تكريم حسن المسعودي بوسام فرنسي.. الخط العربي في حضوره العالمي

- حسن المسعودي، الخطاط العراقي، يجمع بين الجذور المحلية والآفاق العالمية، حيث بدأ رحلته الفنية في النجف وتأثر بخطوط خاله وأساتذة مدينته، قبل أن ينتقل إلى باريس عام 1969، حيث دمج بين الخبرة التقليدية والفن المعاصر. - المسعودي، من جيل الستينيات في الفن التشكيلي العراقي، ساهم في تحويل الخط العربي إلى فن بصري حي، ممهداً الطريق لفنانين معاصرين لاستخدام الحرف كفن تفاعلي في الفضاءات العامة. - أصدر المسعودي عدة مؤلفات، منها "كتاب الخط العربي" و"كاليغرافيات"، واستعرض أعماله في متاحف عالمية، مما جعله جسراً بين الثقافات.

تتشابك في تجربة الخطاط العراقي حسن المسعودي جذور المحلّية مع آفاق عالمية، إنها المسافة الممتدّة بين مسقط رأسه النجف ومحلّ إقامته باريس، حيث كُرّم مؤخّراً، في حفل رسمي، بالوسام الوطني للاستحقاق برتبة فارس. رحلةُ المسعودي الفنية طويلة بدأت منذ مولده عام 1944 ونشأته متأثراً بـ خطوط خاله وأساتذة مدينته، قبل أن يخطو لاحقاً خطواته الأولى نحو الاحتراف في بغداد التي تعلّم فيها تقنيات الخط المرتبطة بالحياة اليومية والإعلانات واللافتات. لكن باريس، التي وصل إليها عام 1969 والتحق فيها بالمدرسة العليا للفنون الجميلة "البوزار"، كانت محطة التحوّل الكبرى، إذ جمع بين خبرته التقليدية ورؤيته للفنّ المعاصر.

ينتمي المسعودي إلى جيل الستينيات في الفنّ التشكيلي العراقي (ضياء العزاوي ورافع الناصري وآخرون)، وهو الجيل الذي يُعرف بـ"الريادة الثانية"؛ حيث وازن بين الجذور الأصيلة والآفاق العالمية المنفتحة. وقد كان للمسعودي دور ريادي في نقل الخط العربي من طابعه الساكن إلى عرض بصري حي، لا سيما في تجربة "أرابيسك" عام 1972، وهو النهج الذي مهد الطريق، وفقاً للعديد من النقّاد، أمام فنانين معاصرين مثل التونسي إل سيد (فوزي خليفي) والسعودي نجمشي (ماجد نيازي)، لاستخدام الحرف كفن أدائي وتفاعلي في الفضاءات العامة.

في أحد الحوارات الصحافية التي أُجريت معه، يصف حسن المسعودي فلسفته في الخطّ على أنها امتداد للفنّ البصري، ويشير بعبارة "الخط هو ابن الصورة" إلى أن الحروف تتصرّف عنده كما لو كانت جزءاً من تركيب بصري أكبر. يمكن أن تتشابك وتكوّن هياكل شبيهة بالصورة، لكنها ليست تصويراً حرفياً للواقع؛ أي لا تحاول محاكاة شيء طبيعي. ويشدّد على أن اشتغالاته تقوم على علاقة ثقافية وفنية عميقة امتدت عبر آلاف السنين من حضارات مثل سومر ومصر القديمة.

وفقاً لهذه الرؤية أصدر الفنان العراقي عمله "كتاب الخط العربي" (1981)، وقد جمع فيه دراسة معمقة حول تاريخ الخط العربي وأدواته وقواعده، مع عرض لنماذج متنوعة من خطوطه وتطورها عبر العصور. وهذا ما استكمله في كتاب آخر حمل عنوان "كاليغرافيات" (2008) يقدّم تجربة معاصرة غنية للخط العربي عبر 56 لوحة ملونة و56 لوحة سوداء، ضمن مجلد كبير يضم نصوص سيرة ذاتية وتحليلية. اللوحات الملونة التعبيرية ترافقها نصوص عن مسيرة مسعودي واكتشافه للخط العربي، بينما تستلهم اللوحات السوداء الأساليب الكلاسيكية، فتخلق توازناً بين الحداثة والتقاليد.

يتوّج الوسام الفرنسي رحلة المسعودي الإبداعية التي جسّرت المسافة بين الثقافات بأكثر من عشرين مؤلفاً استقصت جماليات الحرف العربي، ومن أبرزها: "خطوط الصحراء"، و"حديقة الخطاط"، و"سندباد البحري ورباعيات الرومي"، فضلاً عن عرض أعماله في متاحف عالمية بارزة مثل المتحف البريطاني، ومتحف الشارقة، ومتحفي كوبرانلي وأوساكا، وتعاوناته مع فنانين وخطاطين من اليابان والصين وبلدان أوروبية عديدة.