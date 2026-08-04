- تسلط الرواية الضوء على دور النساء في حفظ ذاكرة الأحداث التاريخية، مثل ثورة مولاي بوعزة، من خلال شخصيات مثل غيثة حدو الدمناتي وابنتها رحمة، اللتين تكشفان عن المختفين ومجهولي المصير. - تواجه النساء تحديات في مواجهة القوة الإنكارية للدولة، حيث يحملن صور المختفين ويصبحن طليعة دفاع ضد "دكتاتورية الأرشيف الرسمي"، مما يعكس أهمية الأفعال البشرية في حفظ الأحداث. - تكشف الرواية عن الأعباء التي تتحملها النساء نتيجة الثورات، وتبتكر شكلاً من الأرشفة يعتمد على الأثر الإنساني، مما يخلق أرشيفاً نسائياً موازياً.

بأي وسيلة يمكننا أن نضع حداً لحصيلة الانحرافات التي يدلقها علينا "نظام الأرشيف الرسمي"؟ وهل يحتاج التاريخ، بالفعل، إلى إذلال المنهزمين بتلك التعبيرات المبتذلة التي تجعلهم خارج "الحقيقة كما وقعت بالفعل"؟

هذا ما تحاول رواية "تقرير إلى الهدهد" (منشورات السرديات، الدار البيضاء، 2026) إحياءه في تلك المنطقة التي لا يلتفت إليها المؤرخون كثيراً: ذاكرة النساء التي تبعث الروح في الجثث المهملة على قارعة التاريخ؛ فهي لا تستعيد أحداث مولاي بوعزة بوصفها واقعة سياسية جرت في مارس/ آذار 1973؛ وهو التمرّد الذي قاده حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في منطقة الأطلس المتوسط بالمغرب ضد السلطة، وانتهت إلى الشرّ الكامل الذي تُترجمه المقابر والسجون والمخابئ والمنافي، وإنما تدفع النساء للتقدم إلى قلب الرواية، إذ تحوّلت الأم أو الزوجة أو الابنة إلى "أرشيف حي" يتكلم عن "ثوار" لم تكتمل حكاياتهم، أو أُريد لها أن تكتمل خارج "تراكم الاحتمالات المتعددة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف تساهم "ذاكرة النساء" في كشف جوانب تغيب عن السرديات التاريخية الرسمية؟ ما هي الأعباء غير المرئية التي تتحملها النساء في سياق الثورات، وكيف تعكسها الرواية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ثورة مولاي بوعزة حدث لا يمكن امتلاكه كاملاً من دون سردية النساء

في رواية حليفي تكتسب هذه الفكرة بعداً استراتيجياً عميقاً. فغيثة حدو الدمناتي وابنتها رحمة لا تتحركان داخل السرد بوصفهما شخصيتين ثانويتين تدوران حول البطولة الرجالية التي رسخها الثوار والمؤرخون. إنهما تمثلان شكلاً آخر من البطولة، أقل صخباً من "المواجهات المسلحة" التي صنعها الرجال بأجسادهم، وأكثر رسوخاً من زهو اليوتوبيا السعيدة التي تصنعها "الثورات الشعبية" بشهودها ورواتها: "الكشف عن المختفين ومجهولي المصير" من زاوية مواجهة المستحيل، حتى لو كان الباحث عن "الحقيقة" هو الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي (صديق الفقيه البصري، المهندس المباشر لثورة مارس/ آذار 1973). ويتجسد ذلك في الرسالة الجوابية التي تتلقاها غيثة حمو الدمناتي من اليوسفي، إذ يؤكد فيها أن اسم والدها حمو الدمناتي لا يوجد ضمن لوائح أحداث مولاي بوعزة، وأن التحريات الرسمية لم تعثر على أي دليل يثبت واقعة اختطافه. وهنا يكتسب الجواب أهمية استثنائية لأنه لا يكتفي بنفي وقوع الحدث، وإنما ينفي أيضاً "أثره الأرشيفي"، فيتحول النفي تبعا لذلك إلى واقعة أرشيفية تكشف عوز "الأرشيف الرسمي" وعجزه عن احتواء كل ما وقع بالفعل، ليصبح "النفي الإداري" جزءاً من بنية النسيان نفسها.

ماذا ستفعل النساء، إذن، أمام القوة الإنكارية الهائلة للدولة البوليسية أو العسكرية؟ إنهن يرفضن تسليم الغائبين إلى العدم. فهن، حين يحملن صور الآباء والأزواج المختفين في التظاهرات الاحتجاجية، لا يطالبن بكشف مصير المختفين والمختطفين فقط، وإنما يتحولن إلى طليعة دفاع طويل النفس لن يحقق فوزه إلا بذاكرة تعمل ضد "دكتاتورية الأرشيف الرسمي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف تساهم "ذاكرة النساء" في كشف جوانب تغيب عن السرديات التاريخية الرسمية؟ ما هي الأعباء غير المرئية التي تتحملها النساء في سياق الثورات، وكيف تعكسها الرواية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لقد كتبت حنة أرندت أن الأفعال البشرية تحتاج دائماً إلى من يرويها، لأن الحدث الذي يفقد رواته يتعرض للتبخر والزوال. ومن هنا يمكن النظر إلى نساء "تقرير إلى الهدهد" بوصفهن "المضمون المثالي" لإبقاء ثورة ما زالت تتعرض للإفراغ تحت الضوء. إذ بينما انشغل التاريخ الرسمي والسرديات الكبرى بتسجيل الوقائع والنتائج والتأثيرات، انشغلن- هن اللواتي عركتهن المحن- بحفظ ما لا تستطيع الوثيقة حفظه: (الخوف/ الانتظار/ الحنين/ الألم/ الرجاء المؤجل..).

