئتي فنان من 13 دولة عربية، كما يستعد المعرض لإطلاق نسخته الأولى في لندن العام المقبل، المزمع عقدها في 23 و24 يناير/ كانون الثاني 2026.