الماضي ينجو دائماً بفضل أولئك الذين يرفضون التخلي عنه

ليس هذا "الشد والجذب" بين السرديات هو ما تحاول إضاءته الرواية فقط، وإنما تسعى، أبعد من ذلك، إلى نقل "الأساطير الحية" التي صنعتها النساء، دون أن يعني ذلك أي انقلاب على "سردية الرجال"؛ فـ "مرزوق" بوصفه مرآة لجيل كامل تطلّع إلى التغيير وساهم في العملية الثورية، عاش لسنوات طويلة مختفياً، يتابع من مخبئه ما يجري في العالم الذي حُرم منه. يقول السارد: "عاش في مخبئه يستمع إليهم ويعيش أفراحهم وأحزانهم. مات والده ووالدته في شهر واحد بعد سنتين من اختبائه، وتزوجت ابنته الكبرى واستقرت في بيت غير بعيد عن أمها وأختها... فكان يقرأ القرآن ويعيد تلاوته صامتاً، متخيلاً نفسه في غار قريب من السماء". والمفارقة هي أن الرجل الذي أراد أن يشارك في صناعة التاريخ (مرزوق) يجد نفسه في مكان ضيق محروماً من كل شيء. لا يستطيع مشاركة أسرته أفراحها وأحزانها. فراغ كثيف لا يسده سوى ذلك الامتلاء الوجودي الهائل الذي تصنعه زوجته. فالأم تواصل إعالة الأسرة دون أن تكشف السر، والابنة تؤسس بيتاً جديداً، والعائلة تعيد تنظيم علاقتها بالعالم رغم الفراغ الذي تركه غيابه القسري، على بعد حائط واحد من حياة كاملة.

تأسيساً على ذلك، يمكن القول إن عمق الرواية، هو الكشف عن حقيقة أخرى كثيراً ما تغيب عن السرديات الثورية: "من يدفع ثمن تلك الثورات؟". ذلك أن ثمة أعباء جسيمة وغير مرئية تُلقى على ظهور النساء، فيتحملنها على امتداد سنوات طويلة بصبر لا حدود له: الهجر والترمل والإعالة والصمت، وأحياناً الإهانة والتحرش والاغتصاب والقتل. وهذا ما تكشفه الرواية التي تخبرنا، دون تصريح مباشر أحيانا، بأن ثورة مولاي بوعزة حدث لا يمكن امتلاكه كاملاً دون سردية النساء.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف تساهم "ذاكرة النساء" في كشف جوانب تغيب عن السرديات التاريخية الرسمية؟ ما هي الأعباء غير المرئية التي تتحملها النساء في سياق الثورات، وكيف تعكسها الرواية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في ما يرويه المؤرخون (أو الصحافيون) أجزاء ضائعة، وشهادات مبتورة، وأسماء اختفت في الظلال. وكل محاولة لإعادة بناء الماضي تصطدم بحدود المعرفة. غير أن النساء يبتكرن شكلاً آخر من الأرشَفة، لا يعتمد على الوثيقة الرسمية، وإنما على الأثر الإنساني في القلب والذاكرة وتحت الألسن التي أرغمت على ابتلاع "الحقيقة كما جرت بالفعل". إنهن يحفظن الماضي عبر تفاصيل صغيرة: (صورة قديمة/ حكاية متوارثة/ رسالة نجت من الضياع/ اسم يتكرر في الأحاديث العائلية"/ تواطؤ خفي مع الصمت/ ابتكار حكايات موازية.. إلخ). ومن مجموع هذه الشظايا يتكون أرشيف نسائي موازٍ، لا يملك سلطة الوثيقة، لكنه يملك حرارة الحقيقة حين تسقط عنها أقنعة الرواة والشهود والمؤرخين والباحثين في الأرشيف الرسمي.

هذه إذن هي الإجابة التي يقترحها علينا حليفي: الماضي ينجو دائماً بفضل أولئك الذين يرفضون التخلي عنه. ينجو لأن ثمة امرأة ما، في مكان ما من الحقيقة، ما تزال تروي الحكاية، ولأن هناك نساء انشغلن بحماية المعنى كله من التبدّد، فتحوّلن باقتدار كبير من حارسات لذكرى الغائبين إلى حارسات لذاكرة وطن بأكمله.



* كاتب مغربي